René Gudat, Dezernatsleiter des Katasteramtes Syke, hat allen Grund, sich zu freuen: Sein Arbeitsgeber feiert 125-jähriges Bestehen. (Kleinwächter)

Landkreis Diepholz. Den Wunsch danach, den Erdball zu kartieren, haben im bekannten Buch „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann die beiden Wissenschaftler Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt. Beide leben im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Zur selben Zeit gliedert auch das Katasteramt Syke die Welt in messbare Einheiten. Es ist der 1. Oktober 1893. Damals zieht das Vermessungsamt von seinem Sitz in Bassum in die Hauptstraße der Hachestadt. Zu dieser Zeit gibt es noch gemalte und geschriebene Landkarten. So etwas, wie Google Maps ist noch nicht vorstellbar. Das ist vor gut 125 Jahren gewesen. Dies war am Freitag Anlass genug, um die Arbeit des Amtes in einer Festveranstaltung im Rathaus der Hachestadt zu würdigen.

Doch wieso gibt es überhaupt ein Katasteramt, anders genannt auch Behörde für die Grundstücksvermessung? Der Dezernatsleiter in Syke und der Regionaldirektion Sulingen-Verden, René Gudat, beantwortete diese Frage am Freitagvormittag schnell: „Das Ganze hat seinen Ursprung in der Erhebung der Grundsteuer, 1867 war ein Steuerkataster für die Grundsteuer eingeführt worden.“ Weiter sei es mit dem Register für Eigentum 1900 gegangen. Ab 1961 sei die Transparenz für den Grundstückmarkt geschaffen worden. „Und seit 2000 gibt es das Geobasisinformationssystem“, schließt er. Für ein Grundbuch braucht es eben auch ein Liegenschaftsbuch. Klar, das sei für die Eigentumssicherung natürlich unerlässlich. „Zur Grundstückswertermittlung gibt es auch eine Geschäftsstelle im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung in Niedersachsen.“

Und heute? Nach 125 Jahren, was können die Registerspezialisten da leisten? „Sie sind mit ihrem Know-how am Puls der Zeit“, sagt die Syker Bürgermeisterin Suse Laue. Das Katasteramt sei zum Kauf und Verkauf von Grundstücken ein wichtiger Dienstleister. René Gudat ergänzt: „Heutzutage gibt es messgenaue Luftbilder und Schrägluftbilder. Die Messgenauigkeit hat sich eben extrem verbessert“. Satelliten vermessen als Raumflugkörper die Welt.

Die langjährigen Mitarbeiter der Vermessung kennen noch Rechnungswerkzeuge wie das Tachymeter. Ein Gerät, mit dem man Horizontalrichtungen, Vertikalwinkel und Schrägstrecken ermitteln kann. Alles sehr mathematisch. Als René Gudat Fotos der früheren Mitarbeiter von 1922 und 1992 zeigt, können sich diejenigen aus dem Mitarbeitersemester 1992 noch an die Zeit von damals erinnern. Es wird geschmunzelt. Lang ist's her. Aber eben noch vorstellbar. Ganz anders als die Tatsache, dass die Stadt 1893 dem damaligen Leiter des Katasteramtes einen Mietzuschuss zusicherte. „Das waren noch andere Zeiten“, lacht Gudat. Das Publikum lacht mit. Und besonders Bürgermeisterin Suse Laue kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. 1927 hätte sich die Stadt von der Verpflichtung frei gekauft, die Räume vom Amt zu stellen. „Man bezahlte dafür 2000 Mark an das preußische Königreich. Wir haben jetzt also keine Ansprüche mehr an Suse Laue“, sagt Gudat neckisch. Und für noch mehr Wissen erklärte er: „Wir haben einen Zuständigkeitsbereich von 780 236 Quadratkilometern, 102 240 Flurstücken (Parzellen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, d. Red.), 47 000 Wohngebäude und fast 26 Kilometer Landesgrenze mit 1138 Grenzpunkten nach Bremen.“

Doch auch wenn Ulrich Semrau, Dirigent der Nordwestphilharmonie, an der Trompete zusammen mit Sören Tesch am Klavier die Stücke „Yesterday“ von den Beatles und „As Time Goes By“ von Hermann Hupfeld für nostalgische Stimmung sorgte – der Dezernatsleiter ließ auch die Zukunft in seinem Festvortrag nicht aus dem Blick. „Bis 2025 wollen wir 3D-Bilder zur Verfügung stellen und die Vermessung mit Drohnen weiter voranbringen.“ Jetzt würden die Digitalisierung und die Industrie 4.0 auf dem Programm stehen.

Ach, was wären die beiden Wissenschaftler aus Daniel Kehlmanns Roman stolz. Und wahrscheinlich auch ein kleines bisschen neidisch auf diese Fortschritte.