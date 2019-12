An Heiligabend öffnet das Weihnachtsstübchen im Gleis 1 wieder seine Pforten. Carola Gähler, Reinhard Piel und ihr Team bereiten alles vor, um den Besuchern ein paar besinnliche und feierliche Stunden zu bereiten. (Vasil Dinev)

Syke. „Allein sein zu können, ist das Schönste, aber allein sein zu müssen, ist das Schwerste“, wusste schon der Schriftsteller Hans Krailsheimer. Und am schlimmsten ist Einsamkeit zu Zeiten, wenn alle anderen mit ihren Lieben feiern, wie etwa zu Weihnachten. Doch das muss nicht sein. „Die Tür ist offen, uns ist jeder willkommen, der an Heilig Abend allein und einsam ist“, laden Carola Gähler und Reinhard Piel zum alljährlichen Weihnachtsstübchen ins Gleis 1 in Syke ein.

„Dabei geht es nicht um Bedürftigkeit“, betonen die beiden Organisatoren von Awo-Trialog. Die gemeinsamen Stunden richten sich vielmehr an alle Menschen, die Heilig Abend niemanden haben, mit dem sie gemeinsam feiern können. Alleinerziehende und Senioren, Witwer oder Menschen, deren Partner an den Feiertagen vielleicht arbeiten müssen, können im Weihnachtsstübchen den Nachmittag und frühen Abend in Gesellschaft verbringen. „Wichtig ist, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen“, findet Carola Gähler. Dabei weiß sie auch: „Die meisten, die einmal hier waren, kommen wieder.“ Bis zu 100 Gäste können sich so schon mal im Weihnachtsstübchen tummeln. Da wurde in den vergangenen elf Jahren auch schon so manche Freundschaft geschlossen. Die Besucher kommen aber längst nicht nur aus Syke. Auch Bassumer, Bruchhausen-Vilsener, Twistringer, Stuhrer, Weyher und Brinkumer finden den Weg ins Gleis 1. „Zug und Bahn halten bei uns direkt vor der Tür. Besser geht es doch gar nicht.“

Gemeinsam Zeit verbringen

Bei Kaffee und Kuchen wird ab 15 Uhr nach einer kurzen Begrüßung gemeinsam gefeiert. Das ist auch dank zahlreicher Spenden möglich. „Wir freuen uns sehr über die vielen Spenden“, sagt Carola Gähler. Viele rufen an, ob sie etwas vorbeibringen können. Nüsse zum Knabbern, Mandarinen oder auch eine Tüte Pfeffernüsse werden immer gern genommen oder auch etwas für das Abendbrotbüfett, das nach der Kaffeetafel mit Kartoffelsalat und Würstchen aufgebaut wird. Nur Kuchen muss nicht sein. Den sowie Gebäck, Brot und Brötchen liefern der Vogelbäcker, Weymann und Niemeyer. Was nicht verspeist wird, können die Besucher als „Care-Paket“ anschließend mitnehmen, wenn sie möchten. Eine Spende des Lions-Clubs ermöglicht die Geschenke für die Bescherung. Den anwesenden Kindern und Jugendlichen spendiert das Kaufhaus Stolz ein Präsent. Ihnen wird im Weihnachtsstübchen zudem ein eigener Tisch bereitet, an dem sie malen und spielen können. Außerdem werden Geschichten erzählt und vorgelesen, Weihnachtslieder gesungen und gehört. „Wir werden uns bemühen, allen ein paar besinnliche und feierliche Stunden zu bereiten“, verspricht Carola Gähler. Auch der Gospelchor der Christuskirche hat sein Kommen angekündigt. „Das finden wir total super“, sagt die Leiterin von Awo-Trialog. Schließlich entstand das Weihnachtsstübchen einst auf Initiative von Pastorin Albertje van der Meer und der Gospelchor sei an Heiligabend ohnehin viel beschäftigt.

Keine Anmeldung nötig

Bis etwa 20 Uhr ist das Weihnachtsstübchen geöffnet. Ein Team aus Freiwilligen hilft den beiden Organisatoren bei der Durchführung. Hilfe in der Gaststube ist aber immer noch gern gesehen. Also Menschen, die sich mit an die Tische setzen, mit den Menschen ins Gespräch kommen, zuhören oder auch mit den Kindern und Jugendlichen spielen oder ihnen vielleicht eine Geschichte vorlesen. Dabei muss niemand die gesamte Zeit bleiben, versichert Carola Gähler. Ein, zwei Stunden reichen schon aus. „Wir gucken, wie es für jeden passt.“ Fragen dazu beantwortet sie gern unter der Rufnummer 0 42 42 / 9 66 10 15. Auch weitere Spenden werden noch gern angenommen. Sie können auch noch am Montag, 23. Dezember, von 8 bis 16.30 Uhr abgegeben werden. Eine Anmeldung fürs Weihnachtsstübchen ist übrigens nicht erforderlich. „Wir freuen uns über Anmeldungen, aber auch Spontan-Besucher sind willkommen“, freuen sich Carola Gähler und Reinhard Piel auf jeden Gast.

Gesellig wird es auch im Nostalgiemuseum in Okel bei Elke und Wolfgang Kaeding. Die beiden öffnen an Heilig Abend um 18 Uhr die weihnachtlich geschmückte Klönstuv und laden alle ein, die sonst allein feiern würden. In harmonischer Runde wird Gelegenheit zum Klönen sein, vielleicht bringt jemand auch ein in Vergessenheit geratenes Musikinstrument oder ein Weihnachtsgedicht mit, um zur Unterhaltung beizutragen, sagen Elke und Wolfgang Kaeding. Aufgetischt werden Kartoffelsalat und Würstchen. Nach dem Dessert besteht zudem die Möglichkeit, beim Rundgang durchs Museum Kindheitserinnerungen aufzufrischen. Um eine Anmeldung bis Sonnabend, 21. Dezember, unter der Rufnummer 0 42 42 / 12 22 wird gebeten.

In Bassum muss Heilig Abend allein auch nicht sein. Manuela und Juliana Nedjari vom Mütter-Kinder-Zentrum laden am 24. Dezember alle Interessierten in die Seniorenberatungsstelle der Stadt an der Alten Poststraße ein. „Wir wollen für Menschen, die an Heilig Abend einsam und allein sein würden, einen besinnlichen Nachmittag in Gemeinschaft bieten“, sagen Mutter und Tochter. Von 16 bis 20 Uhr bieten sie nicht nur Kaffee und Kuchen in gemütlich weihnachtlicher Atmosphäre an, es soll auch gesungen und vorgelesen werden. Zum Abschluss gibt es dann noch eine heiße Überraschungssuppe mit Baguette. „Man braucht sich zu dieser weihnachtlichen Begegnung nicht anzumelden“, teilt Manuela Nedjari mit, die nicht nur die Idee dazu hatte. Sie sorgt auch für die Vorbereitungen sowie die Durchführung. „Mal sehen, wie das Angebot angenommen wird, zumal wir das zum ersten Mal anbieten."