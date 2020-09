Sie sprachen über Flüchtlingsarbeit: Imke Dirks (links) und Antje Alberts vom Verein Lebenswege Begleiten. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. „Wir schaffen das.“ Die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Jahr 2015 sind in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ganz offensichtlich auf gut gereinigte Gehörgänge gestoßen. Als Beweis dafür diente der Tagesordnungspunkt vier der Sozialausschusssitzung vom Montagabend: „Bericht zur Arbeit und Situation der Flüchtlingshilfe Bruchhausen-Vilsen“. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann war es, der am Ende der Diskussion zu diesem Thema auch Marlies Plate (Die Grünen) beruhigte: „Ich denke, wir sind auch für die Zukunft gut aufgestellt.“

Den Anfang machte Andreas Schnichels von der Samtgemeindeverwaltung. Er gab zu, dass sich seit 2010 einiges verändert habe. „Von 2016 bis 2019 haben sich die Flüchtlingszahlen in der Samtgemeinde stetig erhöht“, sagte er. Beim Wechsel vom Jahr 2019 auf 2020 sei mit 4500 Flüchtenden der Höchststand erreicht worden. Der Landkreis Diepholz habe eine offene Quote und nehme immer mehr auf als er müsse. „Das schlägt sich auf die Kommunen nieder“, so Schnichels. Ein Beispiel: Für 2019 habe der Soll-Wert bei 375 gelegen, der Ist-Wert indes bei 441.

Dann legte Andreas Schnichels Zahlen auf den Tisch. 41 Wohnungen habe die Samtgemeinde für Migranten angemietet, insgesamt 3300 Quadratmeter Wohnfläche. 29 dieser Wohnungen seien inzwischen wieder an den jeweiligen Eigner zurückgegangen. Die Verwaltung bleibe aber beim Konzept er dezentralen Unterbringung. Und noch zwei Einblicke in die Statistik: 2018 wurden 79 Kinder mit Migrationshintergrund in den Kindertagesstätten untergebracht, 2020 sind es 121. Und: In den Jahren 2016 und 2017 kamen vornehmlich Iraker und Afghanen in Bruchhausen-Vilsen an, jetzt sind es 23 Kolumbianer.

Bei der Arbeit mit den Flüchtlingen erhält die Samtgemeinde allerdings viel Hilfe. Ehrenamtliche Hilfe, vornehmlich vom Verein Lebenswege Begleiten. Imke Dirks und Antje Alberts waren ins Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen gekommen, um Bericht zu erstatten. Die beiden Integrationsbeauftragten waren sich einig, dass der Verein sich von einer Koordinierungsstelle zu einer Fachstelle entwickelt habe.

Lebenswege Begleiten ist in vielen Themenspektren unterwegs. Integrationsarbeit beispielsweise. „Wo gibt's einen Arzt? Was ist, wenn ich nicht krankenversichert bin? Welche Gepflogenheiten herrschen im Ort?“, schoss Alberts ein Stakkato an Fragen ab, die es zu beantworten gelte. Nächstes Thema: Deutschkurse. „Sehr wichtig“, wie Dirks findet. Und weiter: Einzelfallberatung, Hilfe bei bürokratischen Angelegenheiten, Menschen in Arbeit bringen. Alles auf ehrenamtlicher Basis. Schön dabei: Inzwischen packen die ersten Flüchtlinge bei Lebenswege Begleiten mit an.

Zweites Thema im Sozialausschuss: das Bestattungswesen. Hier wies Volker Kammann, Fachbereichsleiter Bürgerservice, darauf hin, dass erstens die Samtgemeinde dafür zuständig sei und sich zweitens, seit 2010 viel verändert habe. So, dass immer mehr Menschen ohne Angehörige, ohne Verfügung und ohne Geld sterben würden. Die Bestattungen seien dann ein Fall für die Samtgemeinde. Die Kosten natürlich auch. 200 bis 400 Euro würde eine solche Sozialbestattung auf dem Friedhof der örtlichen Kirchengemeinde kosten.

Tagesordnungspunkt 5a: die Friedhofskapelle Martfeld. Da gibt es, so Volker Kammann „einen unsäglichen Vertrag“. Seit 30 Jahren würden Samtgemeinde und Kirchengemeinde an einer Regelung arbeiten – ohne Erfolg. Nun will die Politik den jährlichen Zuschuss auf 2000 Euro begrenzen, die Hälfte soll von der Gemeinde Martfeld kommen. Diese Regelung fand im Gremium einstimmige Zustimmung. Genau wie die Sozialbestattung.