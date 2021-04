Die neue Zentralklinik soll auf einem neun Hektar großen Gebiet im Twistringer Ortsteil Borwede entstehen. (TAMMO ERNST)

Bei der Entstehung der geplanten Zentralklinik in Borwede kündigt sich der nächste Schritt an: die öffentliche Beteiligung. Nicht zuletzt über diese Phase der Bauleitplanung wurde am Freitag im Twistringer Rathaus informiert – unter anderem von Twistringens Bürgermeister Jens Bley und Landrat Cord Bockhop. Letzterer verdeutlichte, dass die Bebauungsplanung Sache der Stadt sei. Der Landkreis Diepholz agiere hingegen als „Großinvestor“. „Bei so einem Vorhaben ist es aber wichtig, dass wir gemeinsam auftreten“, führte Bockhop aus. Kosten soll das Projekt 187 Millionen Euro.

Der Landrat verwies zudem auf den „engen Zeitplan des Projekts“. Denn: Möglichst bis Ende des Jahres, spätestens aber bis Mitte 2022, muss dem Land Niedersachsen die Detailplanung zur Prüfung vorgelegt werden. Bis dahin müssen sowohl die Bauleitplanung als auch ein Planungswettbewerb sowie die Genehmigungs- und Ausführungsplanung abgeschlossen sein. Ohne die terminliche Einhaltung sei die essenzielle Förderung aus dem niedersächsischen Krankenhausstrukturfonds nicht möglich. „Bisher läuft alles reibungslos“, sagte Erster Kreisrat Wolfram van Lessen.

Gerade zu Beginn des vergangenen Jahres wurde das Thema Zentralklinik viel diskutiert. Im Februar 2020 wurden die Kriterien festgelegt, die der Wunschstandort aufweisen sollte. Bassum, Sulingen, Syke und Twistringen zeigten Interesse. Schließlich bekam Borwede den Zuschlag. Künftig soll die Klinik im Twistringer Ortsteil auf einem neun Hektar großen Gebiet die bisherigen Krankenhaus-Standorte in Bassum, Diepholz und Sulingen ersetzen. Geplant sind 344 Betten.

Vier Wochen ab dem 5. Mai

Beginn der öffentlichen Beteiligung ist derweil am 5. Mai. Von da an ist die Bauleitplanung vier Wochen lang im Twistringer Rathaus und online einsehbar. Die Bürger und die Träger öffentlicher Belange erhalten zudem die Möglichkeit, sich zu äußern. Danach kommt es zur Auswertung. „Die öffentliche Beteiligung hilft uns zu erfahren, wo vielleicht Probleme auftreten“, erklärte Bley.

Bei der öffentlichen Beteiligung sei es laut Bley das Ziel, „so transparent wie möglich“ zu agieren. „Sehr viele Menschen in Twistringen begrüßen das Projekt“, ergänzte er. Bei einem Infoabend im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium im Juli gab es aber nicht nur viel Zustimmung, sondern auch Kritik (wir berichteten). Besorgte Einwohner hätten Probleme mit der Flächenversiegelung. Und es gebe einige Landwirte, die sich in ihren Existenzen bedroht fühlten. Landrat Bockhop meint: „In der Nachbarschaft zur Klinik wird weiter Landwirtschaft möglich sein.“

Während es mit der öffentlichen Beteiligung also bald losgeht, waren kürzlich eine Vielzahl von Standortfaktoren geprüft worden – unter anderem Lärm und Geruch. Aufgrund von verschiedenen Herangehensweisen kamen bei Geruchsgutachten unterschiedliche Ergebnisse heraus. Nun werden Prüfer über einen längeren Zeitraum die tatsächlichen Gerüche dokumentieren. Erwartet werde, dass sie im unteren Bereich liegen. „Ein Ergebnis soll im September feststehen“, sagte Uwe Lorenz, Geschäftsführer des Klinikverbundes Landkreis Diepholz.

Im Hinblick auf Lärm wurde wiederum festgestellt, dass vor allem die Bundesstraße und der Bahnverkehr auf den Standort einwirken. Bedeutet: Die Lärmbelastung überschreitet den eigentlich bei Kliniken vorgesehenen Wert von 45 Dezibel tagsüber und 35 Dezibel nachts. Eine Option seien deshalb etwa geschlossene Fenster, also folglich ein Zu- und Abluftsystem. „Das stellt aber das Grundstück nicht infrage, sondern sorgt für eine Aufgabe“, stellte van Lessen klar.

Eingeläutet wird die öffentliche Beteiligung am 5. Mai übrigens mit einer Informationsveranstaltung ab 18 Uhr. Eckpunkte der Bauleitplanung sollen vorgestellt und diskutiert werden. Um Details zum Bauwerk wird es bei dem Termin nicht gehen. Pandemiebedingt findet die Veranstaltung, für die eine Anmeldung nötig ist, über die Videoplattform Zoom statt. Teilnehmen kann jeder. „Schließlich betrifft das Thema alle Menschen im Landkreis“, betonte Bley. Weitere Informationen zur Anmeldung werden noch bekannt gegeben.

Zur Sache

Planungswettbewerb

In den kommenden Monaten findet auch der Planungswettbewerb, wie die Klinik aussehen soll, statt. Zwölf Planungsteams bekommen in der Zeit die Möglichkeit, ihre Entwürfe einzureichen. Die Teams bestehen laut Lorenz aus Architekten und anderen Experten. Bei der Gestaltung sind verschiedene Vorgaben zu berücksichtigen. Unter anderem soll die Klinik bis 2050 klimaneutral sein. Bei den Entwürfen werden zudem die erstellten Gutachten mit einbezogen. Am 21. Juli sollen die drei besten Ideen feststehen. Dann beginnen Verhandlungen mit diesen favorisierten Teams. Ab September sollen die Entwürfe der drei Finalisten öffentlich ausgestellt werden. „Für die Bevölkerung ist das toll, um ein Gefühl und eine genaue Vorstellung von der Klinik zu bekommen“, so Bockhop.