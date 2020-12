Vorfreude: Wolfgang Witt (links), Vorstandsvorsitzender des Asendorfer Vereins Climate Protection Activities, und sein Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Schlesselmann bei der Vermessung einer Grünfläche, die mit Bäumen bepflanzt werden soll. (FR)

Asendorf. Das Projekt der Syker Grundschule am Lindhof, die gemeinsam mit Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier rund 1000 Bäume gepflanzt hat (wir berichteten), freut Wolfgang Witt. „Wenn ich mir anschaue, wie Kinder dabei Informationen aufsaugen – das finde ich fantastisch“, sagt der 63-Jährige. Er ist Vorstandsvorsitzender des Asendorfer Vereins Climate Protection Activities (CPA). Der Name ist dabei Programm: Die inzwischen fast 40 Mitglieder wollen Aktionen starten, um das Klima zu schützen. Seit etwa einem Jahr gibt es den Verein.

Und zwei Projekte hat CPA bereits unterstützt. Den Anfang machten Wiederaufforstungsarbeiten am Waldrand auf dem Heiligenberg. Dort unterstützte der Verein die Angestellten der Landesforsten. „Das hatte keine große Priorität“, erklärt Wolfgang Witt. Heißt in anderen Worten: Hätte CPA nicht mit angepackt, hätte der Waldrand jetzt möglicherweise eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Bäumen weniger. Kurz danach half der Asendorfer Verein im Harz aus. Wolfs erschütterndes Urteil: „Da sieht's ganz bitter aus.“

5000 Quadratmeter Wald hat CPA schon gepflanzt. Doch wichtiger ist natürlich das, was noch kommt. 3000 Quadratmeter Grünflächen will der Verein in näherer Zukunft aufforsten, so Wolfgang Witt. Das Geld dafür wollen die Verantwortlichen über Crowdfunding zusammenbekommen. „Viele kennen das gar nicht“, wundert sich der Vorstandsvorsitzende. Die Übersetzung dafür lautet Schwarmfinanzierung. „Da kann man mit kleinen Beträgen viel bewirken“, erklärt es Wolf. Weil eben viele Investoren ein Projekt finanzieren. Die Masse macht's.

CPA hat sich dafür der Crowdfunding-Plattform der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) angeschlossen. „Wir haben uns dafür beworben, und die AWG hat positiv entschieden“, so Wolfgang Witt. Ziel ist es, 5000 Euro zu sammeln, mit denen CPA eine Grünfläche von knapp 3000 Quadratmetern in der Gemeinde Asendorf erwerben möchte. Bis zum 9. Januar können sich die Menschen noch auf der AWG-Internetseite beteiligen. „Diese Fläche wollen wir mit Schulkindern aufforsten“, sagt Rentner Witt. „Wir wollen Bäume pflanzen, um den Klimawandel einzuschränken. Und diese Kinder werden unsere Arbeit weiterführen.“

Des Weiteren im Portfolio: die Betreuung von Ausgleichsflächen. Die müssen ja immer geschaffen werden, wenn irgendwo Fläche versiegelt und bebaut wird. Das betrifft Unternehmen ebenso wie Kommunen. Das Aufforsten dieser Ausgleichsflächen ist da bekanntlich nur der erste Schritt, das Gelände muss anschließend ja auch gepflegt werden. Und da kommt CPA ins Spiel: Besitzer von Ausgleichsflächen können diese an den Verein überschreiben, der dann sowohl das Pflanzen der Bäume als auch die anschließende Pflege übernehmen würde. „Und für die überschriebene Fläche erhält der Besitzer sogar eine Spendenbescheinigung“, wirbt Wolfgang Witt für dieses Geschäftsmodell.

„Wir wollen etwas tun, mitgestalten, Aktivitäten entwickeln“, erläutert Witt, der beruflich mit Marketing, Vertrieb und Lobbyarbeit in der Privatwirtschaft zu tun hatte. Neben dem Pflanzen von Bäumen könne der Verein auch Moore vernässen. „Aber wir sind auch stark an Technik interessiert“, beispielsweise an erneuerbaren Energien, aber auch an E-Fuels. Nie gehört? E-Fuels sind klimaneutrale synthetische Kraftstoffe, für deren Herstellung viel Strom benötigt wird. Ein Ersatz für Diesel und Benzin, bei dessen Nutzung die Motoren der Autos nicht umgerüstet werden müssten. Aber: „Die Regierung hat für so etwas keine offenen Ohren, sie blockiert solche Möglichkeiten.“ Im Gegensatz zu CPA. Der Verein will sich für den Wasserstoffantrieb stark machen und hält auch die Elektrifizierung der Autos für einen richtigen Weg, „aber das braucht noch Zeit“. Wolfgang Witt weiter: „Wir haben viel zu tun, aber zu wenige Mitglieder.“

Wer Climate Protection Activities unterstützen möchte, kann beispielsweise für fünf Euro im Monat Fördermitglied werden. Diese und andere Möglichkeiten finden Interessierte im Internet unter www.climproact.org.