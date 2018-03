Sie machen aus Blues-Banausen Blues-Fans: Die Band Wellbad. (fotos: detlef overmann)

Twistringen. „Wellbad macht Blues für Leute, die gar nicht wissen, dass sie auf Blues stehen“ – Noch mehr Lust kann Joachim Rosche auf ein Konzert wahrscheinlich gar nicht machen. Der Organisator holt das Quintett für ein Konzert am Sonnabend, 24. März, in die Ziegelei Twistringen. Besucher dürfen sich laut Ankündigung mit dem Sänger Daniel Welbat ab 20 Uhr auf einen Hamburger Singer-Songwriter freuen, der mit seinem Stilmix das Bluesfeeling in die Gegenwart bringt.

„Der extrovertierte Vollbartträger tingelte bereits mit 16 Jahren durch die Live-Clubs der Hansestadt“, weiß Rosche über Welbat zu berichten. Vor sieben Jahren erschien Wellbads Debut-Album „Beautiful Disaster“, welches von Kritikern gefeiert wurde. Doch die Band hob nicht ab, sondern blieb nach Rosches Worten ihrem „eigenbrötlerischen Stil“ treu. Das tat dem Erfolg keinen Abbruch und so sahnte die Blues-Band Im Juni 2015 den ersten Platz der „German Blues Challenge“ ab. Daniel Welbats Selbsteinschätzung: „Wir wollen nicht allen gefallen, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es allen gefällt.“

Früh übt sich: Daniel Welbat war schon mit 16 Jahren auf den Bühnen Hamburgs unterwegs. (detlef overmann)

Besucher kriegen bei Wellbads Abstecher in Good old Twustern Musik aus dem neuesten Album „The Rotten“ zu hören. „Durch die Stücke der CD zieht sich eine marod-morbide und nekrophile Handschrift“, findet Joachim Rosche. Zustande kommt der markante Sound nicht nur allein durch Daniel Welbats Stimme, sondern erst dank der musikalischen Unterstützung seiner Bandkollegen. Namentlich Bassist Stefan Reich, Gitarrist Lennard Eggers, Schlagzeuger Jonas vom Orde und Simon Andresen am Keyboard. Zusammen ergeben sie eine „wandlungsfähige Stimme, die mal zärtlich ein Liebessong an den Verblichenen singt oder die Grenze ins Jenseits überschreitet“, so Rosche.

Die Texte behandeln seiner Aussage nach stets Randerscheinungen in der Gesellschaft. „Es geht um die Alten, die noch einen Sinn für ihr Leben suchen, um das jungen Mädchen, gemeuchelt von dem unverstandenen Verehrer oder einfach um den Tag danach, wenn der ,Wake Up Call‘ einen wieder ins Leben zurückholt“, beschreibt der Organisator. Für „The Rotten“ konnte Wellbad nach dem vor drei Jahren erschienenen zweiten Studioalbum „Judgement Days“ erneut auf das Know-How von Stephan Gade vertrauen, der bereits für Udo Lindenberg und Niels Frevert aktiv wurde. Stilistisch unternimmt Gade mit den Norddeutschen einen Spaziergang durch Rock, Blues und Jazz. „Die Songs sind super arrangiert und man findet Balladen, New Orleans Dixie orientierte Songs oder die Working Songs. Die Instrumentierung ist akustik-lastig mit Kontrabass, Banjo oder Ukulele oder einfach nur mit Gitarre“, sagt Joachim Rosche.

Für das passende Aufwärmprogramm wird übrigens die Gruppe 27 Slush Club sorgen. „Das ist eine Akustik-Combo aus Bremen, die sich auf Grunge im Stil der 90er-Jahre spezialisiert hat“, erklärt Joachim Rosche. Wer etwas mit Genre-Vertretern wie Seether, Pearl Jam, Stone Temple Pilots oder Alice In Chains anfangen kann, darf sich Zuhause fühlen. „Ruhige und verträumte Songs sind dabei ebenso zu hören wie die rotzigen Nummern dieser Ära, die in unnachahmlicher und entspannter Art und Weise umgesetzt werden“, bringt es Rosche auf den Punkt.



Tickets sind im Vorverkauf für zwölf Euro sowohl auf www.ziegelei-twistringen.de/shop als auch bei den bekannten Vorverkaufstellen erhältlich. Dazu zählen Der Töpferladen (Bahnhofstraße 6), Autoteile Wessels (Lindenstraße 32) und das Fahrzeughaus Johann Abeling (Hauptstraße 23). Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr.