Jürgen Gaumann war schon als Kind auf der Tannenbaumplantage unterwegs. Vor ihm führten seine Eltern den Betrieb. (Michael Galian)

Zum Weihnachtsfest gehört für viele ein festlich geschmückter Tannenbaum vor dem Haus oder im Wohnzimmer. Möglichst prachtvoll soll der Baum dabei sein. Doch wie sieht er eigentlich genau aus, der perfekte Christbaum? „Da sind die Geschmäcker ja Gott sei Dank doch sehr verschieden“, sagt Jürgen Gaumann, dessen Familie zusammen mit der Familie Schorling seit vielen Jahren die Tannenschonung Börder Tanne in Groß Henstedt betreibt. „Es gibt Kunden, die wollen einen möglichst dichten Baum haben“, erzählt er. Andere dagegen hätten lieber mehr Luft zwischen den Nadeln, weil sie echte Kerzen auf den Baum setzen wollen. Einige Kunden würden auch speziell Bäume mit drei Spitzen suchen.

Auch bei den Maßen gibt es durchaus unterschiedliche Wünsche. Der Großteil der Bäume wird jedoch in der Größe zwischen 1,80 und 2,20 Metern verkauft. Gut acht bis zwölf Jahre dauert es etwa, bis ein Baum diese Größe erreicht. „Da muss man langfristig planen“, sagt Gaumann, dessen Eltern den Betrieb schon vor ihm geführt haben und der auch schon in einem seiner Kinder einen potenziellen Nachfolger gefunden hat.

Größen oft unterschätzt

„Wer sich den Baum draußen aussucht, verschätzt sich aber oft auch in der Höhe“, erzählt der 57-Jährige. Denn oftmals wirke die Tanne im Freien kleiner als im Haus. „Diese großen, wuchtigen Bäume sehen natürlich auch schön aus. Aber da verguckt man sich auch schnell mal“, sagt er. Und wenn dann in der Wohnung der Esstisch rausgeschmissen werden muss, um Platz für den Tannenbaum zu schaffen, sei das eben auch nicht ideal. „Am besten, man stellt sich beim Aussuchen des Baumes daneben, um das besser abschätzen zu können“, rät er deshalb.

In einem Punkt scheinen sich die meisten Tannenbaumkäufer in der Region übrigens dann doch auch einig zu sein: Die Sorte. „Wir verkaufen fast ausschließlich nur noch Nordmanntannen“, sagt Gaumann, der aber auch noch Blau- und Rotfichten im Angebot hat. „Aber da gibt es kaum noch einen Markt für“, hat er festgestellt. Früher sei das anders gewesen, da war vor allem die Fichte das Nonplusultra. Doch vor gut 30 Jahren habe dann die Nordmanntanne die Fichte überholt. „Die Nordmanntanne ist einfach dichter und farblich satter, die Nadeln sind weicher und stechen kaum“, erklärt der 57-Jährige die Vorteile der Art. Auch habe die Nordmanntanne eine gute Nadelhaltbarkeit, weswegen sie von vielen der Kunden präferiert werde.

Anders sieht das dagegen bei Tannen-Schnittgrün aus, das für Adventskränze und Gestecke genutzt wird. „Da nehmen viele lieber Nobilis“, erzählt Gaumann. Denn die Nadeln des Baumes halten sich deutlich länger. „Die Nadeln werden irgendwann zwar etwas grauer und krummer, aber fallen nicht aus.“ Als Weihnachtsbaum ist die Nobilistanne auch beliebt, allerdings nicht in Norddeutschland. „In Irland werden die auch viel als Tannenbaum genutzt“, berichtet Gaumann. Weil die Sorte jedoch sehr gleichmäßiges Klima zum Wachsen brauche, werde sie in der hiesigen Region vorwiegend eher für Schmuckgrün angebaut.

Ein Tannenbaum aus Plastik ist für den Fachmann natürlich keine wirkliche Alternative. „Die Kunden wissen auch, was sie an einem echten Baum haben“, sagt Gaumann, der nicht nur den authentischen Geruch als großen Vorteil des Naturprodukts sieht. „Ein richtig guter, künstlicher Baum kostet auch richtig“, erklärt er. Zumal die Plastikbäume oft auch erst ganz aus China importiert würden und eine entsprechend schlechtere Klimabilanz haben. Außerdem werde auch das Plastik irgendwann mit den Jahren gräulicher und sehe nicht mehr so schön aus, sagt Jürgen Gaumann. „Da mache ich mir um die Konkurrenz keine Sorgen.“

Der Trend, bei Adventskränzen oder Gestecken auf Edelstahldesign statt auf Tannengrün zurückzugreifen, ist laut Gaumann in diesem Jahr auch wieder deutlich zurückgegangen. „Wir haben noch nie so viel Schmuckgrün verkauft wie dieses Jahr“, erzählt der 57-Jährige. „Die Leute wollen offenbar lieber natürliches Grün im Haus haben.“ Gaumann vermutet, dass das auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Ebenso werden die Tannenbäume in diesem Jahr teilweise deutlich früher gekauft als sonst. „Sonst ist der Stichtag immer etwa am 8. Dezember“, berichtet er. In diesem Jahr hätten dagegen sogar schon einige Kunden vor Totensonntag einen Baum geholt. „Weil es so ein blödes Jahr für viele ist, wollen sie es wenigstens zu Hause schön haben“, vermutet Gaumann. „Das haben wir sonst nicht so krass erlebt.“

Auch die Möglichkeit, sich die Bäume vorab auf der Plantage selbst auszusuchen und reservieren zu lassen, um sie dann nach dem dritten Advent abzuholen, haben in diesem Jahr noch mehr Menschen genutzt als sonst. Dafür kamen die ersten Kunden auch schon im September. „Die Leute wollen vermeiden, an vollen Tagen hier in Trubel zu geraten“, sagt der Tannenbaum-Experte.

Damit der Weihnachtsbaum auch im Wohnzimmer noch möglichst lange frisch aussieht, empfiehlt Gaumann, ihn am besten möglichst gegen Wärmequellen zu isolieren. „Fußbodenheizungen sind der Tod jeden Weihnachtsbaumes“, sagt er. „Da sollte man am besten also eine Thermodecke unter den Baum packen.“ Und auch nahe gelegene Heizkörper oder Kaminöfen lassen die Tannennadeln schneller hängen und fallen, was bei der Platzwahl bedacht werden sollte. Um den Baum länger frisch zu halten, könne man auch die Nadeln mit etwas Wasser besprühen und natürlich in den ersten Tagen etwas Wasser in den Baumständer geben. „Im Garten oder auf der kühlen Terrasse hält der Baum auch ohne Probleme länger“, sagt er.