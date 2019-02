Twistringen. Ein Unbekannter hat am Montag versucht, in ein Eiscafé in Twistringen einzubrechen. Der potenzielle Dieb versuchte laut Polizei gegen 22.25 Uhr die Eingangstür des Cafés an der Bahnhofstraße aufzubrechen, was allerdings misslang. Ebenso wenig Erfolg hatte der Täter bei seinem Versuch, eine Scheibe einzuschlagen. Dabei wurde er durch einen Zeugen gestört und flüchtete zu Fuß Richtung Bundesstraße 51. Den Schaden schätzen die Ordnungshüter auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 42 42 / 96 90 entgegen.