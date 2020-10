Gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen gibt es am kommenden Wochenende zum Tag der Regionen im Nordkreis. Auch in Twistringen. (Michael Braunschädel#)

Landkreis Diepholz. Einmal im Jahr dreht sich rund um das Erntedankfest alles um die Stärken der unterschiedlichen Regionen. In einem mehrwöchigen Aktionszeitraum – in diesem Jahr vom 25. September bis zum 11. Oktober – macht der Tag der Regionen in Hunderten von Projekten, Veranstaltungen, Festen, Ausflügen, Märkten und anderen Events sichtbar, wer in Deutschland alles einen Beitrag dazu leistet, regionale Wirtschaftskreisläufe zu erhalten. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Klimaschutz durch kurze Wege: verwurzelt – weltoffen – klimabewusst“. Dass er 2020 stattfindet, ist vor allem den kreativen Ideen aller Beteiligten zu verdanken, die in Zeiten der Corona-Krise vor ganz anderen Herausforderungen stehen. So finden statt großer zentraler Veranstaltungen viele kleinere dezentral an ganz verschiedenen Orten statt. In Bassum gab es bereits am vergangenen Wochenende zahlreiche Veranstaltungen (wir berichteten). Am kommenden Wochenende, 3. und 4. Oktober, folgen nun auch andere Diepholzer Nordkreiskommunen. Ein Überblick:

Twistringen: In Twistringen wird der Tag der Regionen am 4. Oktober veranstaltet. „Wir haben diskutiert und überlegt und wollten den Tag dann unbedingt stattfinden lassen“, erläutert Silke Perin als Koordinatorin der Stadt und freut sich über den spontanen Einsatz der Aktiven, die diesen Tag in Twistringen und umzu gestalten werden.

Wie etwa das Ehepaar Bellersen und Maike Schwehr, die einmal mehr ihr Gartenparadies für die Öffentlichkeit freigeben. Auf einem markiertem Kurs kann jeder seinen eigenen Rundgang durch die 6000 Quadratmeter umfassende Anlage gestalten. Verschlungene Wasserläufe, kreative Dekorationen, unterschiedlichste Gartenräume wie zum Beispiel der Japanische Garten können entdeckt werden. Der Garten ist ab 14 Uhr geöffnet und schließt um 22 Uhr. „Wir schließen so spät, weil unsere Besucher den Garten so gern auch beleuchtet sehen wollen“, sagt Hausherr Heinrich Bellersen. Für die Besucher werden am Nachmittag Kaffee und Kuchen angeboten, Kaltgetränke können in Selbstbedienung dem Kühlschrank entnommen werden. Am Abend wird Bratwurst gegrillt. Und es gibt eine Neuerung. Der neue Eingang des Gartens befindet sich am Mörsener Kirchweg. Der Eintritt ist frei, aber Spenden werden gern genommen.

Deutschlandweit einmalig

Das gilt auch für die weiteren Angebote wie das ebenfalls beteiligte Museum für Strohverarbeitung. Besucher können auf einem markierten Rundweg durch die Dauerausstellung die über 300-jährige Geschichte der Strohverarbeitung entdecken und live die Herstellung von Strohhüten und Malotten in der Nähstube von Heike Paul mit erleben. Spannend ist auch die archäologische Zeitreise, die der Heimat- und Bürgerverein im Obergeschoss des Museums anbietet. Außerdem geben die Mitglieder rund um den Vorsitzenden Alfred Meyer Einblicke in das deutschlandweit einmalige Vorhaben der Errichtung einer Fossiliensammelstelle in einer Tongrube auf dem Gelände der Alten Ziegelei Twistringen. Bebildert mit Skizzen der zukünftigen Anlage gibt es Kurzvorträge rund um das Thema – stündlich um 14, 15, 16 und 17 Uhr bei der jetzigen Fossiliensammelstelle im Obergeschoss des Museums. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils 15 Personen beschränkt, die Mund- und Nasenschutz tragen müssen.

In Mörsen kann der Hof von Susanne und Ludger Rasche besichtigt werden. Auf dem 132 Hektar umfassenden Gelände werden um 14, 15, 16 und 17 Uhr Hofführungen angeboten. Gezeigt werden Ställe, die derzeit 135 Kühe beheimaten mit ihren Kälbern, die gerne auch von den Kindern gestreichelt werden können. Die Milchtankstelle kann besichtigt werden, bietet jedoch coronabedingt keinen Milchausschank an.

Wer schon am Morgen in den Tag der Regionen starten will, kann das sportlich tun. Der TV Heiligenloh bietet auf dem Sportplatz an der Schulstraße die Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen an. Sportbegeisterte im Alter von sechs bis 99 Jahre können bei Hella und Franz Jürgens sowie Sabine Beuke die Disziplinen Fahrrad-Langstrecke über 20 Kilometer für Jugendliche und Erwachsene ab 18 Jahren, Walken über 7,5 Kilometer oder Laufen über 3000 Meter absolvieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bruchhausen-Vilsen: Auf dem Bioland-Hof Meyer-Toms, Kiebitzheideweg 6 in Schwarme, steht der Aktionstag am Sonntag, 4. Oktober, unter dem Motto „Transparenz schaffen vom Acker bis zum Teller“. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher Kartoffeln und Gemüse ernten und verkosten. Einige Partner des Betriebes stellen sich mit ihren Produkten vor.

Syke: Zum Tag der Regionen öffnet das Nostalgiemuseum, Okeler Straße 10 in Okel, am Tag der deutschen Einheit, Sonnabend, 3. Oktober, seine Pforten. Von 11 bis 18 Uhr haben die Besucher ein letztes Mal Gelegenheit die „Ostalgie“-Ausstellung zu sehen und ein buntes Programm zu genießen. Der Didi-Doktor unterhält ab 12 und ab 14 Uhr mit plattdeutschen Liedern. Das Klezmerensemble Cladatje sorgt ab 12.30 und ab 15 Uhr mit vielfältigen Stücken aus der Klezmermusik für Stimmung. Ab 13 und ab 15.30 Uhr liest der Bremer Autor Wilfried Stüven aus seiner Anthologie „Treffpunkt Osterdeich“ und stellt seinen neuen Roman „Welche Farbe hat die Wirklichkeit?“ vor. Footstomping Andy bringt ab 13.30 und 16 Uhr stimmungsvollen Ragtime auf die Bühne, und der Bremer Autor Markus Tönnishoff liest ab 14 und 16.30 Uhr einige seiner Satiren vor.