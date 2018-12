Machen sich nach und nach an den Aufbau für den Bassumer Hüttenzauber: WIR-Marktmeister Jürgen Donner (links) und David Gevorgian. (Jonas Kako)

Bassum. Nicht mehr lang, dann ist Weihnachten. Viele Städte und Gemeinden locken bereits die Menschen mit einem eigenen Markt. Zahlreiche Buden und Stände laden zum Verweilen ein. Auch in der Lindenstadt Bassum wird es einen Weihnachtsmarkt geben. Den will die Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft Region (WIR) Bassum an diesem Wochenende eröffnen. Bürgermeister Christian Porsch und WIR-Vorsitzender Hans-Joachim Günther geben den Startschuss. Dann beginnt der zweite kleine Bassumer Hüttenzauber an der Sulinger Straße. „Es war ein familiärer Weihnachtsmarkt mit nettem Ambiente“, erinnert sich Niels Lücke vom Weinmobil zurück an die Premiere im vergangenen Jahr.

So nett, dass er auch im zweiten Jahr eine Bude am Alten Amtshof betreibt. Für die Wiederholung hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: „Lückes Heißer Weißer“. „Das ist ein eigenes Produkt für den Hüttenzauber“, sagt WIR-Marktmeister Jürgen Donner über den weißen Glühwein. Darüber hinaus sollen die Betreiber der Stände auch erkennbar sein. „Wir haben uns ein paar Werbemaßnahmen überlegt“, plaudert Donner aus dem Nähkästchen. Neben dem Getränk bekämen die Mitarbeiter eine eigene Mütze mit Aufdruck.

Und nicht nur die Schausteller haben den Markt an der Sulinger Straße positiv in Erinnerung. Auch die Bassumer selbst hätten den Hüttenzauber kaum erwarten können. So sei der eine oder andere Aussteller bereits im Sommer angesprochen worden, ob und wann der Hüttenzauber wieder seine Buden öffnet. Kein Wunder, lag der Durchschnitt der Besucher pro Tag laut Marktmeister Donner bei 800. „Viele Menschen kamen zum Mittagessen vorbei. Das ist dann ein Durchlauf, den man kaum merkt“, weiß Donner.

Die Bassumer dürften dagegen mitbekommen, dass sich wieder etwas an der Sulinger Straße tut. So wurden am Dienstag die ersten Buden aufgebaut, damit am Wochenende der Hüttenzauber losgehen kann. Insgesamt sieben Buden werden auf neugierige Menschen warten. „Wir wollen die Innenstadt beleben“, wünscht sich Donner von der Neuauflage des Hüttenzaubers. Da dieser bereits von den Bassumern gut angenommen worden ist, bleibt man sich bei der Ausrichtung treu.

Donner hat auch diesmal dafür gesorgt, dass trotz der kurzen Zeit möglichst viel Abwechslung an der Sulinger Straße herrscht. So werden Eileen Stulik und Marie Leinpinsel am Sonnabend ab 15 Uhr verschiedene Weihnachtslieder und Klassik-Stücke spielen. Einen Tag später tritt das Jugend-Blasorchester Kirchweyhe am Alten Amtshof auf (ab 15 Uhr). Der Musikzug Nordwohlde spielt am 21. Dezember ab 18 Uhr, und der Weihnachtsmann kommt zum Abschluss am 23. Dezember ab 15.30 Uhr vorbei. Mit im Gepäck hat er rund 300 Tüten mit kleinen Überraschungen für die jüngeren Besucher.

Darüber hinaus wird es wie schon im vergangenen Jahr Cocktails geben und verschiedene Ess- und Trinkbuden. Neu dabei ist das Angebot von orientalischen Süßigkeiten aus Bünde. Unter der Woche werden verschiedene Kunstgewerbe ihre Produkte präsentieren. Woll- oder Holzarbeiten, Weihnachtsschmuck und Honig sind mit dabei. „Jeder Aussteller bleibt zwei Tage“, erzählt Donner über die Abwechslung in den Buden. Gleich bleiben werden allerdings die Öffnungszeiten: So ist der Hüttenzauber täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet.