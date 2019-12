Seit mehr als 40 Jahren arbeiten Jonny und Monica Blöte in Neubruchhausen Hand in Hand bei der eigenen Tankstelle. Ab dem 1. Januar bleiben Shop und Werkstatt zu. Benzin und Diesel gibt es dennoch weiterhin. (Michael Braunschädel)

Dankbar sind sie. Vor allem für die Kunden. Manche sind schon seit Jahrzehnten Stammgäste – von Opa und Oma über Papa und Mama hin zu den Kindern. Andere kamen erst später hinzu. „Eigentlich waren wir schon letztes Jahr am Überlegen, ob wir aufhören. Dann haben wir aber noch ein Jahr drangehängt“, erzählt Monica Blöte aus Neubruchhausen. Mit ihrem Mann Jonny sorgt sie mehr als 40 Jahre dafür, dass Menschen von A nach B kommen. Das ist mit dem 1. Januar vorbei. Zum Jahreswechsel schließt das Ehepaar seine Tankstelle an der Hauptstraße. „Anfangs war es schon komisch, aber jetzt überwiegt die Freude“, sagt Monica Blöte.

Während Ehemann Jonny für die Werkstatt zuständig war, kümmerte sie sich um den Shop. Zeitungen, Zeitschriften, Süßigkeiten, alles für die kleine Pause zwischendurch wurde vorbereitet. Das Ehepaar sitzt in seinem Büro. Der Rechner läuft. Ein Feuer knistert im Ofen. Es ist warm. Durch das Fenster hat Jonny Blöte einen guten Blick auf die Tankstelle, schließlich trennt Privat- und Berufsleben bei den beiden Neubruchhausern nur eine Tür mit einem Spion. „Da unser Haus direkt nebenan liegt, geht das bei uns immer ineinander über“, gibt die 63-Jährige zu. Kommt ein Kunde in den Shop, klingelt es im Haus. Ein kurzer Gang herüber, abkassieren und wieder zurück. „So habe ich zwischendurch gekocht oder gebügelt. Das war kein Problem“, sagt sie.

Einst eine Bedienungstankstelle

Seit mehr als 40 Jahren sieht so der Alltag aus. Am 1. Juni 1979 übernahm Jonny Blöte die Tankstelle mit seiner Frau. Damals wurde ein neuer Pächter gesucht. „Als ich davon hörte, war ich Feuer und Flamme“, erinnert er sich. Beide wohnten noch in Eschenhausen, hatten zwei Jahre zuvor geheiratet. Während er in Bassum als Autoschlosser arbeitete, fuhr die gebürtige Twistringerin nach Bremen zur Arbeit. Dann ging es nach Neubruchhausen. Sie trat in den Schützenverein ein, er in den Sport- und ebenfalls in den Schützenverein ein. Drei Jahre Pacht, danach kaufte das Ehepaar die Tankstelle. Damals konnten die Autofahrer noch im Wagen sitzenbleiben, denn Jonny und Monica tankten für sie und machten die Scheiben sauber. Eine Bedienungstankstelle. Die gibt‘s schon lange nicht mehr.

Heute kann der Kunde alles selbst machen. Sogar bezahlen. Denn seit einigen Jahren gibt es einen Tankautomat, bei dem man nur noch seine Bank-, Kredit- oder Kundenkarte einstecken muss, um zu bezahlen. Das System läuft übrigens ab dem 1. Januar weiter. Autofahrer bekommen also auch nach dem Jahreswechsel noch Benzin oder Diesel an der Hauptstraße. Was allerdings fehlt, ist der Shop. „Die Tür wird nicht mehr geöffnet und der Schlüssel umgedreht“, sagt Monica Blöte. Dann bleibt auch die Tür mit dem Spion zu. Wenn sie an ihre mehr als 40 Jahre denken, dann „hatten wir viele tolle Erlebnisse“, erzählt Jonny Blöte etwa von der Eröffnungsfeier 1997, nachdem sie von einer BP- zur Classic-Tankstelle gewechselt waren. Nach den Umbauarbeiten wurde gefeiert. Der Erlös gespendet. „Es war ganz toll. Wir haben zum Beispiel Bier in der Waschhalle ausgeschenkt“, sagt seine Frau und schmunzelt. Seitdem ziert auch das „Classic“-Schild die Tankstelle. „Die Lühmann-Gruppe ist eine ganz tolle Firma. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit“, sagt Jonny Blöte.

Die ersten Termine im Kalender

Tricks und Tipps was den Benzinpreis angeht, haben die beiden Experten übrigens nicht. „Das ändert sich immer, es soll wohl nicht so durchschaubar sein“, vermutet der in Eschenhausen geborene Jonny Blöte. Früher blieb der Spritpreis noch eine Woche stabil. „Heute wechselt er zehn- bis zwölfmal am Tag“, schätzt er. Einfluss darauf haben sie nicht, das wird alles zentral geschaltet. Was aber auch mal für ein wenig Frust bei den Kunden sorgt. „Manche fahren an uns vorbei zur Bank, um Geld fürs Tanken zu holen und wenn sie zurückkommen, ist es plötzlich teurer als vorher“, berichtet Jonny Blöte, der empfiehlt: „Wenn man an einer Tankstelle vorbeikommt und es günstig ist, reinfahren und tanken.“ Ganz ohne Wehmut angesichts des Jahreswechsels geht es aber bei den beiden nicht. „Ich werde den Schnack mit den Kunden vermissen“, sagt sie. Ihr Mann fügt hinzu: „Die Traurigkeit wird irgendwann kommen, weil der Umgang fehlt. Den hatten wir zehn Stunden am Tag.“ Beide sind ja nicht aus der Welt, bleiben vor Ort wohnen und wollen positiv auf ihren nächsten Lebensabschnitt schauen. „Man muss einfach den Zeitpunkt finden, an dem man aufhört. Keiner unserer Söhne wollte das hier machen, also gehen wir in unseren wohlverdienten Ruhestand“, freut sich Monica Blöte auch schon auf die Zeit nach dem 1. Januar. Langweilig wird ihnen gewiss nicht, schließlich landen schon die ersten Termine im Kalender. Einladungen etwa. „Jetzt haben wir auch schon den Tag über Zeit“, freut sie sich.

Das Ehepaar lässt die nächste Zeit noch ein wenig auf sich zukommen. Urlaub machen und verreisen, das wollen die beiden. „Mein allergrößter Traum ist es, ein Wohnmobil zu kaufen“, schwärmt die 63-Jährige. Vorher war die Zeit einfach nicht da. Einer von beiden musste immer vor Ort sein, daher war Urlaub ein schwieriges Thema. Etwa über den Monatswechsel, das ging nicht. „Ich habe dann die Abrechnungen gemacht“, erzählt sie. „Das mit dem Wohnmobil können wir jetzt in Angriff nehmen und dann fahren wir herum“, freut sich Monica Blöte. Wohin, „das wissen wir noch nicht, aber Kroatien habe ich noch auf dem Zettel“.