Schützenswert: Die Sandbiene, hier auf einer Gänseblume in Gessel, kommt mit ihrem Stich nicht durch die menschliche Haut. (Henning Greve)

Syke. Dass mehr und mehr Insekten sterben, ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und sicherlich auch in Syke und Umland nicht anders. Vor allem auf Insekten wie Bienen, Hummeln und Wespen muss ein wachendes Auge geworfen werden, weil diese Pflanzen bestäuben und und somit zu deren Vermehrung beitragen. Ohne Pflanzen gäbe es kein Blattgrün, ohne Chlorophyll keinen Sauerstoff mehr. Und damit würde es nicht nur die Tierwelt, sondern auch den Menschen dahinraffen. Zukunftsmusik, sicher. Aber Zukunftsmusik, die niemand hören will. Und deshalb macht sich die Stadt Syke auf, die Lebensgrundlagen für Insekten zu verbessern. Die Wegeseitenränder sollen für blühende Pflanzen zurückerobert werden. "Dafür schlägt unser Herz", sagt Henning Greve vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Er ist Wespenbeauftragter für die Stadt Syke, weiß von Amts wegen, wo sich die schwarz-gelben Brummer herumtreiben. Auf dem Spielplatz am Hohen Berg in Ristedt beispielsweise. Dort war letzte Woche Paarungszeit für die Sandbiene, lateinisch Andrena cineraria. "Da flogen Tausende", freut sich Henning Greve. Diese Population sei "groß geworden mit dem Spielplatzbetrieb. Das ist mal ein tolles Beispiel für Dorfökologie." Die Sandbiene kann wohl stechen, tut dies aber wirklich nur im größten Notfall. Und dann kommt der Stich nicht durch die menschliche Haut. "Da gibt es also keinen Grund zur Panik." Darüber hinaus gebe es neben den allgemein bekannten Honigbienen, Hummeln und Wespen auch noch kommunale Bienen in Heiligenfelde und Erdwespen am Okeler Friedhof. Aufpassen müssten Gartenbesitzer auch, wenn sie ihre Hecke schneiden; dort könnte die Mittlere Wespe nisten. Und die kann auch richtig stechen.

"Wir müssen uns gegenüber Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen tolerant verhalten", fordert Henning Greve. Sykes Stadt-Biologin Angelika Hanel indes will erst einmal wieder einen Teil des Lebensraums dieser Insekten wiederherstellen. Mit kleinen Projekten ist sie schon seit Jahren dabei. So am Hohen Berg. Da haben wir das Mähen einfach mal sein lassen", berichtet sie. Mit dem Ergebnis, dass Klee und Wiesenglockenblumen sich diesen Lebensraum zurückeroberten. "Sieht nett aus", resümiert Hanel. "Und zieht viele Fluginsekten an." In der Nachbarschaft, hinter dem Flüchtlingsheim, wird seit diesem Jahr die klassische Heumahd vorgenommen, "der Balkenmäher zerhäckselt die Insekten nicht". Zweimal soll gemäht werden, das Heu wird als Pferdefutter verkauft.

Anderes Beispiel: Streuobstwiesen. Auch hier nutzt die Stadt jetzt den Balkenmäher – zweimal jährlich im Langschnitt. "Das mögen viele nicht", hat Angelika Hanel beobachtet. "Es wirkt ungepflegt." Wahrscheinlich hat jemand deshalb auch die Streuobstwiese in Osterholz ehrenamtlich kurz gemäht. Was für das Wachsen von Blühpflanzen natürlich eher kontraproduktiv ist. "Wir müssen jetzt gucken, wie sich das entwickelt", so die Stadt-Biologin. Das könne mehrere Jahre dauern. Die verwegene Optik "muss man einfach aushalten". Dazu kommen kleinere Maßnahmen an Regenrückhaltebecken, Obstbaumpflanzungen in Schnepke und Gödestorf. Wildstauden wurden gesät, Frühjahrszwiebeln gepflanzt. "Das ist alles mit wenig Mitteln zu machen", weiß Hanel. "Aber es ist wichtig, dass möglichst viele Privatmenschen mitziehen."

Die jetzt folgende Aktion betrifft nun die Wegeseitenränder. Viele wurden von Landwirten einfach untergepflügt, "die Flächen verteilen sich aufs ganze Stadtgebiet". Aus Luftbildern habe die Stadt herausgelesen, wo sie aktiv werden könne. "Auf jeden Fall nicht an stark befahrenen Straßen", weiß Angelika Hanel. Ab heute, Mittwoch, werden im Rathaus auch Samentüten ausgeteilt, aus denen unter anderem Dill, Luzernen und Ringelblumen wachsen können.

Wer nun doch in Konflikt mit Wespe, Biene und Co. gerät, der sollte auf jeden Fall ruhig bleiben und die Insekten nicht anpusten. Wer den Konflikt verliert, sollte den Stich aussaugen. Allergiker sollten ein Medikament bei sich tragen. Generell seien Schmerzen und eine Schwellung allerdings kein Zeichen für eine allergische Reaktion. Wer sich unsicher ist, sollte einen Wespenbeauftragten anrufen. Das sind Henning Greve (Telefon 0 42 42 / 30 90) und Jean-Luis Jullien (0 42 42 / 75 91).