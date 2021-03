Seit fast einem Jahr gibt es mittlerweile den Distanzunterricht in den Schulen. Bei manchen Einrichtungen klappt es besser, bei anderen ist noch Sand im Getriebe. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Alexandros Tamtelen aus Bassum ist frustriert. „Eigentlich bekommt man es seit einem Jahr nicht oder nur mühsam hin, etwas auf die Beine zu stellen, dass es zu Hause funktioniert und man es als Homeschooling betrachten kann“, sagt der Vater von vier Kindern. Gerade die unterschiedliche Situation bei seinem Nachwuchs (ein Kind geht zur Grundschule Nordwohlde, zwei besuchen die Realschule und eines das Gymnasium in Syke) ärgert den Bassumer. Während es in der Grundschule in Nordwohlde und am Gymnasium wunderbar klappt - „meine Tochter auf dem Gymnasium hat von Anfang an von 8 bis 13 Uhr Video-Unterricht. Es funktioniert“ -, wirft Tamtelen den Verantwortlichen an der Realschule „zum einen fehlende Infrastruktur und zum anderen mangelndes Engagement“ vor. „Es ist ein Jahr, das fehlt. Es ist eine Ausnahmesituation für Lehrer, die haben andere aber auch“, sagt er. Und er kann vergleichen, hat er doch vier Kinder in drei Schulformen. „Man kann es wenigstens versuchen“, ist Tamtelen überzeugt.

Die Realschule in Syke setze auf die Niedersächsische Bildungs-Cloud, eine Plattform, auf der unter anderem die Lehrer Aufgaben hochladen können, mit der Videounterricht gestaltet werden kann. Vor einigen Wochen sei die Cloud für mehr als einen Tag ausgefallen. „Von einer Klassenlehrerin kamen Aufgaben per Mail, auch mit Links zu Videos, damit Kinder die bearbeiten können. Von der anderen Lehrerin kam nichts“, berichtet Tamtelen von den Lehrkräften seiner zwei Kinder in unterschiedlichen Klassen in der Realschule. Gleichzeitig werde der Videounterricht zum Großteil nicht angeboten. „Eine Klassenlehrerin versucht, einmal in der Woche Videounterricht zu machen. Das klappt auch in der Regel. Bei der anderen wurde das gar nicht genutzt. Erst seit einem Lehrerwechsel gibt es so etwas“, erzählt er.

Virtueller Unterricht geprüft

Das hat unter anderem technische Gründe, wie Antje Jorek von der Syker Realschule auf Nachfrage berichtet. „Wir haben uns das sehr gut überlegt, ob wir flächendeckend den Videounterricht anbieten. Gerade, da es der Wunsch einiger Eltern war“, sagt sie. Das Problem sei, wenn virtueller Unterricht angeboten werde, „haben wir nie die ganze Klasse in der Konferenz. Als Rückmeldungen erhalten wir, dass man keinen Zugriff auf das Endgerät gehabt habe oder die Leitung zu schwach gewesen sei“, erzählt die Schulleiterin. Vorher wurde das natürlich getestet, Jorek und ihre Kollegen haben gemerkt: „Die Netze sind sehr wackelig. Mal fliegt ein Schüler raus, mal der Lehrer.“ Das Ziel sei, ein verlässlicher Unterricht, der jeden erreicht. Und das funktioniere nicht in einer Videokonferenz, wenn nicht jeder mitmachen kann. „Wir haben den Eindruck, dass die Schüler damit klarkommen. Wir sagen ihnen auch immer, dass sie sich bei Fragen an uns wenden können“, betont Jorek. Viele Kinder kämen mit der Form gut klar, „die, die uns Sorgen bereiten sind die Schüler, die im Präsenzunterricht schon Probleme haben“. Das, was laut Jorek noch verbessert werden muss, ist, die Schüler deutlicher aufzufordern, sich bei Problemen an den Lehrer zu wenden. „Wenn wir merken, dass es Probleme gibt, melden wir uns natürlich“, versichert die Schulleiterin.

