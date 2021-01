Auch in der Weihnachtszeit organisierten die Betreuer der Kinder- und Jugenfeuerwehren im Stadtgebiet Syke unterschiedlichste Aktionen. Bei einer Jugendfeuerwehr stand zum Beispiel ein Tannenbaum, den die Heranwachsenden schmücken konnten. (Jugendfeuerwehr Wachendorf)

Syke. Mit den roten Fahrzeugen durch die Ortschaften fahren, gemeinsam Sport machen und bei Übungen „Wasser marsch“ rufen. All dies können die Heranwachsenden in den Kinder- und Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet Syke in Zeiten von Corona nur noch sehr selten. Denn seit Beginn der Pandemie waren nur im frühen Herbst des vergangenen Jahres, als das Infektionsgeschehen entspannter war, Präsenzveranstaltungen der Gruppen erlaubt.

„Selbst die aktive Feuerwehr darf zurzeit nur zu Einsätzen fahren und sich für notwendige Einweisungen treffen“, berichtet Torben Schmidt, Pressesprecher der städtischen Feuerwehr. Darin, dass die Jugendarbeit der Feuerwehren zurzeit weitestgehend heruntergefahren ist, sieht Schmidt eine Gefahr. „Denn mit zunehmender Zeit wird es immer schwieriger, die Motivation der Mitglieder auf einen hoffentlich baldigen Neustart hochzuhalten.“ Dabei sind die Jugendeinrichtungen für die Zukunft der Löschtruppen so wichtig. „Die aktiven Feuerwehren leben mehr vom Nachwuchs aus Kinder- und Jugendfeuerwehren als von Quereinsteigern.“

Laut Schmidt liegt der Fokus aktuell darauf, dass die Freude bei den jungen Feuerwehrleuten groß ist, wenn es wieder vor Ort losgeht. „Aus diesem Grund haben fast alle Kinder- und Jugendfeuerwehren ein Winterprogramm entwickelt oder zumindest Aufmerksamkeiten für die Advents- und Weihnachtstage vorbereitet“, schildert Schmidt. Entstanden sei eine große Bandbreite an Ideen. „Das spricht für eine hohe Kreativität der Betreuenden“, hebt der Syker hervor.

Teilweise wurden die Mitglieder weihnachtlich beschenkt – zum Beispiel mit einem Holzbausatz für eine Drehleiter. Zudem ließen sich manche Gruppen Adventskalender einfallen. Einige Betreuende stellten den Sprösslingen beispielsweise tägliche Aufgaben wie „Schicke einem Feuerwehrkameraden eine nette Weihnachtskarte“. Auch digitale Weihnachtsfeiern wurden ausgetragen. Bei einer Ortsfeuerwehr wurde hingegen ein Weihnachtsbaum aufgestellt, den die Jugendlichen schmücken konnten, und zudem eine Art Wichteln veranstaltet. „Das alles war viel Arbeit für die Betreuenden, aber auch eine gelungene Abwechslung in diesen sonst so tristen Lockdown-Wochen“, freut sich Schmidt.

Gleichzeitig sagt der Syker aber auch: „Inwiefern die Aktionen etwas gebracht haben, wird man sehen, wenn wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. Dann wird sich zeigen, wie viele Kinder und Jugendliche zu den Treffen kommen.“ Unverändert herrscht Angst, dass der ein oder andere in der Corona-Zeit abgewandert sein könnte. In naher Zukunft werden viele Kinder- und Jugendfeuerwehren online weiterhin aktiv bleiben. „Damit wollen wir signalisieren: Wir sind da und bieten etwas an“, betont Schmidt. Aber Online-Termine wie Präsentationen und Quizveranstaltungen erfüllen für ihn auch noch einen anderen Zweck. „Für gewöhnlich nutzen wir den Winter immer dafür, theoretische Inhalte zu vermitteln. Das machen wir nun auf diese Weise.“

Übrigens: Ab sechs Jahren ist ein Beitritt bei der Kinderfeuerwehr möglich, ab zehn Jahren bei der Jugendfeuerwehr. Die verschiedenen Einrichtungen weisen darauf hin, „auch in dieser schwierigen Zeit offen für Neueintritte“ zu sein. Auf grundsätzliche Vorteile einer Mitgliedschaft geht Schmidt ein: „Kinder- und Jugendfeuerwehren sind super, um soziale Kontakte zu pflegen und zeichnen sich durch eine hohe Kameradschaft aus. Das kann gerade für neu zugezogenen Kinder und Jugendliche in den Ortschaften interessant sein.“

Aber warum sollte eine interessierte Person gerade jetzt eintreten? „Auch wenn man sich zurzeit nicht vor Ort sehen kann, können neueinsteigende Kinder und Jugendliche zumindest schon mal online die anderen Gesichter sehen und die Gruppe ein wenig kennenlernen“, begründet der Syker. Er hofft, dass im Laufe des Jahres auch wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind – zum Beispiel das große Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Cornau vom 24. Juli bis zum 1. August. Bereits in 2020 sollte das alljährliche Zeltlager in dem Ort im Westen des Landkreises stattfinden. Aufgrund der Pandemie wurde die Austragung jedoch um ein Jahr verschoben.

Finanziell sieht es bei den hiesigen Kinder- und Jugendfeuerwehren aktuell übrigens mittelmäßig aus, wie Schmidt weiß. Einerseits sind Events wie die Osterfeuer ausgefallen, wo sonst wichtige Erlöse erzielt werden. Auf der anderen Seite fanden aber auch Veranstaltungen wie eben das Zeltlager, bei denen sonst bedeutsame Kosten zu tragen seien, ebenfalls nicht statt. Zudem konnte vielfach auf große Investitionen verzichtet werden, da es kaum Geräteverschleiß gegeben hat. Darüber hinaus erhalten die Feuerwehren weiterhin die üblichen Mitgliedsbeiträge. „Alles in allem hält es sich die Waage“, fasst Schmidt zusammen.

Die Jugendfeuerwehr Syke kann sich derweil sogar über eine beträchtliche Summe aus einer Spendenaktion von Francesco Valentini, dem Inhaber von Piazza Valentini, freuen. Seit Ende des vergangenen Jahres bietet der Ladenbesitzer den sogenannten Syker Glühwein an. Während der ersten Zeit des Verkaufs ging ein Euro pro verkaufter Flasche an die Syker Jugendfeuerwehr. Letztlich erhielt die Jugendfeuerwehr einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. „Das ist richtig viel Geld“, schwärmt Schmidt.