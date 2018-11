Christine Hillenbrand ist die neue Kraft für die Verschlagwortung des Bauernhaus-Archivs des Syker Kreismuseums. (Braunschädel)

Syke. Bauernhäuser sind Heinz Riepshoffs Leidenschaft. Ihnen hat er sein Lebenswerk gewidmet. Belohnt wurde der Verdener für diese Tätigkeit im Herbst dieses Jahres mit dem Bundesverdienstkreuz. Daher ist er der richtige Mann für die Verschlagwortung des Bauernhausarchivs, das zum Kreismuseum in Syke gehört. Und Christine Hillenbrand unterstützt ihn als studierte Denkmalpflegerin bei diesem Mammut-Projekt. Die Sykerin ist seit November für 15 Monate vom Landkreis Diepholz angestellt worden.

Verschlagwortung – mit diesem Begriff ist die Erfassung von sogenannten Schlüsselwörtern gemeint, um die Bauernhäuser so genau wie möglich im Archiv einzuordnen. Heißt: Es wird gezielt geschaut, um was für einen Hof es sich handelt. Tiere, Aberglaube, Mobiliar, Kindheit und Brunnen lauten die Schlagwörter unter anderem. Und die Informationen dazu werden nun detailliert in ein modernes Datenbanksystem des Bauernhausarchivs eingepflegt. „Denn wir möchten das kulturelle Gedächtnis für die Menschen am Leben erhalten“, sagt Riepshoff.

Der gleichen Meinung waren offenbar auch die Förderer des Projekts. Weshalb sie gerne für die Kosten der dokumentarischen Kraft in Person von Christine Hillenbrand aufkommen. „Unser Ankerförderer ist die VGH-Stifung (Versicherungen aus Niedersachsen, Anm. d. Red.)“, sagt Landrat Cord Bockhop. Daneben seien die anderen zwei Sponsoren aber natürlich auch nicht zu vergessen. Und zwar: der Landschaftverbund und der Förderverein der Kreissparkasse. „Und weil wir dann noch so eine passende Person in Christine Hillenbrand gefunden haben, hat sich alles perfekt zusammengefügt“, freut sich Bockhop. Denn Hillenbrand kennt sich mit dem Denkmalarchiv im Bauernhaus bereits aus, da sie dort schon eine Ausstellung kuratiert hat. Dadurch hat sie, wie sie sagt, bereits das Kreismuseum und das Bauernhaus gut kennengelernt. „Ich finde meinen neuen Job sehr spannend. Herr Riepshoff gibt sein Wissen sehr gerne weiter“, erzählt Hillenbrand. Davon profitiere sie sehr. „Er kennt unheimlich lustige Anekdoten zu den Gebäuden.“

Zauberlöcher und Plumpsklos

„Insgesamt haben wir 400 Schlüsselwörter, nach denen wir die Bauernhäuser digitalisieren", meint Heinz Riepshoff. Vergangenes Wochenende habe er ein Gebäude untersucht, das ein Plumpsklo hatte. „Das Plumpsklo taucht auch als Suchbegriff auf“, schmunzelt er. Und was sich heute auch kaum jemand mehr vorstellen könnte, sei, dass viele Häuser Zauberlöcher hätten. Diese würden unter die Kategorie "Aberglaube" fallen. „In diese Zauberlöcher wurden Haare von Kranken gelegt, weil man glaubte, dies könnte die Menschen wieder gesund machen.“ In einem anderen Loch hat Heinz Riepshoff eine Seite aus einem Gesangbuch gefunden. „Es ging auf dieser Seite um den Teufel. Mithilfe des Zauberlochs sollte er abgewehrt werden.“ Ebenfalls spannend sei, dass es in zahlreichen Bauernhäusern ein Guckfenster gebe. „Damit Opa sehen konnte, was in der Diele passiert“, erklärt Riepshoff den Sinn dieses Objekts der Neugier.

Bis 2020 sollen 6000 bereits bekannte Gebäude verschlagwortet sein. „Und es kommen noch neue Häuser dazu“, weiß der Bundesverdienstkreuzträger. „Durch die Verschlagwortung kann die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen gefunden werden.“ Denn auf dem Dorf habe er schon wahre Schätze entdeckt. Vor 20 Jahren ist Heinz Riepshoff nach eigener Aussage übrigens noch durch die Landschaften gefahren und hat nach Bauernhöfen geguckt. Dann habe er die Besitzer gefragt, ob er sich einmal umschauen könne. „Mittlerweile kommen die Inhaber auf mich zu."