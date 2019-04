Wissen, wo es langgehen soll: Anni Wöhler-Pajenkamp (von links), Susanne Vogelberg, Christa Skubowius, Dieter Gerken, Friedrich Brand, Brigitta Stein, Bodo Heuermann und Susanne Reichelt. (Tobias Denne)

Bassum. „So schön hatten wir das bislang noch nie“, zeigt sich Bodo Heuermann vom strahlenden Sonnenschein beeindruckt. Denn der makellose blaue Himmel über der Lindenstadt war der perfekte Auftakt für die 14. Ausgabe von „Bassum radelt an“. Wobei der offizielle Startschuss noch ein wenig auf sich warten lässt. Denn bevor es am Sonnabend, 27. April, wirklich losgeht, müssen die Organisatoren die Strecke abfahren und womöglich optimieren. „Heute wird das Feintuning gemacht“, sagt Susanne Vogelberg von der Bassumer Stadtverwaltung.

„Wir haben rund um Bassum alles schon abgegrast, daher fahren wir auch über die Stadtgrenzen hinaus“, erzählt Heuermann davon, dass man nach bislang 13 Auftaktveranstaltungen seit 2006 sich etwas Neues überlegen muss. Daher wird es in diesem Jahr zwar wieder am Rathaus an der Alten Poststraße 14 in Bassum losgehen, aber die Ziele liegen in den Nachbargemeinden. „Nach der langen Winterpause laden wir wieder die Menschen ein, mit uns zu fahren und den Start in die Fahrrad-Saison einzuleiten. Unterwegs legen wir aber immer wieder Stopps ein“, freut sich Heuermann schon auf den Auftakt.

Die Länge der Strecke liegt bei etwa 30 Kilometern. Die Dauer mit Fahrzeit, Besichtigungen, Kaffee oder Mittagessen beträgt rund fünf Stunden. Die Vormittagsgruppe startet um 10 Uhr und wird beim Gasthaus Lüdeke in Nordwohlde zum Mittag einkehren, die Nachmittagsgruppe beginnt um 13 Uhr und bekommt dort Kaffee und Kuchen. „Die Einkehr nach zwei Stationen muss man selbst bezahlen“, erzählt Heuermann. Ebenfalls empfiehlt der Gästeführer, eigene Getränke mitzunehmen. Am Ende landen alle Teilnehmer wieder am Rathaus.

Die Etappen der beiden geführten Fahrradtouren werden indes noch nicht verraten. Nur so viel: Die Teilnehmer besuchen eine Gärtnerei, eine Weihnachtsbaumplantage („Vielleicht noch ein bisschen früh, aber es gibt viel zu erzählen“) und eine der ältesten Kirchen der Region. „Über die Geschichte der Kirche wird Susanne Reichelt erzählen“, kündigt Heuermann an. „Es ist ein Programm aus Kultur, Natur und Bewegung. Wir reißen alles ein wenig an“, sagt Brigitte Stein.

Angst, dass die geübten Radfahrer einem davonziehen, muss niemand haben. „Es wird auf jeden Rücksicht genommen und der ADFC ist immer dabei“, versichert Susanne Vogelberg. Und Anni Wöhler-Pajenkamp fügt hinzu: „Wir fahren gemächlich.“ Auch Radler mit einem elektrischen Fahrrad dürfen selbstverständlich mitfahren. Die Touren selbst werden von der Bassumer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) geführt. „Dieter Gerken hat die Route kreiert“, verrät Heuermann. Daher bietet es sich auch an, dass Gerken mit Heinz-Herrmann Voß die Touren leitet und sagt, wo es langgeht.

Für die Gemeinschaftsaktion vom ADFC, den Gästeführern der Stadt, dem Kultur- und Heimatverein, der Stadt und dem Landfrauenverein ist also alles angerichtet. Jetzt fehlt nur noch so gutes Wetter wie beim ersten Abfahren der Strecke. Friedrich Brand vom ADFC glaubt allerdings nicht, dass die Aktion am 27. April ins Wasser fällt: „Das Wetter können wir nicht beeinflussen. Aber bisher wurde noch keine Tour abgesagt.“



Die Teilnahme an der Tour ist kostenlos. Dennoch sollten sich Interessierte bis zum 25. April bei der Stadt Bassum für „Bassum radelt an“ anmelden. Das ist möglich unter der Telefonnummer 0 42 41 / 8 40.