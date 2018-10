Sie sorgen für gute Laune: Die Medlz kommen für ein weiteres Benefizkonzert in die Marcelluskirche in Asendorf. (Marvin Ibo Güngör)

Asendorf. „Da habt ihr eine schöne Tradition gegründet.“ Axel Hillmanns Lob am Vilsa-Geschäftsführer Henning Rodekohr klingt ein wenig überzogen. Immerhin kommt die Band Medlz erst zum dritten Mal in die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Bei der Premiere 2016 trat die A-Cappella-Pop-Gruppe in der St.-Cyriakuskirche in Bruchhausen-Vilsen auf, im Jahr darauf in der St.-Marcelluskirche in Asendorf. Dahin kehrt das Quartett nun zurück. Passend zur vorweihnachtlichen Stimmung, die die vier Damen verbreiten wollen: am Nikolaustag.

„Weihnachtsleuchten“ – so heißt das Programm, das Sabine Kaufmann, Nelly Palmowske, Joyce-Lynn Lella und Silvana Mehnert am Donnerstag, 6. Dezember, ab 19.30 Uhr auf die Bühne bringen werden. Ein Leuchten soll auch drei Institutionen aus der Samtgemeinde in die Augen gezaubert werden. Denn die Einnahmen gehen an den Verein Lebenswege Begleiten, den Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen und die Asendorfer Kirchengemeinde. Während Lebenshilfe Begleiten sich laut Angaben des Öffentlichkeitsarbeiters Axel Hillmann „noch kein spezielles Projekt“ für den zu erwartenden Erlös herausgepickt hat, werden die anderen beiden Berücksichtigten schon konkreter. Der Rotary-Club beispielsweise. Er hat den namibischen Volksstamm San für sich entdeckt. „Das ist eins der Urvölker Namibias“, weiß Rotary-Präsident Hartmut Fricke zu berichten. Sie würden im Busch leben, noch die Klicksprache sprechen und würden „von Namibia vergessen“. Vielfach würden die San-Kinder von den Eltern getrennt. Dann leben sie in Heimen, wo sie entweder direkt auf dem Boden oder auf alten Matratzen schlafen müssen. Und Schule? Fehlanzeige. „Wir wollen dafür sorgen, dass ihre Betreuung funktioniert“, erklärt Fricke. Kleine Unterrichtsräume sollen zudem geschaffen und Lehrmaterial angeschafft werden. „Wir wollen uns intensiv darum kümmern, das wird eine Riesennummer.“

Genau wie das Konzert. Denn die Medlz – so steht es auf ihrer Internetpräsenz – „gelten als die beste weibliche A-cappella-Popband Europas“. Doch bleiben wir bei den Nutznießern. Die Asendorfer Kirchengemeinde denkt da weniger global als die Rotaristen. Eher rein lokal. „Wir haben uns vorgenommen, etwas für die Kirchenmusik zu tun“, verrät Hans Bockhop, Vorsitzender des Kirchenvorstands. Flötenensemble, Posaunengruppe, Chor – sie alle bräuchten Unterstützung. Und sie alle haben ein klares Ziel: die Woche der Kirchenmusik. „Mit dem Geld aus dem Benefizkonzert ist die Fantasie da natürlich etwas offener“, schaut Hans Bockhop freudig nach vorne. Wie viel Geld das sein wird, hängt von den Zuschauerzahlen ab. 494 Sitze sind in der St.-Marcelluskirche zu vergeben. Die Medlz sind solche Zuschauerzahlen gewohnt. Seit ihrer Gründung – damals unter dem Namen Nonets – wurden sie mehrfach ausgezeichnet. Sie erhielten für ihr erstes Album „Samtweich“ im Jahre 2004 in San Francisco eine Nominierung für den Contemporary A Cappella Recording Award. Das ist wie ein Grammy für A-Cappella-Künstler. Schon vorher – 2002 – kürte der Radiosender Antenne Mecklenburg-Vorpommern die damals noch fünf Mädels zu seinen „Youngstars“.

Im Juni 2005 unterschrieb die Band ihren Künstlerexklusivvertrag beim Label Sony BMG. Vier Monate später wechselte die Band ihren Namen, die Medlz waren geboren. Es folgten Fernsehauftritte bei „Die Goldene Henne“ (MDR), im ZDF-Sommerhitfestival oder im ZDF-Fernsehgarten. 2009 kündigten die Medlz den Vertrag mit Sony BMG in beiderseitigem Einvernehmen auf. Es folgten Tonträger mit dem Namen „Aufgetaucht“, „Weihnachtsplatte“ und „Unsere Zeit“. 2012 gab‘s die „Freiburger Leiter“ und seit 2013 sind die Medlz nur noch zu viert. „Eine gelungene Veränderung“, wie Henning Rodekoohr findet. Wer sich selbst ein Urteil bilden möchte: am 6. Dezember in Asendorf.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 15 und 25 Euro beim Tourismusbüro Bruchhausen-Vilsen, in der Asendorfer Geschäftsstelle der Kreissparkasse sowie der Buchhandlung Böhnert und Bruchhausen-Vilsen.