Seine Nachbarin Nina Ehlers-Röpe weiß um das „schwierige Thema“ und hadert vor allem mit der Kommunikation. Ihr Sohn besucht die Realschule in Twistringen. „Bei uns ist es so, dass wir auf die Homepage gehen und einmal die Woche Aufgaben ausdrucken müssen pro Fach. Mit Lösungen, damit Kinder das selbst kontrollieren können. Aber wer erklärt, warum zum Beispiel die Aufgabe in Mathe falsch gelöst ist? Ich bin enttäuscht über fehlende Kommunikation“, sagt sie. Auch angesichts des reduzierten Stundenplans. Statt 30 wird ihr Sohn 26 Stunden unterrichtet. „Warum wird der Stundenplan nicht mit einem Hinweis herumgeschickt? Das ist zwar ärgerlich, aber man hätte als Eltern mehr Verständnis für die Situation“, sagt Ehlers-Röpe. Sie selbst betont deutlich, dass das nicht nur Kritik an der Schule ist, sondern vor allem auch am Konstrukt. „Wir arbeiten selbst, sind Lehrer, Seelentröster. Warum kann man uns die Situation nicht richtig erklären. So würde ich mir weniger Sorgen machen“, ist Ehlers-Röpe sicher.

Kontakt per Mail und Telefon

Andrea Formella, Rektorin der Twistringer Haupt- und Realschule, versichert, dass per E-Mail und per Telefon Kontakt zu den Schülern und den Eltern gehalten werde. Auch die Rückmeldungen seitens der Schüler und Eltern seien überwiegend positiv. „Einige Schüler versuchen allerdings auch, sich dem Kontakt durch die Schule zu entziehen“, hat Formella beobachtet. Auch in Twistringen wird ob der schwachen Internetleitung und den fehlenden technischen Voraussetzungen (es fehlen etwa Dienstlaptops) kein Videounterricht angeboten, sondern es werden - nach vorheriger Absprache mit der Vorsitzenden des Schulelternrates - die Lernportionen über die Internetseite veröffentlicht. „Wir warten jetzt darauf, dass der Schulträger als Lernmanagementsystem iServ für die Schule installiert“, berichtet Formella. Derzeit laufe noch eine Anfrage an das Kultusministerium hinsichtlich der Datenschutz-Bedingungen für den Video-Unterricht.

Zur Sache

Szenario A, B, C

Kurz vor den Osterferien ging es für die Schülerinnen und Schüler wieder in das Szenario B. „Wenn es die Infektionslage und die sogenannten Inzidenzzahlen vor Ort zulassen“, heißt es vom Land Niedersachsen. Sprich: Die Sieben-Tage-Inzidenz muss an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen.

Während seit Dezember der reine Distanzunterricht (Szenario C) galt, dürfen seit dem 22. März wieder Schülergruppen in die Schule - abwechselnd (Szenario B). Der jeweils andere Teil lernt weiter per Distanzunterricht.

Der Wechsel aus dem reinen Distanzunterricht (Szenario C) in den abwechselnden Präsenzbetrieb ist allerdings nur möglich, wenn am Standort der Schule die 7-Tage-Inzidenz an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt.

Szenario A ist dann letztlich der reine Präsenzunterricht - ähnlich wie vor der Corona-Pandemie, allerdings mit festen Kohorten.

Sollte der Inzidenzwert auf über 100 steigen, „ist der Wechsel für den Fall der Änderung zu Szenario C am übernächsten Werktag (damit Eltern und Kinder rechtzeitig informiert werden können und die notwendige organisatorische Vorbereitung geleistet werden kann) und für den Fall des Wechsels in Szenario B an dem bekannt gegebenen Tag zu vollziehen“, heißt es vom Land Niedersachsen weiter.