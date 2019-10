Mateusz Rzewuski hat nicht nur promoviert, er ist auch musikalischer Leiter eines internationalen Orgel- und Kammermusikfestivals in Polen. (FR)

Mateusz Rzewuski: Als ich acht Jahre alt war, fragte mich mein Vater, ob ich eine Messe in unserer Kirche spielen kann. Er war Kirchenmusiker in meiner Heimatstadt und musste an dem Tag auf einer Hochzeit in einer anderen Kirche spielen. So hat es mit dem Orgelspielen in meinem Leben angefangen.

Die Orgeln sind wie ein Orchester. Es hat mich schon immer fasziniert, dass ein Organist so viele Farben hervorbringen kann wie in ein großes Sinfonieorchester. Wie ein Dirigent, der das gesamte Orchester leitet.

Ich denke, die größte Voraussetzung ist die Fähigkeit, mit den Beinen zu spielen. Die anderen musikalischen Aspekte ähneln denen anderer Instrumente.

Ich spiele auch Klavier und manchmal Cembalo.

Es ist wahr, ich trete regelmäßig in Deutschland auf. Ich werde jedoch zum ersten Mal in Twistringen und in diesem Teil von Deutschland spielen. Darum freue ich mich sehr auf mein Konzert an diesem Sonntag.

Letztes Jahr habe ich eine Anfrage geschickt, um ein Konzert im Rahmen des Orgelherbstes in Twistringen aufzuführen. Zwei Wochen später habe ich dann einen Anruf von einem Organisten aus Twistringen – nämlich von Johannes Schäfer – erhalten, der hat mich zur Teilnahme an dieser Veranstaltung eingeladen.

Die Zuhörer werden während meines Konzerts die Stücke der norddeutschen Komponisten sowie Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy hören. Ein interessanter Punkt auf dem Programm sind auch meine eigenen Improvisationen und Teile aus Tschaikowskys Nussknacker-Suite.

Am liebsten spiele ich die sechste Orgelsinfonie von Louis Vierne. Die bereitet mir große Freude.

In meiner Freizeit höre ich viel Filmmusik. Es ist immer noch Musik auf sehr hohem Niveau, zu der man sich entspannen oder gut reisen kann.

Ich hatte Glück. Als in meiner Stadt eine neue Orgel für eine Kirche gekauft wurde, wollte der Priester diese Orgel außerhalb der Liturgie einsetzen. Dem Bürgermeister hat diese Gelegenheit sehr gefallen, um ein internationales Orgelfestival zu organisieren. Und ich als Orgelstudent in Warschau war jemand, der sich darum kümmern konnte.

Zur Person

Mateusz Rzewuski

geboren 1991, ist ein polnischer Orgelspieler. Er hat mit Auszeichnung und höchster Note das Magisterstudium an der Frédéric-Chopin-Musikuniversität in Warschau sowie das Magisterstudium an der Musikhochschule in Lübeck absolviert. 2017 hat Rzewuski das Konzertexamen Orgel und Improviastion an der Conservatoire à Rayonnement Régional in Paris abgeschlossen. Ein Jahr später promovierte er im Fachbereich Musik – Instrumentalspiel. Er kommt am Sonntag, 27. Oktober, ab 17 Uhr in die St.-Anna-Kirche.