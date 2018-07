Heike Lüske-Krüger und die Kinder freuen sich darüber, dass die Tagespflege schon fünf Jahre besteht. (Jonas Kako)

Syke-Heiligenfelde. „Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See…“, singen Emely und die anderen Kinder, während Heike Lüske-Krüger stolz auf die Kleinen herunterblickt. Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Kindertagespflege Rasselbande in Heiligenfelde am Sonnabend ihr fünfjähriges Bestehen. Zusätzlich zu der kleinen, einstudierten Aufführung waren Dosenwerfen, Kartoffellauf und Bobby-Car-Rennen angesagt. Neben den Feierlichkeiten warf Lüske-Krüger auch einen Blick auf die vergangenen fünf Jahre.

Gemeinsam mit ihrem Mann Harry Krüger leitet sie die Tagespflege. „Ich bin gelernte Erzieherin und Heilpraktikerin und habe 14 Jahre einen Kindergarten in Weyhe geleitet. Dort herrschte stets großer Andrang, und wir mussten die Kleinen irgendwann in eine Vormittags- und in eine Nachmittagsgruppe aufteilen“, erinnerte sich die Erzieherin.

Dieses Konzept konnte aus Sicht von Lüske-Krüger nicht funktionieren, „weil sich die Eltern ja nicht aussuchen können, wann sie arbeiten müssen“, erklärte sie. „Schon damals habe ich von der Möglichkeit der Kindertagespflege gehört und eine weitere Ausbildung abgeschlossen. Als meine Mutter dann in ein Heim musste und mein Elternhaus leer stand, habe ich den Entschluss gefasst, hier in Heiligenfelde eine Tagespflege zu eröffnen“, erzählte die Erzieherin.

Seitdem hat Lüske-Krüger Kapazitäten für fünf Kinder, eine Betreuung ist von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr möglich. Ab dem 1. August werden jedoch die ersten zwei einen Kindergarten besuchen und ab Dezember dieses Jahres sind sogar alle fünf Plätze in der Tagespflege frei. Bis zum dritten Lebensjahr haben Eltern einen Anspruch auf einen Kita-Platz für ihre Kinder, danach geht es für die meisten im Kindergarten weiter. „Bei mir können die Kleinen so lange bleiben, wie sie möchten, auch wenn sie schon in der Schule sind“, so Lüske-Krüger. Die Finanzierung wird im Falle der Heiligenfelder Tagespflege ausschließlich über das Familienbüro der Stadt Syke geregelt.

Einige der Lütten kennt Lüske-Krüger seit dem ersten Tag und hat sie in ihrem Entwicklungsprozess maßgeblich unterstützt. „Sie lernen laufen und sprechen, alleine auf Toilette zu gehen und sich die Zähne zu putzen. Es ist wichtig, den Kindern einen geregelten Tagesablauf aufzuzeigen, deshalb verlaufen die Tage hier immer ähnlich.“

So kommt das erste Kind gegen 7 Uhr morgens in der Tagespflege an, bis 8.30 Uhr trudeln die letzten ein. Es wird gemeinsam gefrühstückt, dann gesungen und gespielt. In dem großen Spieleraum steht alles, was das Kinderherz begehrt: Von der singenden Küche bis zur Kuschelecke mit reichlich Stofftieren ist alles dabei. Und auch der Außenbereich bietet genügend Platz zum Toben.

Um 11.15 Uhr geht es mit dem Mittagessen weiter. Lüske-Krüger kocht jeden Tag, und die Kleinen helfen ihr beim Aufdecken. Alle haben ihren eigenen Platz an einem geräumigen Tisch. Manchmal schaut Hütehund Charlotte vorbei und hofft, dass auch etwas für sie dabei ist. Bei einem Mittagsschlaf bis etwa 14 Uhr liegt jedes Kind in seinem eigenen Bett. Die letzten werden derzeit gegen 16 Uhr abgeholt. „Mein Blick auf die vergangenen fünf Jahre ist sehr positiv. Die Kinder freuen sich jeden Tag aufeinander, deshalb ist es gar nicht so einfach, die Kleinen gehen zu lassen“, sagte Lüske-Krüger. Nun hofft sie auf weitere Anmeldungen für ihre Kindertagespflege. Die Rasselbande befindet sich Am Schwarzen Meer 9 in Heiligenfelde und ist unter der Mobilnummer 01 73 / 7 22 35 51 erreichbar.