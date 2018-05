Inspektion: Steffen Langhorst (von links), technischer Leiter der Stadt Bassum, Norbert Lyko und Oskar Braun machen sich ein Bild vom Zustand des Naturbads. (Janina Rahn)

Bassum. Die neue Wasserpumpe und ein neuer Steg werden eingebaut – darum öffnet das Naturbad Bassum erst Anfang Juni und nicht, wie geplant, am 25. Mai. Mitte nächster Woche will der Erste Stadtrat Norbert Lyko bekanntgeben, wann das Bad besuchbar ist. Derzeit wird eine 4000 Euro neue Pumpe installiert. Dafür entschied sich die Stadt, weil die Reparatur der alten Anlage 6000 Euro gekostet hätte. Die Kosten trägt die Stadt als Verpächter des Bades. Sie zahlt Investitionen, die 500 Euro übersteigen.

Für Kosten, die unter diesem Betrag liegen, kommt der Pächter Oskar Braun auf. Er kümmert sich auch um die Pflege des Bades, bei der er auf Chlor und andere chemische Zusätze verzichtet. Braun betont, dass die Wasserqualität alle zwei Wochen kontrolliert werde und das Bad in den zwölf Jahren unter seiner Regie noch nie vor der Schließung stand, weil etwas nicht in Ordnung war. Die Wasserqualität prüft IWW Nord, das Labor für Wasseranalytik, im Auftrag der Stadt. Das Labor meldet die Ergebnisse an das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz.

Lyko macht sich schon seit einiger Zeit darüber Gedanken, wie die Zukunft des Bads aussehen könnte. So ist er davon überzeugt, dass ein beheiztes Becken deutlich mehr Besucher anlocken würde. Bislang sind das maximal 5000 pro Saison. Er wolle noch viel mehr Menschen für das „kleine Naherholungsgebiet“ begeistern. „Das ist hier wirklich ein Juwel. Der Stiftspark liegt gleich nebenan“, schwärmt der Stadtrat. Der Stiftspark könne gut in ein langfristiges Konzept für das Bad einbezogen werden. Die Umkleiden seien in die Jahre gekommen, die müssten langfristig auch saniert werden.

Gedanken über das Bad macht sich nicht nur Lyko, sondern ab nächster Woche auch die Arbeitsgruppe „Naturbad“, in der sich Kommunalpolitiker und Bürger engagieren können. Lyko ist der Auffassung, dass es in dem Naherholungsgebiet aber dauerhaft „irgendetwas mit Wasser“ geben soll, denn an dem Bad hingen viele Erinnerungen der Bürger. Derzeit biete das Bad aber auch schon viel mehr als nur Schwimmen. So könnten die Gäste Volleyball, Tischtennis und Schach spielen sowie den Spielplatz nutzen.

Kerstin Rabe schwimmt schon seit vielen Jahren im Naturbad. Sie findet die Anlage schön und die Eintrittspreise angemessen, zudem schätzt sie das chlorfreie Wasser und die Ferienbetreuung für Kinder. Doch die Bassumerin wünscht sich, dass das Bad schon Anfang Mai und abends länger öffnet. Weil sie und die anderen Naturbad-Liebhaber diesmal bis Anfang Juni auf die Öffnung des Bads warten müssen, verspricht Lyko: „An dem Wochenende, an dem wir öffnen, werden wir keinen Eintritt nehmen.“ Danach kostet der Eintritt unverändert drei Euro für Erwachsene und zwei für Kinder.

Darüber hinaus verkauft Braun Zehner- und Zwanzigerkarten an Interessierte, die auf dem 12 000 Quadratmeter großen Gelände mit einer Schwimmfläche von 1600 Quadratmetern, einem Sandstrand und einer großen Wiese ihre Freizeit verbringen möchten.