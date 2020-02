Neue Taschen, neues Logo, neues Programm: Die Bassumer Gästeführer haben viel vor in diesem Jahr. Für eine Kleinigkeit zu essen oder Unterlagen haben sie von der Stadt eine Umhängetasche bekommen. (Braunschädel)

Bassum. Neidlos muss man anerkennen: Sie sind eine Bassumer Erfolgsgeschichte. Feierten die Gästeführer im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, gehen sie motiviert in das neue Jahr. Im 26. Jahr gibt es bei den Ehrenamtlichen auch ein paar Neuerungen. Gut, nicht beim Team. Das sind die etablierten zwölf Männer und Frauen, die die Bassumer schon seit Jahren durch die Lindenstadt und umzu führen. Allerdings sind sie nun deutlicher erkennbarer. Mit einer grünen Umhängetasche ausgestattet, gehen die Gästeführer zu ihren Touren. „Wir wollten etwas, damit man uns wiedererkennt. Eingeweiht haben wir sie aber noch nicht“, sagt Ingrid Skripalle.

Das ändert sich bei der ersten offiziellen Führung zu den Delme-Werkstätten, die am Dienstag, 10. März, stattfindet. „Jeder kennt die Einrichtung, aber nur die Wenigsten sind schon mal drin gewesen“, ist Christa Skubowius überzeugt. Vor Ort können sich die Gäste dann über die Arbeitsmöglichkeiten informieren. „Das Gute ist: Die Führung ist auch bei schlechtem Wetter möglich“, sagt Skubowius und schmunzelt.

Das ist auch beim ersten „Klassiker“ der Fall. Denn Klaus-Dieter Sprenger führt wieder durch das Bassumer Stift. Am Sonntag, 19. April, geht es durch das historische Gebäude – endlich wieder. „Es war schade, dass wir das die letzten zwei Jahre nicht machen konnten“, freut sich Sprenger umso mehr auf die neugestalteten Räume. Wobei der Gästeführer betont: Thema bleibt das Stift, „auf die Umbauarbeiten gehe ich nicht ein“.

Auf die vergangenen Jahre muss Christine Franzke derweil bei ihrer „Frische-Tour 3. Das wertvolle Nass“ (Sonnabend, 9. Mai) zu sprechen kommen. Immerhin geht es um Wasser, was in der jüngsten Zeit immer seltener wurde. „Die letzten beiden Jahre waren sehr trocken, die Landwirtschaft leidet. Dabei ist Trinkwasser die weltgrößte Ressource“, weiß Franzke. Daher solle man behutsamer damit umgehen, weswegen sich die Gästeführerin mit ihren Teilnehmern das Wasserwerk in Holzhausen und das Klärwerk in Groß Henstedt anschaut. „Woher es kommt und wohin das Wasser geht, das sollte man auch nicht außer Acht lassen“, unterstreicht Franzke.

Während sie mit dem Rad unterwegs sein wird, setzt Waltraud Israel auf Entschleunigung. Sie ist am Sonntag, 19. Juli, „Unterwegs auf Schusters Rappen“. Nach ein paar Jahren Pause ist Israel zurück im Team und will in den kommenden Jahren „den Fokus auf die Dörfer legen“, wie sie sagt. Logisch, dass sie mit ihrem Heimatort Eschenhausen anfängt. Entstehung, Entwicklung und Wandel von Land und Leuten wird sie thematisieren. Oder: „Geschichte und Geschichten“.

Auf eine reale Geschichte setzt die Gruppe Filia, die mit ihrem Theaterstück „Hildegard von Bingen. Die deutsche Prophetin“ nach Bassum kommt. „Das ist etwas ganz Neues: nicht mit Rad und nicht zu Fuß“, freut sich Bodo Heuermann über den Besuch des Quartetts, das er selbst im vergangenen Jahr gesehen hat. Mit historischen Quellen gespickt zeigt Filia das Leben und Wirken von Hildegard von Bingen, die auch eine Verbindung zu Bassum hatte. Welche? Das sehen Interessierte am Sonnabend, 12. September. Kleiner Hinweis: Es hat etwas mit dem Stift zu tun.

Bevor sich das Jahr gen Ende neigt und die traditionelle Klappstuhlführung am Sonntag, 8. November, das Programm beendet, geht es zum einen mit Gerd Stötzel nach Diepholz (10. Oktober). „Was haben wir mit Diepholz zu tun?“, fragt Gerda Lüdeke. Um genau das zu klären, geht es mit dem ehemaligen Bürgermeister Bassums und dem Landrat in die Kreisstadt. „Niemand weiß besser als Gerd Stötzel, was Diepholz zu bieten hat“, kündigt Lüdeke an. Zum anderen wird Christine Franzke ihren Gästen alles rund um die Freudenburg erzählen. „Alles, was Recht ist...“ ist „die letzte Veranstaltung an der frischen Luft“, sagt sie. Am Sonntag, 25. Oktober, geht es vor allem um das Gerichtswesen, das Verlies, die Tingstätte. „Ich werde nicht die ganze Geschichte erläutern“, versichert Lüdeke.

Selbstverständlich dürfen auch Radtouren nicht fehlen. So besuchen Bassum und Twistringen Harpstedt am 12. Juli, es gibt am 15. August eine Tour ab Neubruchhausen („Warum immer in Bassum starten?“, fragt Lüdeke), und da die Gästeführer auch bei „Bassum radelt an“ (ab 25. April) vertreten sein werden, dürfte das Team wieder auf einem der vorderen Plätze (2019: Platz fünf) landen. Das wird mit neuen Gesichtern bald einfacher, wird es doch wieder einen Ausbildungskurs geben. Gespannt darf man sein, wie sich die Zahlen entwickeln, schließlich können die Ehrenamtlichen auch für private Führungen gebucht werden. Im Vorjahr sind so zum Beispiel genau 1552 Führungen dabei herausgekommen. Susanne Vogelberg von der Stadt Bassum ist beeindruckt: „Es wird ja immer größer.“



Das komplette Programm ist im Flyer der Gästeführer einzusehen, der im Bürgerservice im Rathaus, Alte Poststraße 10, zu finden ist. Dort gibt es auch weitere Infos zu den einzelnen Führungen. Alternativ steht Ingrid Skripalle (0 42 41 / 6 08 84 82; ingrid.skripalle@gmail.com) zur Verfügung.