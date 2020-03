Die Bassumer Fotofreunde treffen sich zum Klönen und Austauschen in der Alten Oberförsterei. (Vasil Dinev)

Bassum. Schauen Sie sich das Foto zum Artikel mal genau an. Was fällt Ihnen auf? Klar, die abgelichteten Menschen stechen sofort ins Auge – vier Frauen, sechs Männer. Manche sehen sofort die verschiedenen Fotos auf dem Tisch, andere wiederum erkennen, dass das Foto in der Alten Oberförsterei in Neubruchhausen entstanden ist. Der Autor des Textes hofft natürlich, dass Sie erkennen: Bei jedem Foto gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven. Jedem fällt etwas anderes auf, jeder achtet auf ein anderes Detail – wie die Bilder, die an den Wänden hängen und, zugegeben, etwas verdeckt sind.

Die abgelichteten Personen sind übrigens die Bassumer Fotofreunde. Die offene Gruppe trifft sich regelmäßig, um sich auszutauschen oder Fototermine zu planen. Wie jüngst etwa, als es für ein paar Mitglieder zum Bremer Karneval ging. Angefangen hat es, das weiß Uwe Kalin genau, mit einem Dia-Kurs an der Volkshochschule. „Als die analoge Zeit zu Ende ging, wurde der aber eingestellt“, erinnert sich Kalin. Er ist der Initiator der Gruppe und gründete diese 2014 mit alten Dia-Kurs-Kollegen. „Der Austausch fehlte“, gibt er zu. Das ging nicht nur ihm so, denn mittlerweile haben die Fotofreunde zwölf Mitglieder. Aus Syke, Barnstorf, Twistringen, Bassum, Riede oder Neuenkirchen kommen sie einmal im Monat zusammen, um zu schnacken, planen und – ganz wichtig – sich gegenseitig ihre Fotos zu zeigen. „Jeder kann frei entscheiden, was und wann er etwas macht“, betont Fritz Kohnert. So wie an diesem Tag.

Beamer und Laptop sind hochgefahren. Nacheinander zeigen die Fotofreunde ihre Bilder. Mal sind Gesichter in Wurzeln zu sehen, in Steinen oder ein Landschaftsfoto von den Lofoten, einer Inselgruppe in Norwegen. Die Einstellungen der Kamera – Iso, Blende, Verschlusszeit – sind zwar wichtig, damit das Foto hell genug ist und es eine schöne Unschärfe im Hintergrund gibt, sind aber zweitrangig. An erster Stelle steht der Austausch: Tipps und Tricks geben sich die Mitglieder. „Jeder interpretiert anders und hat eine andere Sichtweise“, sagt Kalin. Und andere Vorlieben. Während etwa Susan Liebner Urlaubsbilder macht und gerade mit der Bildbearbeitung anfängt, fokussiert sich Klaus-Dieter Hilbrecht auf Landschaften, Makro-Fotografie und Sport. „Ich fotografiere seit meiner Jugend und erst für mich allein“, erzählt Hilbrecht. Als es für ihn beruflich nach Bremen ging, suchte er sich vor Ort eine Fotogruppe. „Ich wurde dann von Uwe angesprochen und gefragt, ob ich mitmachen möchte“, sagt er. Die Landschaftsfotografie ist auch das Steckenpferd von Michael Rasche. „Ich habe angefangen, Vögel zu fotografieren. Das hat nicht so geklappt“, erinnert er sich und lacht. Bei Kohnert fing es noch in Schwarz-Weiß an, seit 15 Jahren fotografiert er digital. „Es nützt nichts, nur im eigenen Saft zu gären“, nennt er den Grund für sein Engagement bei den Fotofreunden. Sophie Wiedekamp hingegen ist seit Mitte des vergangenen Jahres Teil der Gruppe. „Ich habe auf Reisen fotografiert und will meine Fähigkeiten verbessern“, erzählt sie. Von ihr stammt auch das Bild der Lofoten.

Die Fotofreunde freut es, dass die Gruppe größer wird. Besonders die eigene Homepage (www.bassumer-fotofreunde.de) hilft dabei – wie etwa bei Wiedekamp, die darüber etwas über die Fotofreunde erfahren hat. „Wir sind kein eingetragener Verein, sondern eine Gruppe. Mit der Homepage erreichen wir mehr Leute“, erzählt Kalin. Neue Termine, kurze Porträts der einzelnen Fotografen mit Werdegang und – logisch – einigen Bildern der Mitglieder. Mit dabei auch Fotos der Ausstellung, die vor etwas mehr als einem Jahr in der Volksbank in Bassum stattgefunden hat – ein Highlight der jungen Gruppe. „Das war eine besondere Erfahrung“, erinnert sich Kalin. Gerade der Aufwand, Fotos zu suchen, die zum Thema „Schon gesehen?“ passen, ist dabei nicht zu unterschätzen. „Man kann nicht jedes Jahr eine Ausstellung machen“, gibt Alfred Rozenvalds zu und lacht.

Material sammeln, das machen die Fotofreunde am laufenden Band. Denn Exkursionen sind ein wichtiger Bestandteil. „Wir versuchen, einmal im Jahr wegzufahren. Mal etwas anderes sehen und rauskommen“, erzählt Kohnert. So ging es jüngst in den Harz oder nach Duisburg in den Landschaftspark, andere fahren zu verlassenen Orten (Lost Places), um die Magie des Verfalls einzufangen. Was gefällt, ist nun einmal alles eine Frage der Perspektive.