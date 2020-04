Eine Lehrerin, eine Schülerin: Wie hier Bianca Hrabowski (links) und Fereshteh läuft bei Lebenswege Begleiten zurzeit der Deutschunterricht. (Axel Hillmann/Lebenswege Begleiten)

Bruchhausen-Vilsen. Überall im Land fallen die Sprachkurse für Geflüchtete aus. Auch Schulen öffnen erst langsam wieder. Lebenswege Begleiten unterstützt schulpflichtige Flüchtlinge. Der Verein mit Sitz in Bruchhausen-Vilsen hat sein Betreuungsangebot entsprechend modifiziert.

Vor mehr als fünf Wochen hat der Verein angesichts der vorgegebenen Kontakteinschränkungen sämtliche gruppenbezogenen Aktivitäten sowie die offene Flüchtlings- und Integrationsberatung eingestellt. „Die Osterferien, in denen die Schülerbetreuung und die Sprachkurse ohnehin pausieren, wurden für Planungen genutzt, die Betreuung unter gänzlich geänderten Bedingungen fortzuführen“, lässt Öffentlichkeitsarbeiter Axel Hillmann in einer Presseinformation wissen.

Erstes Ergebnis: Für die Schülerhilfe wurde zunächst ein analoges Tandem-System eingerichtet. Jeder der acht Schülerinnen und Schüler hat eine feste erwachsene Bezugsperson zugewiesen bekommen. Statt wie bisher verschiedene Betreuer in Abhängigkeit vom Schulfach zu haben, ist nun je ein Hauptamtlicher, Ehrenamtlicher oder Bundesfreiwilliger fächerübergreifend für einen Schüler zuständig. „Jedes Tandem trifft sich regelmäßig zu unterschiedlichen Zeiten, um nicht gleichzeitig Kontakt zu anderen Tandems zu haben“, erklärt Axel Hillmann. Der Sicherheitsabstand werde dabei stets eingehalten.

Eins dieser festen Tandems besteht aus Bianka Hrabowski aus der Schülerhilfe von Lebenswege Begleiten und Fereshteh. Die Afghanin, 20 Jahre alt, wohnt in Bruchhausen-Vilsen und absolviert zurzeit ihr erstes Lehrjahr in einem Friseurgeschäft. „Fereshtehs Sprachkenntnisse sind bereits gut“, findet Axel Hillmann. Aber: Sie reichen oft noch nicht zur Bewältigung der theoretischen Aufgaben in der Berufsschule aus. Deshalb bekommt sie regelmäßig Hilfe durch Lebenswege Begleiten. Auch in Zeiten des Coronavirus.

Digitalisiert wurde die offene Sprechstunde für geflüchtete Familien und Einzelpersonen. Sie findet in der Regel über das Telefon beziehungsweise digitale Nachrichtendienste statt. Sollte indes Präsenz erforderlich sein, werde stets ein Termin vergeben, damit sich zeitgleich nie mehr als zwei Personen im Vereinssitz aufhalten. Axel Hillmann weiter: „Vor allem die digitale Betreuung ist für alle Beteiligten, Lehrende wie Lernende, eine große Herausforderung.“ Der Verein hofft, dass alle digitalen Erfahrungen nach Corona-Zeiten mit den Vorteilen des Präsenzunterrichts gewinnbringend kombiniert werden.

Drei Sprachkurse bietet Lebenswege Begleiten an: Mama lernt Deutsch, Kurs für primäre Analphabeten und Spracherwerb für Geflüchtete. Für jedes dieser drei Angebote wurde ein digitales Klassenzimmer eingerichtet. Auf diese Weise kann der Deutschunterricht fortgesetzt werden – zweifellos unter erschwerten Bedingungen, aber immerhin gemeinsam. Die Vermittlung der korrekten Nutzung der vom Verein eingesetzten Konferenz-App stellt dabei die größte Schwierigkeit dar, heißt es.

Dass die Kurse überhaupt fortgeführt werden können, ist für Lebenswege Begleiten ein absolut positiver Effekt der Digitalisierung. Doch es gibt noch einen: Drei Mütter, die wegen ihres Umzugs nach Syke, Oldenburg und Weyhe den Kurs „Mama lernt Deutsch“ im vergangenen Jahr verlassen mussten, können jetzt wieder daran teilnehmen. „Zur großen Freude aller Teilnehmerinnen“, sagt Axel Hillmann.

„Leider besitzen nicht alle Teilnehmende konferenzfähige Endgeräte“, stellt Axel Hillmann ein Problem heraus. Der Verein sein nun auf der Suche nach gebrauchten Tablets, die den Deutschschülern für die Kursdauer ausgeliehen werden sollen. Für die Finanzierung soll über Spenden laufen.