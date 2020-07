Asendorf. Als wären überfüllte Autobahnen und Landstraßen, die seine kleine Verspätung verursachten nicht genug, rang eine störrische Technik Andreas Kümmerts Nervenkostüm noch das Äußerste ab. Das vierte Ersatzkabel ermöglichte ihm dann, auch zur Erleichterung des Publikums, noch einen kurzen Soundcheck. Dieser ließ bereits erahnen, dass es sich mit dem Mann um einen außergewöhnlichen Sänger und Musiker handeln würde.

Das Asendorfer Kulturhaus Break Out und die Kulturinitiative Kulturschock hatten Andreas Kümmert und Sänger und Gitarrist Stefan Kahne im Zuge einer „Harlekin Duo Tour“ zu einem Hutkonzert eingeladen. Moderator und Vereinsmitglied Peter Hühne ließ die hierfür gebotenen Abstandsregeln mit Einbahnstraßenprinzip in seine kurze Begrüßung einfließen, die bis auf ein paar wenige auch eingehalten wurden.

Bereits der erste Gitarrengriff, mit welchem das stimmliche Kraftpaket sein mittlerweile fünftes Album eröffnete, war schon eine wuchtige und zugleich einfühlsame Visitenkarte, die aufhorchen ließ. Und so entpuppte sich „Harlekin Dreams“ als musikalischer Ritt zwischen zupackendem Rock, intensivem Blues, streichelndem Soul und funkigem Bass. Andreas Kümmert spielt nicht ins Blaue hinein. Als ein sehr nachdenklicher Musiker verbindet er Titel seines neuen Albums mit persönlichem und scharfem Blick auf die Gesellschaft, der der traurige Clown in seinem Auftrag den Spiegel vorhält.

Schon die Songs seiner früheren Alben hatte Kümmerer zum Teil selbst geschrieben, aber „Harlekin Dreams“ ist noch ein Stück persönlicher und vielseitiger. Klingt der Opener „Something In My Heart“ noch sehr nach dem vertrauten Blues, geht es mit dem Titel „Milk“ schon ordentlich rockig zu und wird bei „Fukk Up“ noch heftiger. „Funky Slith“ macht seinem Namen alle Ehre, dem sich auch „Blue Birds“ anschließt. Mit „Secret“ und „Till I Die“ lieferte Kümmert zwei herzzerreißende Balladen ab, die er auch mit „und hier etwas zum Kuscheln“ humorvoll anmoderiert hatte.

Überhaupt: Die herrlich leicht und locker vorgetragene Moderation Kümmerts ließ vergessen machen, dass der 2013 gekürte Gewinner der dritten Staffel der Casting-Show „The Voice Of Germany“ zu Beginn seiner Karriere noch scheu, ernst und zumindest gelegentlich angespannt wirkte. Mit „Home Is In My Hands“ hatte Kümmert 2015 den Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Seinerzeit nahm er die Wahl aus persönlichen Gründen nicht an. „Die Lampe ist zu groß, die da angeht“, sagte seine damalige Plattenfirma Universal in einem Video.

Nun gab er in Asendorf ein Hutkonzert. Die Bühnenlampen, etwas kleiner als sie am 23. Mai 2015 in Wien gewesen wären, verblassten im Glanz eines großartigen Künstlers. Seine musikalische Strahlkraft, die an diesem Abend in der Begleitung des Gitarristen und Sängers Stefan Kahne den Innenhof des Break Out überflutete, war neben der angebotenen Kulinarik auch ein musikalischer und kultureller Leckerbissen.

Diese Form der Veranstaltung unter der Berücksichtigung zur Einhaltung der Corona-Vorschriften auf Eintrittsgeld und Kartenvorverkäufe zu verzichten und über den Verzehr und Geldspenden für die Künstler Einnahmen für beide Seiten zu erzielen ist in dieser unsicheren Zeit die einzige Möglichkeit, existent zu bleiben und die Kultur im ländlichen Raum zu stärken, sind sich Break-Out-Betreiber Dominik Wrhel und Kulturschock-Vereinsmitglied Peter Hühne einig.

„Die überdimensionalen Lampen über der Bühne des ESC hätten nur für kurze Zeit gestrahlt“, sagte Kümmert nach dem Konzert dem WESER-KURIER, „danach wären es doch wieder die kleinen Bühnen gewesen“. Diese Betrachtung formuliert er mit großer Ruhe und Zufriedenheit.