Bassum. Es geht voran im Naturbad in Bassum. Bei einer ersten Großaktion haben Fördervereinsmitglieder am Wochenende Bänke gestrichen, Unkraut gezupft und aus Fugen entfernt, Rasen gemäht, die Beckenränder gereinigt und Wege gefegt. Schön soll das Areal werden, denn seit ein paar Jahren besteht der Plan, die Perle in der Lindenstadt wieder auf Vordermann zu bringen. Um für Unterstützung zu werben, wurden Vor-Ort-Treffen abgehalten und Förderanträge gestellt, denn: Die Bassumer sollen miteinbezogen werden. Knapp 34 Mitglieder umfasst der Förderverein zur Erhaltung der Bassumer Bäder mittlerweile. 14 von ihnen packten am Wochenende tatkräftig mit an.

Allerdings ist es damit natürlich nicht getan. Denn: Das ganze Areal soll schöner werden. Und zwar richtig. Neuer Eingangsbereich mit einer neuen Brücke, ein Neubau des Sanitärgebäudes, Wasserspielelemente, wärmeres Wasser, Sanierung der Becken. Die Stadt Bassum hat sich einiges auf die Agenda geschrieben, um das Naturbad aufzuhübschen – oder: zu „attraktivieren“ (wir berichteten). Daher hat der Erste Stadtrat Norbert Lyko Förderanträge gestellt, um finanzielle Unterstützung für das Mammutprojekt zu erhalten. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) fördert allerdings nur einen Teil der angedachten Arbeiten, genauer die Verbesserung der Badelandschaft (Becken sanieren, Wasserspielelemente, Außenfläche, Erwärmung) in Höhe von 170 000 Euro. Der größere Teil (Eingangsportal, Brücke, Sanitärgebäude) über rund 500 000 Euro wurde indes abgelehnt.

Lyko gibt sich kämpferisch. „Wir setzen alles daran, den ersten Teilbereich umzusetzen. Das Ziel ist es, in den Sommerferien anzufangen, um im Frühjahr fertig zu sein“, sagte er jüngst bei der Sitzung des Bassumer Stadtrates. Das Ziel: Bassumer und andere Gäste sollen sich im Sommer des kommenden Jahres wieder in die Fluten des Naturbades werfen können.

Gute Nachrichten für die Bassumer

Der zweite Teil, der noch nicht gefördert wird, „den müssen wir machen. Das hat nichts Einladendes“, gibt der Stadtrat zu. Er weiß um die Attraktivität des Bades, denn nicht alle Menschen wollen ins Chlor. Die Brücke versucht Lyko erneut per Förderantrag bewilligt zu bekommen. Für das Sanitärgebäude hat sich der Förderverein etwas ausgedacht. „Der ist richtig agil und reißt sehr viel“, freut sich Lyko über das Engagement der Ehrenamtlichen. Der Vorschlag: Das Sanitärgebäude nicht nur den Menschen im Naturbad zugänglich zu machen, sondern allen, die in der Umgebung unterwegs sind. Das können zum Beispiel Ausflügler im Stiftspark sein. Das I-Tüpfelchen wären laut Lyko Wohnmobilstellplätze. „Sowas ist absolut gefragt. Wir wollen das anbieten“, sagt er. Wo die aber letztlich hinkommen, das ist noch zu besprechen.

Lyko betont: „Wir sollen möglichst schnell planen.“ Grund dafür ist, dass die Förderanträge bis zum 15. September abgegeben werden müssen. Gleichzeitig stellte er die Frage, ob Investitionen im freiwilligen Bereich während der Corona-Pandemie vertretbar seien. „Um hier zu einer Abwägung zu kommen, ist zuerst einmal der Freizeitwert des gesamten Areals Stiftspark und Naturbad als hervorragendes Naherholungsgebiet für die Stadt Bassum zu sehen.“ Lyko betont, dass solange unter diesen Ausgaben nicht die Pflichtaufgaben leiden, das finanzielle Engagement sinnvoll sei. Zumal da Förderung schwieriger wird und Baukosten steigen könnten.

Noch mehr gute Nachrichten konnte Lyko beim Stadtrat vermelden: So ist das Team der Fachangestellten für Bäderbetriebe ab Herbst mit fünf Kräften vollzählig. Zudem wird das Hallenbad zwei Wochen früher als gewohnt öffnen, um den Bassumern eine Entschädigung für die ausgefallene Naturbad-Saison zu bieten.