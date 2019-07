Dechantin Ulrike Schink (links) und Pastorin Ines-Maria Kuschmann freuen sich, dass die Kapelle der Stille bei den Bassumern gut angenommen wird. (Michael Braunschädel)

Bassum. Ines-Maria Kuschmann und Ulrike Schink sind sich einig. „Manche Menschen wollen nicht den kompletten Gottesdienst mit Pastor oder Pastorin. Sie wollen Ruhe finden“, weiß Kuschmann. Das können die Bassumer nun in der „Kapelle der Stille“, wie der Raum in der Stiftskirche offiziell heißt. Eröffnet wurde der Raum während des Bassumer Advents. In der Fastenzeit vor Ostern gab es dort regelmäßig Aktionen rund ums Thema „Klimafasten“. „Was kann ich tun fürs Klima?“, war laut Schink, Dechantin des Stifts, eine der Fragen, mit denen sich die Teilnehmer beschäftigt haben.

Seitdem finden an jedem dritten Donnerstag im Monat von 18 bis 18.30 Uhr im Raum Andachten zu verschiedenen Themen statt. Die Einrichtung ist dabei bewusst spärlich gehalten. Vier Bänke, ein paar Kerzen und ein Buch, um sich einzutragen. „Die Andachten zum Klimafasten waren ein erster Versuch. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, berichtet Kuschmann über die Resonanz. Die nächste Andacht wird am Donnerstag, 18. Juli, gehalten. Das Thema: Freunde. „Es wurde eine weitere Bank gespendet und das Wort ,Freunde‘ eingraviert“, benennt Schink die Verbindung. Kuschmann ergänzt: „Die sechste ist gerade in Arbeit.“ Das Angebot selbst entstammt einer Kooperation von Kirchengemeinde und Stift.

Tägliche Öffnung geplant

Doch das soll noch nicht alles gewesen sein. Denn Dechantin Schink und Pastorin Kuschmann planen, die Kapelle der Stille zukünftig täglich von 9 bis 17 Uhr zu öffnen. „Montags bis freitags haben wir schon. Wir wollen das auf Samstag und Sonntag ausdehnen“, kündigt Kuschmann an. Denn das mittelfristige Ziel soll ein kleines Schild sein. Das soll den Besuchern zeigen, dass es sich beim Stift um eine „Verlässlich geöffnete Kirche“ handelt.

So können Gäste auch außerhalb der Gottesdienstzeiten in die Kapelle spazieren und sich ein wenig Auszeit gönnen. „Wir sehen das bei unseren Beobachtungen und an den Eintragungen im Buch. Das ist ein Bedürfnis der Menschen“, erzählt die Pastorin. Dabei haben Kuschmann und Schink schon viele verschiedene Themen kennengelernt. „Es geht bei den Menschen um Schönes und Schweres. Sie kommen in die Kapelle, um zu danken, bitten oder klagen vor Gott“, sagt Kuschmann. Man gehe einfach für eine halbe Stunde in die Kapelle – „wann und wie ich möchte“ – und könne sich bewusst aus dem Alltag herausnehmen. Auch Trauernde kämen in die Kapelle, um ein wenig für sich zu sein und ein Licht anzuzünden.

Klingt nach einem guten Konzept. Das Problem ist aber: „Es ist schwierig, da wir einen Schließdienst brauchen.“ Zwar könne man nach Konzerten oder Gottesdiensten die Türen wieder abschließen, aber nicht an jedem Tag in der Woche ist die Stiftskirche besucht. Daher sind Schink und Kuschmann auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich diese Aufgabe vorstellen können. „Unter der Woche haben wir schon geöffnet. Der Sprung ist machbar“, ist Kuschmann überzeugt. Denn sie fände es schön, wenn die Kapelle an freien Tagen für Besucher, die unterwegs sind, geöffnet ist.

Dafür soll es auch noch weitere Angebote geben, die in der Kapelle der Stiftskirche stattfinden. „Uns ist es ein Anliegen, eine Meditationsgruppe zu gründen“, erzählt Schink. Um genau das voranzutreiben, laden die beiden Frauen für Freitag, 12. Juli, von 18 bis 21 Uhr zu einem Abend unter dem Motto „Herzenssache – Herzensgebete“ ein. Dabei wird Maren Kujawa, Meditiationslehrerin und Pastorin, den Gästen einen ersten Überblick über Meditation geben. „Was ist das? Was gibt es für Formen?“, sollen das laut Kuschmann nur ein paar Fragen sein, die beantwortet werden sollen. Aber es soll an diesem Abend nicht nur um trockene Theorie gehen, sondern auch praktische Übungen geben. Schink freut sich über das zusätzliche Angebot: „Wir hatten schon bei den Andachten Anfragen, ob wir Meditation anbieten können.“