Nach 154 Gästeführungen und 3114 Teilnehmern tritt Traute Dittmann nun in die zweite Reihe. (Michael Braunschädel)

Syke. Wenn es lebhaft wird vor der Redaktion des SYKER KURIER, ist sie meist nicht weit. Als Mittelpunkt der Menschentraube vor dem Fachwerkhaus gegenüber der Hauptstraße 10 ragt sie mit ihrem weißen Haarschopf optisch heraus, erzählt, gestikuliert, beantwortet Fragen. Die Rede ist von Traute Dittmann, für Sykes Bürgermeisterin Suse Laue „die Seele der Syker Gästeführung“. Sie tritt jetzt zurück in die zweite Reihe. Heißt: Sie macht durchaus noch Führungen, aber die Organisation überlässt sie anderen.

Seit 2005 ist Traute Dittmann Gästeführerin in Syke. Schon den den 1990er-Jahren hätten die Landfrauen einen ersten Versuch in Sachen Gästeführung gewagt, erinnert sich die 75-Jährige. „Die sind dann aber auf Radtouren geschrumpft.“ Martina Kahsnitz sei es dann gewesen, die gesagt habe: „Wir müssen etwas regelmäßig machen.“ Der Startschuss zum Projekt Gästeführung in Syke, Weyhe und Stuhr. Diese drei Kommunen arbeiten in diesem Themenfeld noch immer zusammen, das dreiblättrige Kleeblatt am Hemdkragen von Traute Dittmann, 2013 zur Bürgerin des Jahres gewählt, weist darauf hin.

Die Lehrerin hat in den Jahren von 2007 bis 2017 154 Gästeführungen angeboten, dabei 3114 Teilnehmer mit Geschichte und Geschichten unterhalten. An verschiedenen Stellen der Hachestadt. Dabei kommt sie gar nicht aus Syke. Traute Dittmann ist in Spieka an der Nordseeküste geboren, „das gehört heute zur Wurster Küste“. Das Nordlicht kam zum Studieren an die Pädagogische Hochschule in Bremen, lernte dort ihren Mann kennen, der 1975 als stellvertretender Leiter der Volkshochschule in Syke eine Anstellung bekam. „Da wir beide vom Land kamen, gefiel uns diese Lösung gut.“ Eineinhalb Jahre arbeitete Dittmann an der Grundschule am Lindhof, gebar zwei Söhne. Als Filius Nummer drei das Licht der Welt erblickte, „bin ich aus dem Schuldienst ausgetreten“.

„Ich gebe gerne etwas weiter“, sagt Traute Dittmann in der ihr eigenen Bescheidenheit. Da sei sie auch als Ehrenamtliche ganz Lehrerin geblieben. Ihr Steckenpferd ist die niederdeutsche Sprache, in der sie auch viel Gästeführungen gehalten hat. Gemeinsam mit Gisela Greve. Suse Laue erinnert sich noch an den 26. September 2006, als sie Dittmann bei einem Europafest getroffen hat. „Da hat sie nur Platt gesprochen.“ Welch Wunder: Es war der Tag der plattdeutschen Sprache. Da ist die Gästeführerin konsequent.

In dieser verbindlichen Art hat Traute Dittmann 1982 den Literaturkreis Schriever Kring gegründet. „Ich hatte immer mit Kunst und Kultur zu tun“, sagt sie, „wenn's etwas zu tun gibt und es mich interessiert, dann packe ich mit an.“ Deshalb bleibt sie der Gästeführung auch erhalten. Wann? „Wann immer ich gebraucht werde.“ Die Fortbildungskurse wird sie aber nicht weiter leiten, das hat sie bereits in den Jahren 2008, 2010, 2014 und 2017 übernommen. „Da sind bei mir die Fäden zusammengelaufen.“ Auch Ansprechpartnerin für die Stadtverwaltung wird sie nicht mehr sein, was die beiden Kultur-Fachfrauen Ilsemarie Hische und Kathrin Wilken bedauern. Sie selbst habe die Leitungsfunktionen abgeben wollen, „wann ich will und nicht, wann ich muss“. So habe sie noch die Weichen stellen können, „jetzt kann ich mich beruhigt zurücklehnen“.

Neue Leute seien jetzt gefragt, findet Traute Dittmann. „Die bringen neue Kontakte und neue Ideen mit, das belebt die Gästeführung.“ Und für den Notfall sei sie ja nicht aus der Welt, „ich wohne ja immer noch in der Gartenstraße“. Und wenn niemand sich meldet, wenn die Gästeführung die 75-Jährige gar nicht mehr brauchen würde? „Auch schön. Ich mag es auch, den Tag einfach auf mich zukommen zu lassen und abzuwarten, was sich ergibt.“ Wie sehr sie allerdings Gästeführerin ist, stellte sich bei der Geschenkübergabe zu ihrem Abschied heraus. Eine Auswahl an Syker Leckereien gab es von Suse Laue, „da drin ist ganz viel Syke vereint“. Was Traute Dittmann gleich auf die Idee brachte, daraus eine kulinarische Gästefühung zu machen. Mahlzeit.