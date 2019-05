Jetzt geht's los: Sang Dang liest die Aufgaben der Gruppe vor, die sie in den den drei Tagen zu bewältigen haben. (Janina Rahn)

Es ist wie ein kleines Abenteuer", sagt Amélie, während sie Streifen aus einer Magazinseite schneidet. Der Tisch, an dem sie sitzt, ist voll. Nicht nur Stapel von Zeitschriften, auch zerschnittene Eierkartons finden sich. Aus den Zeitungen machen die Jugendlichen kleine Taschen, in die Eierkartons kommen Erde und Kräuter. Amélie sitzt im Aufenthalts- und Essensraum des Pfarrzentrums St. Anna in Twistringen. Das wird aber nicht ihre einzige Aufgabe bei der 72-Stunden-Aktion sein, die seit Donnerstagabend läuft.

Denn die rund 30 Jugendlichen schneiden, sägen, säen und bereiten noch bis Sonntag ein Nachhaltigkeitsfestival vor. Amélie ist begeistert vom Thema. „Schon cool“, sagt sie knapp. Vor allem am Anfang habe es nach viel Arbeit ausgesehen. Denn was die Jugendlichen im Alter von 13 bis 25 Jahren überhaupt machen in den rund drei Tagen, wurde erst am Donnerstagabend verraten. „Die Idee, nicht zu wissen, was man macht, war interessant“, gibt die Diepholzerin zu.

Sie ist nicht die Einzige, die nicht aus Twistringen stammt. Da die Aktion vom Dekanat Twistringen organisiert wurde, kamen auch Jugendliche aus Weyhe, Eystrup und Bassum in die Delmestadt, um bei der Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) mitzumachen. Aber katholisch sein war keine Voraussetzung, jeder konnte sich anmelden und mitmachen.

Während Amélie noch weiter Zeitschriften zerschneidet, geht es in der Küche dem Gemüse, Obst und Käse an den Kragen. „Heute gibt es Pizzabrötchen, Nudelsalat und Salat“, erzählt Marion. Sie schneidet gerade Käsewürfel. Gerade in der heutigen Zeit ist Nachhaltigkeit und Klimaschutz in aller Munde, das trifft auch bei den Jungen und Mädchen den Nerv. „Das ist im Moment Thema. Und bei einer sozialen oder ökologischen Aktion kann man nie genug helfen“, sagt sie und wirft die nächste Ladung Käsewürfel in die Schüssel. Die Zutaten haben die Jugendlichen vorher aus Supermärkten gesammelt. Normalerweise wären die weggeworfen worden. Marion, Lea und Merle schnibbeln Äpfel mit faulen Stellen oder Schinken, der über dem Haltbarkeitsdatum liegt. Kein Problem.

Im St.-Anna-Kindergarten ruhen derweil die Arbeiten. „Die Erde ist so fest, dass wir da nicht durchkommen“, erzählt Cora Neumann, die die Station betreut. Daher hat sich die Gruppe schweres Gerät geholt, um den Boden aufzufräsen. So soll das Beet ein El Dorado für Schmetterlinge und andere Insekten werden. Naschobst soll auch kommen, ebenso wie vier gespendete Autoreifen. „Aus einem machen wir vielleicht ein Kräuterbeet“, ist Neumann schon gespannt auf die kommenden Tage.

Dekanatsjugendreferent Martin Holtermann freut sich über so viel Engagement. „Wir wollten etwas machen, was in die Öffentlichkeit geht“, erzählt er. Vor allem, weil nicht nur Jugendliche aus Twistringen vor Ort sind, war es dem vierköpfigen Vorbereitungsteam wichtig, eine Aktion auszusuchen, die sich nicht auf die Stadt beschränkt. Daher kam die Idee eines Festivals. Bis zum Sonntag verschönern die Jugendlichen die Parkplätze, machen Werbung, machen beim Upcycling-Workshop aus alten Klamotten praktische Dinge.

An den Stationen laufen die Vorbereitungen für Sonntag auf Hochtouren. Schließlich soll viel auf die Beine gestellt werden, damit man auf dem Centralplatz in Twistringen etwa Insektenhotels und Möbel aus alten Paletten versteigern kann. Im Garten des Pfarrzentrums kreischt dafür die Säge, Jamiro sägt von einem Brett vorsichtig etwas ab. Die Anderen halten die Palette fest, auf der das Brett liegt. Teamwork ist alles bei der 72-Stunden-Aktion. Die Paletten stammen aus Martfeld, Bruchhausen-Vilsen oder anderen Orten. Holtermann gibt zu: „Ich weiß gar nicht, wo sie die alle her haben.“

Das Festival findet am Sonntag, 26. Mai, ab 12 Uhr auf dem Centralplatz in Twistringen statt.