Ein Novum: Hans-Jürgen Donner zeigt, wo vor dem Eingang des Krankenhauses Parkplätze für Taxis eingerichtet worden sind. (Dominik Flinkert)

Bassum. Unmittelbar nach dem Abschluss der Bauarbeiten an der Marie-Hackfeld-Straße hat Hans-Jürgen Donner noch eine Zeit lang ein Auge zugedrückt. Wer rund ums Bassumer Krankenhaus die zulässige Parkzeit nicht einhielt, musste oft nicht mit einem Verwarngeld rechnen. Doch nun kontrolliert der Mitarbeiter der Stadt Bassum wieder strenger, ob Autos die Verkehrsregeln beachten.

Weil eine Hubschrauber-Landesstelle auf dem Gelände der Alexianer-Klinik gebaut wurde, verschwanden 27 Parkplätze. Darum ließen die Klinikleitung und die Stadt Bassum in der Nähe als Ersatz deutlich mehr Parkplätze einrichten. Allein im hinteren Bereich der Klinik gibt es Donner zufolge 70 Parkplätze, die für Besucher des Krankenhauses und Gesundheitszentrums vorgesehen sind. Dort ist das Parken mit Parkscheibe von montags bis freitags nur zwei Stunden erlaubt. Weiter entfernt zu diesen Einrichtungen stünden 120 Parkplätze bereit, wo Autos unbegrenzt stehen dürfen. Das komme den Mitarbeitern der Institutionen entgegen, sagt Donner. Neu seien drei Parkplätze vorm Krankenhauseingang, die für Taxis reserviert sind, und einer für einen Notarzt. „Die Taxi-Unternehmen haben sich oft über die Situation beim Ein- und Ausladen beschwert“, sagt Donner über den Hintergrund, erstmals Taxi-Parkplätze auf dem Klinik-Gelände zu schaffen. Er betont, dass auf der Straße vor der Apotheke, also der Einfahrt zum Gesundheitszentrum, nur ein dreiminütiges Be- und Entladen gestattet ist. Die Bushaltestelle des Bürgerbusses wurde verlegt: Fahrgäste finden sie an der Marie-Hackfeld-Straße und deutlich näher zum Klinik-Eingang gelegen.

„Ich denke, das ist für alle Beteiligten eine große Erleichterung“, sagt Bürgermeister Christian Porsch. Als „Wirtschaftsfördermaßnahme“ bezeichnet er die neue Parkregelung für die schwarz gekennzeichneten Flächen im eingeschränkten Parkverbot in der Innenstadt.

Dort dürfen Autofahrer eine Stunde lang stehen; früher war das lediglich eine halbe Stunde möglich. Donner weist darauf hin, dass die Zonenschilder des eingeschränkten Parkverbots nach der Ausfahrt aus der Straße aufgehoben werden. Um auf die neue Einbahnstraßen-Regelung auf dem Hallenbad-Parkplatz aufmerksam zu machen, habe die Stadt den Bereich „farblich aufgefrischt“, berichtet Donner. Die Einbahnstraße richtete die Stadt ein, weil Fahrzeuge nicht mehr rangieren konnten, wenn ihnen ein anderes entgegenkam. Fahrzeuge müssen mittlerweile über den Bramstedter Kirchweg auf den Parkplatz fahren und ihn über die Straße Am Schützenplatz verlassen.