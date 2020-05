Pastorin Katja Hedel (links) und Pastorin Susanne Heinemeyer hielten ihre Andacht nicht von der Kanzel, sondern vom Treckeranhänger. (Michael Braunschädel)

Syke. Eine Premiere der ungewöhnlichen Art konnte die Kirchengemeinde Barrien am Sonntagnachmittag mit ihrer rollenden Kirche begehen. Auf dem Sportplatz in Osterholz fand zum ersten Mal eine Open-Air-Andacht statt, bei angenehmem Wetter unter großen Eichen und Birken. In den Worten der beteiligten Pastoren, also Katja Hedel, Susanne Heinemeyer, Karsten Damm-Wagenitz und Diakon Brend Breckner: „Unter Gottes weitem Himmel wollen wir miteinander auf Gottes Wort hören, zusammen beten und Lieder hören, die der Posaunenchor spielt.“ Mit dabei also die Bläser des Posaunenchors unter der Leitung von Oscar Alemany Lopez. Der zweite Termin um 17.30 Uhr war dann in Leerßen am Kriegerdenkmal.

Für das Rollende der Kirche hatte Kirchenvorstand Hartwig Seevers gesorgt mit einem Trecker und auch gleich eine Soundanlage dabei, die per Bluetooth von seinem Handy Glockengeläut der Barrier Kirche erklingen ließ. Nicht zu vergessen ein überdachter Hänger, der liebevoll dekoriert worden war mit Fischen im Netz. Den Hänger hatte Wilfried Stöver noch von den diversen Einsätzen bei Umzügen zur Verfügung gestellt.

Angekündigt hatten die Ideengeber: „Die Kirchengemeinde Barrien lädt zu kurzen Andachten auf den Dörfern des Barrier Kirchspiels ein. Auch wenn Gottesdienste offiziell wieder in Kirchen möglich sind, unterliegen sie doch einer begrenzten Teilnehmerzahl und sehr hohen hygienischen Auflagen. Unter diesen Bedingungen hat sich der Kirchenvorstand Barrien ein Alternativkonzept überlegt: Die rollende Kirche fährt aufs Dorf – mit Trecker und Anhänger fahren wir jeden Sonntagnachmittag bis zu den Sommerferien zwei Ortschaften unseres Kirchspiels an, um dort kleine Freiluftandachten zu halten.“

Von Sehnsucht nach Normalität sprach Pastorin Katja Hedel bei ihrer Predigt. Und genau das schienen die Organisatoren erreicht zu haben. Man konnte – natürlich mit genügend Abstand – entspannt draußen sitzen und den Worten sowie der Musik und dem Blätterrauschen zuhören. „Herrlich – eine tolle Idee – und eine Aufheiterung für den Sonntag“, befanden die beiden Olsterholzerinnen Traute Castens und Inge Nüstedt einmütig. Immerhin brauchte man so diese anstrengenden Mund-Nase-Masken nicht zu tragen, für manch einen eh eine Last. Außerdem genial, weil die Gemeindemitglieder so einen relativ kurzen Weg haben zur sonntäglichen Andacht. Um nicht ganz ohne Musik dazustehen – immerhin tragen die Aerosole beim Singen viel weiter als beim Sprechen, so dass das entfallen musste – begleitete der Posaunenchor Syke-Barrien die Andachten aus gebührendem Abstand. Wie passend das Abschlussstück, ein Reisesegen: „Möge die Straße uns zusammenführen.“ Neben den Bänken am Spielfeldrand hatten viele Anwesende selbst für Sitzgelegenheiten gesorgt. Die empfohlenen Regenschirme kamen hingegen zum Glück nicht zum Einsatz. Ebenfalls eher ungewöhnlich: es gab Beifall am Ende, ob für die Musik oder die Andacht oder die Idee … wahrscheinlich alles. Am Himmelfahrtsdonnerstag, 21. Mai, rollt die Kirche wieder los. Nach Gessel zum Parkplatz der Gaststätte Spreekenhoff, um 17.30 Uhr nach Okel auf dem Parkplatz Kapelle/Alte Schule. Weitere Termine sind jeweils um 16 und um 17.30 Uhr: Sonntag, 24. Mai, der Barrier Schützenplatz und das alte Feuerwehrhaus in Ristedt. Am Pfingstsonntag, 31. Mai, in Sörhausen beim Ortsstein, Sörhausener Staße 4, danach auf dem Sportplatz in Osterholz. Am 7. Juni in Gessel bei Landsberg, und dann wieder in Okel auf dem Parkplatz der Kapelle.

Am 14. Juni wird es um 16 Uhr eine Andacht für alle Ortschaften auf dem Hohen Berg geben. Am 21. Juni erst auf dem Schützenplatz in Barrien, dann in Sörhausen beim Ortsstein, Sörhausener Straße 4. Am 28. Juni zunächst auf dem Sportplatz in Osterholz, anschließend auf dem Parkplatz bei der Gaststätte Spreekenhoff. Den Abschluss bilden am 5. Juli die beiden Andachten in Okel auf dem Parkplatz der Kapelle, danach auf dem Schützenplatz in Barrien.