Katherine Thöle (links) und Denise Caprice Reinhold haben in diesem Jahr ihre Ausbildung beendet. Nun bleiben Sie dem DRK-Seniorenheim erhalten. (Michael Galian)

Syke-Barrien. Bei Thorsten Kerth, dem Leiter des DRK-Seniorenheims in Barrien, ist die Freude groß. Schließlich konnte die Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes an der Barrier Straße gleich zwei Mitarbeiterinnen, die kürzlich ihr Altenpflege-Examen bestanden haben, für einen Verbleib im Unternehmen gewinnen. Mit genau diesem Übernahmeziel bildet das Seniorenzentrum aus. Aktuell hat die Stätte zehn Auszubildende – also ohne Denise Caprice Reinhold und Katherine Thöle, die nun übernommen wurden. „Es ist wirklich klasse und nicht selbstverständlich, dass beide bei uns bleiben. Heutzutage ist das eine seltene Quote“, hebt Kerth hervor. Denn nach wie vor gilt: In der Altenpflege herrscht Fachkräftemangel. "Personal ist entsprechend begehrt. Da verwundert es nicht, dass Auszubildende bereits bei den üblichen Fremdeinsätzen in anderen Firmen während der Lehre sehr umworben werden, wie Kerth erzählt.

Zwei Frauen, zwei Lebensphasen

„Interessant ist der Kontrast zwischen beiden Frauen“, findet der Einrichtungschef. Während Katherine Thöle älter als 40 Jahre ist, ist Denise Reinhold erst 19. Sie begann ihre Ausbildung vor drei Jahren. „Wir haben überlegt, ob wir einen so jungen Menschen einstellen. Aber es war genau die richtige Entscheidung. Ganz souverän hat sie die Ausbildung geschafft“, lobt Kerth. In vier oder fünf Jahren möchte die junge Frau Gerontopsychologie studieren und sich so über die seelischen Begleiterscheinungen des Alterns weiterbilden. Aber zunächst wird Denise Reinhold noch Berufserfahrung sammeln. Fest steht für sie allerdings jetzt bereits: „Ich bleibe der Pflege treu.“

Katherine Thöle befindet sich hingegen in einer ganz anderen Lebensphase. Sie begann ihre Ausbildung nach der Familienzeit und der Geburt von drei Kindern. Diese sind der Grund, warum sie die Lehre in vier statt drei Jahren und in Teilzeit mit 25 Wochenstunden absolvierte. Doch selbst so sei es teilweise sehr anspruchsvoll gewesen, Kinder und Ausbildung unter einen Hut zu kriegen. „Während der Schulblöcke habe ich manchmal von 20 bis 3 Uhr in der Nacht gelernt und dadurch nur drei Stunden geschlafen. Da war ich froh, wenn nach einem Schulblock ein Arbeitsblock folgte“, blickt die Altenpflegerin zurück.

Apropos Schule: Denise Reinhold berichtet, dass in ihrer Klasse von 40 Schülern am Anfang der Ausbildung letztlich nur 16 übrig geblieben seien. „Viele hatten vorher keine Praktika gemacht und ahnten nicht, was an Belastung, Aufwand und Aufgaben auf sie zukommt“, weiß die junge Frau. Auch sie selbst fand die drei Jahre mitunter sehr anstrengend. „Nach jedem Schulblock habe ich mehr Bereiche übernommen und so die Fachkräfte entlastet“, schildert sie den Verlauf ihrer Ausbildung. Thöle ergänzt: „Gerade junge Leute sind mit Aufgaben wie dem Waschen des Intimbereichs älterer Menschen selbstverständlich erst mal überfordert.“ Auch Reinhold habe sich an diese Tätigkeiten gewöhnen müssen, gesteht die 19-Jährige. „Aber ich wurde sehr gut angeleitet und oft gefragt, ob ich zurechtkomme. Auch der Austausch mit einer Mitschülerin hat mir sehr geholfen“, betont die frisch gebackene Pflegekraft.

Für die beiden Frauen überwiegen die schönen Seiten des Berufs. Katherine Thöle etwa schätzt es, im Seniorenheim jeden Tag etwas Neues zu erleben. „Ich arbeite mit unterschiedlichsten Menschen zusammen. So muss ich mich immer wieder auf neue Charaktere einstellen und schauen, wo ich die jeweilige Person abholen kann“, sagt sie. Besonders in Erinnerung bleiben die emotionalen Momente. „Ich hatte mal eine Patientin, die mich angeschaut hat und sagte, es sei schön, dass sie mich kennengelernt hat.“ Zwei Tage später verstarb die ältere Dame. Denise Reinhold hingegen findet die Geschichten der Senioren inspirierend. „Es ist einfach schön, wenn sie von früher erzählen und dabei aufblühen“, findet die 19-Jährige. Und es tue gut, wenn sich die älteren Menschen für die Pflege bedanken.

Geld ist nicht alles

Corona geht an der Einrichtung auch nicht spurlos vorbei. Deshalb unterstreicht Katherine Thöle: „Ich achte sehr stark darauf, wo ich mich bewege und habe in diesem Jahr auch schon mehrfach Geburtstagsfeiern abgesagt.“ Und auch ohne Corona-Fälle sorgt die Situation rund um die Pandemie für Schwierigkeiten im DRK-Heim. „Besuche sind aktuell nicht wie gewohnt möglich. Termine sind begrenzt. Deshalb rufen oft Angehörige an, um sich nach dem Wohlbefinden ihrer Liebsten zu erkundigen“, erklärt Denise Reinhold. Und viele Senioren seien zurzeit sehr einsam. „Dadurch bauen sie teilweise stark ab und fallen in ihre eigene Welt“, bedauert die 19-Jährige.

Was wünschen sich die zwei Frauen für die Zukunft des Berufs? „Wir möchten noch mehr Anerkennung, denn wir sind immer der erste Ansprechpartner der älteren Menschen. Wenn wir den Beruf nicht ausüben, wackelt das System“, sagt Katherine Thöle. Geld sei hingegen zweitrangig. Auch ihre Kollegin würde sich über mehr berufliches Ansehen freuen. „Durch die Corona-Krise findet zwar bereits eine erfreuliche Entwicklung statt, aber Krankenpflege hat noch ein höheres Image als Altenpflege“, hat Reinhold beobachtet. Sie hofft, dass sich dies nun mit der neuen Ausbildung zur Pflegefachkraft ändert. Denn: Die Berufsbilder Altenpfleger, Krankenpfleger und Kinderkrankenpfleger wurden zum 1. Januar 2020 zusammengefasst.