Im Auftrag der Ordnung: Hartwig Meyer listet allerlei Dinge auf, gibt ihnen eine Nummer und pflegt sie in eine Liste ein, bevor sie das Sammelsurium bereichern. (Vasil Dinev)

Syke. „Sie hoben und schoben, fassten und passten, guckten und ruckten“, heißt es im Gedicht August Kopischs von den „Heinzelmännchen zu Köln“. „Sie kamen bei Nacht, eh du's gedacht.“ Und zur Spezies der fleißigen Geister lassen sich auch die sogenannten „Kellerkinder“ im Kreismuseum Syke zuordnen, die tagsüber – nicht nachts – hier werkeln. Denn für Ordnung sind sie allesamt zuständig, damit jedes Objekt, jedes Buch mit Nummer und Standort versehen bei Bedarf gefunden werden kann.

15 Damen und Herren, alle im Ruhestand, verbringen umschichtig über die Woche verteilt ihre Freizeit im Keller des Museums und ordnen, sortieren, erfassen, fotografieren und speisen in Computer ein, was in den Regalen darauf wartet, in die Inventarlisten aufgenommen zu werden. Was früher auf Karteikarten festgehalten wurde, wird inzwischen im Computer geführt. Ob Brauchtum, Kunst, Kultur, Archäologie, Baugeschichte – das weite Feld des Erhaltenswerten aus der Region wandert durch die Hände der Ehrenamtlichen. Manche sind schon neun Jahre dabei, andere kürzer. Einige kommen an zwei Tagen in der Woche, andere nur an einem.

„Ich wollte was Sinnvolles machen.“

„Ich wollte nach der Pensionierung noch was Sinnvolles machen“, sagt Hartwig Meyer, der in einem der Arbeitsräume für Objekte zuständig ist. Vor ihm steht ein Karton mit einem Uralt-Diaprojektor mit Zusatzteilen. „Ich liste die einzelnen Teile auf, gebe ihnen eine Nummer, fotografiere sie, und pflege sie in eine Liste im Computer ein." Danach wandert das Objekt ins Lager. Hier lässt sich ein Sammelsurium an alten Haushaltsgeräten, Werkzeugen, Geschirr, Kaffeemühlen, Hutschachteln und Instrumenten finden – eben alles, was Menschen in ihrem Leben in Gebrauch hatten. Selbst eine Teufelsgeige – ein anscheinend selbst gebautes Rhythmusinstrument aus Stäben, Drähten, Schellen, einer großen Büchse an einer Latte, gekrönt von einem Fratzenkopf – steht an einer Wand. Auf die Erde gestoßen, wurde damit Lärm erzeugt.

Werner Vogeler ist für alles rund um Schule zuständig. Unzählige Kartons mit kleinen Schachteln, die Unterrichtsmaterial in Form von Schwarz-Weiß-Dias aus den 1940er-Jahren zur Erdgeschichte und der Völkerwanderung enthalten, stehen vor ihm auf dem Tisch. Der ehemalige Speditionsangestellte bringt sie erst einmal in die richtige Reihenfolge, um dann die Schachteln in einem größeren Karton mit einer Lagernummer zu versehen und den Computer zu füttern. „Interessant finde ich, was Lehrer in den 1950er-Jahren alles für den Unterricht gebastelt haben“, gibt er zu. Sekretärin im Syker Gesundheitsamt war Ilse Steffek. Sie werkelt seit 2011 im Museumskeller und kommt dienstags und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Ihr Gebiet sind Bücher. 15 000 beherbergt das Museumsarchiv. Gekaufte, geschenkte und Eigenprodukte sind im Bestand. Um die 20 kommen jeden Monat neu dazu. „Als Bürger kann vor Ort Einblick genommen werden. Ausleihe ist nicht möglich, aber hier, quasi in der ,Präsensbücherei‘, darf sich schlau gemacht werden“, heißt es.

Eine ganze Regalwand mit grauen Kartons enthält Zeitschriften und Bücher, andere Druckwerke stehen griffbereit mit Nummern auf den Rücken in Reih und Glied. Auch Walter Rieckemann, ehemals IT-Spezialist, hat sich den Büchern verschrieben. „Manchmal bleibt man beim Blättern hängen. So bin ich auf das Schicksal des jüdischen Waisenjungen Otto Polak in Kirchweyhe gestoßen. Das Kind wurde gedemütigt und misshandelt und glücklicherweise von einem Arzt-Ehepaar aufgenommen. Ich musste dann einfach zu Hause weiterlesen. Auch sehr interessant fand ich die Industriegeschichte zu Borgward.“ Die Vorderseite eines Buches wird eingescannt und eine kurze Inhaltsangabe geschrieben. Anhand derer kann dann stichwortartig gesucht werden. „Nehmen Sie zum Beispiel das Buch ,Wirtshausschilder aus drei Jahrhunderten‘. Es könnte sein, dass eine Ausstellung geplant wird und Ralf Vogeding nach einem bestimmten Buch sucht. Ihm fällt nur ein, es müsste eine Gaststätte mit Adler im Namen sein. Dann spuckt der Computer alle Bezeichnungen dazu aus“, erklärt Rieckemann.

Ein ihm unbekanntes Werkzeug hat Jürgen Marquardt im Blick. „Vielleicht hat es etwas mit Drechseln zu tun. Ich schaue dann nach einem Herstellerschild oder rufe einfach Werkzeugbegriffe im Internet auf, um der Sache näher zu kommen“, sagt er, der sich als Allrounder bezeichnet. „Eigentlich bin ich aber bei Büchern in meinem Element, bei alten Schriften und Bibeln etwa.“ Keine große Überraschung, wenn jemand wie er 49 Jahre als Schriftsetzer gearbeitet hat.

„Wer Lust hat, auch zur Riege der Kellerkinder zu gehören, kann nachfragen“, heißt es. „Wir sind ein tolles Team. Uns verbindet die Lust, etwas Sinnvolles zu tun.“ „Und das ohne jeglichen Stress“, fügt noch einer von ihnen an. Wer das Team unterstützen möchte, kann sich beim Kreismuseum unter der Telefonnummer 0 42 42 / 25 27 melden.