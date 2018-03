Bruchhausen-Vilsen. Gerade einmal zehn Jahre ist es her, dass Natascha Rogge in den Lehrerberuf startete. Und nun ist sie schon Schulleiterin. Üblich sei das nicht, räumt das neue Oberhaupt der Oberschule Bruchhausen-Vilsen ein. Seit dem 1. Februar besetzt sie die seit zweieinhalb Jahren vakante Position.

Von Anfang an habe sie sich an der Schule wohlgefühlt, sagt die neue Schulleiterin, die ursprünglich aus einem kleinen Dorf im Landkreis Nienburg kommt. Mit offenen Armen sie sie willkommen geheißen worden und als besonders positiv sei ihr außerdem die gute Beschilderung des großen Geländes aufgefallen.

Bevor es die inzwischen in Hoya lebende Lehrerin jedoch nach Bruchhausen-Vilsen zog, hat sie eine wechselhafte Karriere durchlebt. Den Anfang machte eine solide Ausbildung. „Ich komme aus einer sehr großen Familie“, erzählt Rogge. Da wurde das Handwerk sehr geschätzt. Und so geschah es, dass Rogge ihre Laufbahn 1989 mit einer Ausbildung zur Frisörin begann. Zehn Jahre arbeitete sie in diesem Job, zog dafür vorübergehend nach Göttingen und kehrte dann doch in heimische Gefilde zurück.

Sport war ihr Hobby, und so bildete sie sich zur Fitness- und Gesundheitstrainerin weiter. Doch auch in diesem Bereich hielt es sie nicht lang. „Ich habe Kurse geleitet“, blickt sie zurück, und dabei habe sie Blut geleckt. Nach einem Realschulabschluss und einer Ausbildung stand ihr allerdings noch eine Abiturersatzprüfung bevor. Ein Jahr drückte sie dafür in den Abendstunden die Schulbank, um ihre Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. Der Plan ging auf, und so wurde aus der Friseurin und Fitnesstrainerin plötzlich eine Studentin.

„Ein paar Hürden lagen auf meinem Weg in die Schullandschaft“, sagt Rogge. Nachdem sie Germanistik und Sport in Vechta studiert hatte, verließ sie die Stadt mit ihrem Masterabschluss. In Bad Essen begann sie dann ihre Lehrtätigkeit. Als Referendarin bereicherte sie das Kollegium der dortigen Haupt- und Realschule. Danach wechselte sie als Aushilfskraft an die Realschule in Hoya. „Meine Tätigkeit dort begann als Feuerwehrkraft und endete als Konrektorin“, blickt sie bereits auf eine schnelle Karriere zurück. Heute trägt die Schule den Namen Marion-Blumenthal-Oberschule.

Einen schönen Namen wünscht sie nun auch der Oberschule, an der sie vor zwei Wochen ihren Dienst aufgenommen hat. „Es muss keine Person sein, die mit Bruchhausen-Vilsen zu tun hat, nach der man die Schule benennt“, findet Rogge. Es könne auch eine Sache sein. „Die Eisenbahn, der Heiratsmarkt“, es gebe viel Schönes in der Gemeinde.

Bevor sie allerdings dieses Projekt angeht, möchte sie „erst mal Vertrauen schaffen“. Schließlich sei sie noch neu. „Wir müssen alle zusammenwachsen.“ Das Modell der Schule, die mit einer auf neun Personen verteilten, sogenannten kollegialen Schulleitung arbeitet, sei für sie noch neu, aber eine willkommene Arbeitsweise.

„Ich würde gerne mehr die Stärken der Schüler herausarbeiten statt der Schwächen“, erklärt sie ihr pädagogisches Konzept. Natürlich dürfen auch Schwächen nicht übergangen werden, wenn aber die Stärken betont würden, seien die Schüler motivierter. Und das wirke sich gleich auf viele verschiedene Bereiche aus. „Wenn wir motiviert sind, machen wir unsere Arbeit besser“, das gehe nicht nur den Schülern so.

Motiviert, das ist Rogge. Sie brennt geradezu auf ihren neuen Job. Neben dem Namen möchte sie der Schule am liebsten auch eine neue Farbe verpassen. Schließlich werde an dem Gebäude ohnehin schon ordentlich gewerkelt. Die Schüler sollen sich mit ihrer Schule auch identifizieren können. Und auch mit Blick auf den Beruf, möchte sie die Jungen und Mädchen fördern. „Wir haben den sogenannten Bodo-Tag“, erklärt sie. Das Kürzel stehe für „Berufsorientierung am Donnerstag“, einem Projekt, hinter dem das Kollegium stehe. „Gerade im Handwerksbereich möchten und müssen wir die Schüler unterstützen. Wer nach der zehnten Klasse die Schule verlässt, soll das mit einer Berufsvorstellung tun.“

Sechs Stunden in der Woche steht die Lehrerin nun noch vor Schulklassen. Die restliche Zeit verbringt sie mit organisatorischen Aufgaben. „Das ist eine gute Aufteilung“, findet Rogge. Wenn sie nicht in der Schule ist, dann steht bei ihr viel Bewegung auf dem Programm. Wahlweise schwingt sich die Mittvierzigerin dann auf den Rücken ihrer Haflinger-Stute oder ist mit dem Fahrrad unterwegs.