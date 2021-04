Veronika Matt (von rechts) und Diana Spitzer haben das Volksbank-Gebäude in Heiligenfelde gekauft und suchen als Mieter einen Apotheker. Dafür ist ihnen die Unterstützung von Thomas Kuchem, Suse Laue und Wilken Hartje sicher. (Michael Galian)

Syke-Heiligenfelde. In Heiligenfelde lässt es sich gut wohnen. In dem Ort ist alles vorhanden, was man für den täglichen Bedarf benötigt: Tankstelle, Supermarkt, Bäcker, Bank und seit kurzem auch wieder eine Hausarztpraxis (wir berichteten). Das einzige, was noch fehlt, ist eine Apotheke. Finden jedenfalls Veronika Matt und Diana Spitzer. Die beiden Schwestern haben daher investiert und das Volksbank-Gebäude an der Heiligenfelder Straße gekauft. Dort soll eine Apotheke entstehen für die sie jetzt einen Betreiber oder eine Betreiberin suchen. „Das ist das Sahnehäubchen, das uns noch fehlt“, sagt die Heiligenfelderin Veronika Matt.

Die beiden Schwestern haben sich nach eigenem Bekunden schon immer für Immobilien interessiert. „Und wir beide haben schon lange davon geträumt, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen“, berichtet Diana Spitzer. Nun habe sich die Chance ergeben. Mit zwei gewerblichen Immobilien, beides ehemalige Volksbank-Gebäude, fangen die Schwestern an. „Beide Objekte waren zu gut, um nein zu sagen“, bekennt Veronika Matt. In Neubruchhausen soll ein Dorfladen entstehen (wir berichteten), Heiligenfelde soll eine Apotheke erhalten. „Wir wollen die Immobilien erhalten und gleichzeitig einen Mehrwert für die Gemeinden schaffen“, unterstreicht Veronika Matt. Das käme dann schließlich beiden zugute. Die ehemalige Bankkauffrau hat dabei einen entscheidenden Vorteil: Sie kennt das Gebäude aus dem Eff-Eff, hat sie dort doch schließlich jahrelang selbst gearbeitet.

Die Idee, dass Heiligenfelde eine Apotheke gut gebrauchen könnte, hege sie hingegen schon seit 15 Jahren, verrät Veronika Matt. Sie habe sich daher mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, denn nicht jedes Gebäude und nicht jeder Standort eigne sich für Apotheken. „Schließlich muss sich der Betrieb auch wirtschaftlich rechnen“, so die ehemalige Bankkauffrau. Doch im Fall des Heiligenfelder Volksbankgebäudes passe alles: die Größe ebenso wie das Einzugsgebiet.

Hinzu komme, dass ein künftiger Betreiber auf eine gewisse Infrastruktur zurückgreifen könne, fügt Heiligenfeldes Ortsbürgermeister Wilken Hartje hinzu. Wie der Ortsrat macht er aus seiner Begeisterung über dieses Vorhaben keinen Hehl. Es sind Parkplätze vor dem Haus vorhanden, das Einzugsgebiet erstrecke sich über den gesamten Syker Süden und sogar bis hin auf Bruchhausen-Vilser Gemeindegebiet. Und auch der Heiligenfelder Arzt Hussien Salem würde eine Apotheke vor Ort willkommen heißen. „Da können sich gute Synergien entwickeln“, sind auch Sykes Bürgermeisterin Suse Laue und Erster Stadtrat Thomas Kuchem überzeugt. Sowohl beim Ortsrat als auch bei der Stadt Syke stießen die beiden Schwestern mit ihrer Initiative daher auf offene Ohren und Türen. „Das ist eine tolle Idee“, so Suse Laue.

Noch nutzt die Volksbank das Gebäude selbst. Die Filiale selbst wurde allerdings schon vor einigen Jahren geschlossen. Derzeit stehen nur noch Automaten bereit. Sie sollen Ende Juni ebenfalls weichen. Dann wird das 50 Jahre alte Gebäude „umfassend renoviert“, stellen Veronika Matt und Diana Spitzer in Aussicht. Je früher sich ein Interessent für die Einrichtung einer Apotheke meldet, desto besser, finden sie. „Desto mehr kann sich ein neuer Mieter einbringen und Wünsche äußern“, so Veronika Matt. Sei es beim Anstrich, beim Bodenbelag, Beleuchtung oder bei der Raumaufteilung. Sie sieht das als Vorteil. So müsse niemand ein Konzept oder Mobiliar übernehmen, das vielleicht nicht gefällt oder nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand ist. Auch die Wohnung im Obergeschoss wird renoviert. Sie bleibe vermietet. Ebenso wie eine weitere Wohnung, die im Dachgeschoss geschaffen werden soll. „Zu bezahlbaren Preisen“, unterstreicht Veronika Matt. Eine Bauvoranfrage an den Landkreis sei bereits positiv beschieden worden. Fertig werden soll der Bau im nächsten Winter, sodass eine neue Apotheke in Heiligenfelde dann spätestens zum Frühjahr 2022 den Betrieb aufnehmen könnte. Das sei das Ziel, auch wenn man dabei natürlich von der Verfügbarkeit der Handwerker abhängig sei.

Übers Knie brechen wollen die Schwestern jedoch nichts. „Wir haben Zeit“, betonen sie. Zeit, um die beste Lösung für Heiligenfelde zu finden, nicht die schnellste. Schließlich soll das Vorhaben für alle Beteiligten etwas bieten.

Zur Sache

Wer Interesse daran hat, eine Apotheke in Heiligenfelde einzurichten, kann sich per E-Mail unter ve-di(at)gmx.dedirekt an Veronika Matt und Diana Spitzer wenden. Auch Erster Stadtrat Thomas Kuchem steht unter der E-Mail-Adresse T.Kuchem(at)syke.de für weitere Fragen bereit.