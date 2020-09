Noch haben Irmgard und Helmut Haake viele Fahrräder in ihrem Geschäft in Falldorf. Ab diesem Montag allerdings beginnt der Ausverkauf, damit der Laden in wenigen Wochen geschlossen werden kann. Serviceleistungen bleiben aber noch ein wenig erhalten. (Vasil Dinev)

Syke-Falldorf. In dieser Sommersaison ist der Fahrrad-Boom landauf und landab ein Thema. Ausgerechnet jetzt, genauer gesagt Ende November, schließt der regionale Fahrradhandel Haake aus Falldorf. Viele der Stammkunden werden den Service rund ums Fahrrad vermissen. Für Geschäftsinhaberin Irmgard Haake und ihren Ehemann Helmut war eine zufriedene Kundschaft erstes Gebot. Stets an oberster Stelle standen folglich Qualität und „eine ganzheitliche Betreuung“. Myriam Kliesch, die ihre Eltern in der jetzigen Schlussphase unterstützt, bestätigt: „Ja tatsächlich ganzheitlich, mit Kopf, Herz und Hand.“ In der „Fachwerkstatt mit starker Expertise“ gehörten der Hol- und Bringe-Service sowie die Reparaturen dazu.

Doch in den wenigen verbleibenden Wochen sind diese nur noch im eingeschränkten Maße möglich, erklären Haakes. Sie bitten ihre Kunden dafür um Verständnis. Auch vorhandene Gutscheine sollten baldmöglichst eingelöst werden. Ab diesem Montag, 14. September, beginnt der offizielle Ausverkauf. Die letzten Bestellungen aus dem Mai sind eingetrudelt. Bei den Herstellern bestehen weiterhin Lieferengpässe. Doch in Falldorf gibt es noch einiges zu finden, sowohl neue als auch gebrauchte Räder und vielerlei Ersatzteile.

Der Entschluss, sich aus dem Geschäftsleben zurückzuziehen, ist dem Ehepaar trotz ihrer 71 beziehungsweise 73 Jahre nicht leicht gefallen. Infolge der fehlenden Aussicht auf einen Nachfolger und aus Altersgründen können sie nicht mehr bis zum 50. Firmengeburtstag warten. Einerseits bedauern sie diesen notwendig gewordenen Schritt, andererseits freuen sie sich auf die weniger arbeitsreiche Zukunft und ein ruhigeres Leben. Ein wenig Wehmut klingt heraus, wenn sie die Situation beschreiben und einen Rückblick wagen.

Handwerklich ausgebildete Mitarbeiter neu einzustellen, stellte sich im Verlauf der Zeit als schwieriges und im letzten Jahr als erfolgloses Unterfangen heraus. Ihre sechs langjährigen Mitarbeiter scheiden größtenteils ebenfalls altersbedingt aus dem Arbeitsleben aus. Einer bleibt noch bis zum eigenen Renteneintritt für wenige Monate auch nach der Schließung im Betrieb, denn es bleibt noch einiges zu tun. So wird selbstverständlich die erste kostenlose Inspektion nach dem Kauf eines Fahrrades, innerhalb von drei Monaten oder einer Fahrtstrecke von 300 Kilometern, weiterhin gewährleistet. Irmgard Haake möchte unbedingt alles Geschäftliche mit einem guten Gewissen zum Abschluss bringen.

E-Bikes immer noch im Trend

Die Firmengeschichte beginnt 1972 zunächst mit einer Kfz-Werkstatt und wurde Mitte der 70er-Jahre durch das Angebot an Fahrrädern ergänzt. Wie es dazu kam? Aus der Nachbarschaft fragte jemand: „Kannst du mal‘n Fahrrad besorgen?“, erinnert sich Helmut Haake. Das Sortiment an Fahrrädern wurde stetig erweitert und in den 80er-Jahren breit gefächert aufgestellt. Zunächst stand noch die Alltagstauglichkeit des umweltfreundlichen Fortbewegungsmittels im Vordergrund. Sie wurde aber bald durch die sportlich motivierte Freizeitgestaltung abgelöst, wodurch sich die Nachfrage nach Rädern mit Mehrgangschaltung steigerte. Gleichwohl gehörten Rennräder eigens für Radsportler nicht zur Verkaufspalette.

Inzwischen stehen oftmals der klimaschonende Aspekt sowie infolge von Corona die unabhängige Mobilität im Fokus. Zurzeit liegen E-Bikes, die eigentlich Pedelecs sind, weiterhin im Trend. Mittlerweile entschieden sich 60 Prozent der Käufer für die elektrisch unterstützten Modelle. Vom Eco- bis hin zum Turbo-Modus sei alles möglich, berichtet Helmut Haake. Lediglich Jugendliche bevorzugten noch die herkömmliche Variante, junge Damen favorisierten Hollandräder.

In ihrem familiär geführten Betrieb erledigte Irmgard Haake sämtliche Aufgaben im Büro und unterstützte im Verkauf. Ebenso mit weitreichendem Engagement lenkte Helmut Haake den geschäftlichen Alltag. Die Dienstleistungen und insbesondere der Kundenkontakt bereiteten ihm viel Freude. Aber „ohne eine verlässliche Partnerin beziehungsweise einen starken Partner an der Seite läuft nichts“, lautet Haakes einvernehmliches Statement.

Wenn der Blick in die Zukunft geht, wünschen sich beide, selbst des Öfteren Fahrradtouren unternehmen zu können. Bisher reichte hierfür die freie Zeit meistens nicht aus. „Natürlich mit dem E-Bike“, freut sich Helmut Haake über diese positive Aussicht. Mit der Hoffnung auf die Reisefreiheit sollen die Kanaren nach wie vor favorisiertes Reiseziel bleiben. Und die zukünftig hinzugewonnene Freizeit mit den Familien ihrer beiden Töchter, inklusive der drei Enkelinnen, erleichtert den Rückzug aus dem Geschäftsleben allemal.