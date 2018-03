Portrait Heinrich Wacker, 16.02.2018 (Marvin Ibo Güngör)

Schwarme. Das gibt es landkreisweit nicht so häufig. Selbst Frank Tecklenborg muss lange nachdenken, und der muss es wissen. Schließlich ist er Ortsbrandmeister in Schwarme. „Hermann Dunekack aus Kleinenborstel ist meines Wissens der Erste im Landkreis Diepholz, der für 75-jährige Mitgliedschaft in einer Feuerwehr geehrt wurde“, sinniert Tecklenborg. Also müsste Heinrich Wacker der Zweite sein. Wacker selbst sagt in Plattdeutsch: „Ich bin der Einzige aus meinem Jahrgang.“ 92 Jahre alt wird er im kommenden April. Und die Uniform der Schwarmer Feuerwehr passt immer noch.

75 Jahre in der Schwarmer Ortswehr – dafür erhielt Heinrich Wacker jüngst eine Urkunde und ein Abzeichen. 75 Jahre – so lange hat er es sonst nur zu Hause und mit seiner Ehefrau Wilma ausgehalten. Der Mann war Kriegsgefangener, Landwirt und Postbote. Aber immer war er Feuerwehrmann. Bis zum Löschmeister ist er die Karriereleiter hinaufgekraxelt, und laut Frank Tecklenborg war er „der beste Kassenwart, den wir je hatten“.

Das Erstaunliche an Heinrich Wackers Feuerwehrlaufbahn war der Anfang. „Er ist 1943 eingetreten, mitten im Krieg“, sagt Frank Tecklenborg. Warum? „Der damalige Ortsbrandmeister Johann Masemann hat mich angesprochen“, antwortet der 91-Jährige. „Die brauchten Leute bei der Feuerwehr.“ Alle erwachsenen Männer seien ja schon zum Krieg eingezogen worden. Schnell erhielt er Uniform, Stiefel, Breitgurt und Stahlhelm. „Mit der Ausrüstung von heute war das nicht zu vergleichen“, erklärt Tecklenborg.

Auch die Einsätze waren andere. Es war Krieg, „früher war mehr Feuer“, berichtet Frank Tecklenborg. Regelmäßig musste die Schwarmer Wehr in Bremen mit anpacken, wo viele verbrannte Menschen auf den Straßen und in den Gebäuden lagen. Und sogar aus Hannover wurden die Brandbekämpfer vom Dorf angefordert. Da muss Heinrich Wacker schmunzeln: „Unser Audi 8 schluckte damals viel Benzin. Eigentlich wollten wir bis nach Hannover fahren, sind aber nur bis Martfeld gekommen.“ Eine der wenigen Schmunzel-Anekdoten aus dieser Zeit. Dennoch ist er der Feuerwehr treu geblieben. Warum? „Die hatten ja keine Leute.“

Wobei: Das ist auch nur die halbe Wahrheit. Heinrich Wacker hat bis 1983 im Spielmannszug musiziert. „Ich wollte flöten, habe aber eine Trommel bekommen“, scherzt er. Aber: „Ich war immer dabei.“ Und immer zu Fuß. An 30 Wochenenden im Jahr marschierte die Trommel- und Pfeifengruppe aus Schwarme bei Jubiläen, Schützenfesten und Feuerwehrveranstaltungen. Heinrich Wacker immer vorne links. Er war auch Mitglied der Wettkampfgruppe. Und die Geselligkeit? „Die ist auch nicht zu kurz gekommen.“

Doch im Vordergrund standen immer die Einsätze. Heinrich Wacker erinnert sich. In den 1960er-Jahren sei der 50-Hektar-Hof des Bauern Hermann Wortmann „komplett abgebrannt“. Glück im Unglück: „Die hatten damals keine Kühe mehr. Und weil es Nachmittag war, ist auch kein Mensch dabei gestorben.“ Wacker hat mit seiner Truppe „Vieh gerettet, Menschen und auch Gebäude“. Immer mit dem Schlauchtrupp. Ein Feuerwehrauto durfte er nie fahren.

Seit 28 Jahren ist Hermann Wacker nicht mehr im aktiven Dienst. „Er nimmt – wenn‘s eben geht – an allen Veranstaltungen teil“, sagt Frank Tecklenborg. An Jahreshauptversammlungen und Beerdigungen beispielsweise. „Ein kleines bisschen Liebe ist ja schon dabei“, gibt der 91-Jährige zu und resümiert: „Ich habe alles gehabt in meinem Leben.“