Ihr erster großer Auftritt: Friederike Hestermann ist neue Angestellte bei der Freiwilligen-Agentur. Sie hat die Corona-Edition von Syke in Aktion mit erarbeitet. (Vasil Dinev)

Syke. Sieben Jahre war Regina Pasenau das Gesicht der Syker Freiwilligen-Agentur. Sie hat diese Institution mit aufgebaut. Nun ist sie weg. „Regelaltersgrenze“ nennt ihre Kollegin Heike Wilhelm den auslösenden Effekt. Andere würden sicher Rente sagen. Pasenaus Nachfolgerin ist seit dem 4. Januar im Amt. Ihr Name: Friederike Hestermann. Ihre Aufgabe: die Freiwilligen-Agentur moderner machen.

Friederike Hestermann ist 39 Jahre alt. Die gebürtige Bremerin hat Bürokauffrau gelernt, für verschiedene Arbeitgeber Messe-Auftritte und Ärztekongresse geplant. Sie hat ihre Festanstellung in der Hansestadt für eine Festanstellung in der Hachestadt aufgegeben, um ein bisschen näher dran zu sein an ihrem Lebensmittelpunkt, an Nordwohlde. Doch nicht nur deshalb. Die Arbeit in der Freiwilligen-Agentur sei eine „schöne Aufgabe“ für sie, die sich in der Büro-Organisation und dem Veranstaltungsbereich erste Meriten erworben hat.

Und diese Erfahrungen dürften Friederike Hestermann bei ihrem neuen Job zugute kommen. Denn es gilt, das Angebot der Freiwilligen-Agentur digitaler zu gestalten, „um mehr jüngere Menschen für das Ehrenamt zu begeistern“. Viele Menschen würden denken, das Ehrenamt fange mit der Rente an. Ein Fehler, findet die 39-Jährige. Jüngere Menschen würden nur anders ticken. Sie würden sich nicht langfristig auf eine Aufgabe festlegen lassen, „sie sind nicht die typischen zweiten Vorsitzenden“. Also sei es ihre Aufgabe, entsprechende Angebote zu schaffen. Und diese ansprechend zu verpacken.

Sprich: Die Internetseite muss aufgepäppelt werden. Das ist zum Teil bereits geschehen. Die ehemals eigene Webseite wurde an die städtische Homepage unter www.syke.de angehängt. Und es ist bereits deutlich einfacher, mit der Freiwilligen-Agentur in Kontakt zu treten. Dafür gibt es ein Online-Formular. Dieses lässt kaum Fragen offen. Die am Ehrenamt Interessierten können eingeben, welcher Ehrenamtstyp sie sind, auf welchen Handlungsfeldern sie eingesetzt werden möchten und für welche Zielgruppe sie sich engagieren möchten. Noch die Größe des Zeitfensters dazu, und schon ist die Agentur bestens informiert und kann den Anwärter auf ein Ehrenamt bestens einschätzen und einsetzen. Auch ein Imagefilm wurde inzwischen erstellt.

Ein Schritt in Richtung der jüngeren Generation ist also getan. Friederike Hestermann ist jetzt auf der Suche, was an ehrenamtlichen Projekten für jüngere Menschen interessant sein könnte. Deshalb, so erklärt Heike Wilhelm von der Stadtverwaltung, habe man „Kontakt zur BBS aufgenommen“, zu den Berufsbildenden Schulen in Syke. Das Ergebnis: Junge Menschen denken eher kurzfristig und bearbeiten lieber Projekte. Wilhelm nennt ein Beispiel: „Die Lebenshilfe sucht jedes Jahr Helfer für ihr Sportfest in der Halle am Weser-Stadion.“ Das würde gut passen.

Friederike Hestermann hat noch viele Ideen, die sie umsetzen möchte. Ihre nächste Baustelle ist eine Kooperation mit den Syker Schulen. Sie möchte, dass Schüler Senioren ins digitale Leben begleiten. Dahingehend ist sie auch schon mit der Bibliothek im Gespräch, die das Equipment dafür stellen könnte. Auch denkt die Nordwohlderin darüber nach, neue Vergünstigungen für die Ehrenamtskarte zu akquirieren. Rabatte für Sportstudios oder Gastronomiebetriebe, die auch Jüngere anlocken könnten. Das allerdings gestaltet sich zurzeit schwierig. Corona sei Dank. Das Virus ist auch Schuld am einzigen Manko, dass Hestermann bisher eingestehen muss: „Ich konnte noch kein direktes Gespräch führen.“

Die Freiwilligen-Agentur und Friederike Hestermann – das scheint zu passen. Die Neue freut sich auf eine sinnvolle Arbeitsstelle. Und eine freudvolle. „Wenn man mit Spaß dabei ist, spiegelt sich das im ganzen Leben wider.“

Zur Sache

Syke in Aktion, die große Aufräum-Party im Frühling – was wird daraus in Zeiten der Corona-Pandemie? Die Antwort macht Hoffnung: Sie findet statt. Allerdings um zwei Wochen nach hinten verschoben. Und dem Virus angepasst. Der 13. März war eigentlich eingeplant für Syke in Aktion. Jetzt wird‘s der 27. März, ein Sonnabend. Dann aber dürfen nicht alle Müllsammler frei nach Schnauze ausrücken. Sogenannte Umwelt-Spaziergänge sollen diesmal im Fokus stehen, Familien, Paare oder Einzelpersonen dürfen haushaltsweise in Wald und Flur Abfälle einsammeln. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft stellt dafür Sammelsets mit Müllsack und Handschuhen zusammen. Diese Sets werden ab dem 15. März ausgegeben. Wo? Das erfahren Interessierte rechtzeitig unter www.syke.de/freiwilligenagentur oder im Syker Kurier. Genauso verfährt die Freiwilligen-Agentur übrigens auch mit den Sammelpunkten für die befüllten Müllsäcke. Die könnten naturgemäß auch über den eigenen Hausmüll entsorgt werden, aber „es werden ja oft genug Dinge gefunden, die im Hausmüll nichts verloren haben“, sagt Heike Wilhelm von der Stadtverwaltung. Dafür würden am 27. März die Sammelpunkte von der AWG eingerichtet. Auch für die Ortschaften Gödestorf, Osterholz und Schnepke ruft Ortsbürgermeister Andreas Schmidt zum Mitmachen auf. Um die dafür erforderlichen Sammelsets in ausreichender Anzahl vorhalten zu können, bittet er bis Sonnabend, 27. Februar, unter der Rufnummer 0 42 42 / 6 04 um eine Anmeldung.