Bassum. Mehrere Schuhpaare hat ein Unbekannter aus einem Geschäft an der Sulinger Straße in Bassum gestohlen. Dem Geschäft entstand nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizeistation Bassum sucht Zeugen, die den Diebstahl oder den flüchtenden Täter am Dienstag um 17.09 Uhr beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Nummer 0 42 41 / 80 20 10 melden.