Bassum. Diebe haben am Freitag in Bassum zugeschlagen. In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, war zum wiederholten Male eine Baustelle an der Landesstraße 776 nahe Hollwedel betroffen. Dieses Mal hebelten die Täter die Tür einer Baubude auf und stahlen ein elektronisches Steuergerät. Des Weiteren bohrten die Unbekannten einen Dieseltank an, aus dem circa 150 Liter Kraftstoff ausliefen. Den Schaden beziffern die Ordnungshüter auf etwa 15 000 Euro. Bei der Aufklärung dieses Falls setzen die Beamten auf Zeugenhinweise. Die werden sowohl bei der Dienststelle in Bassum (Telefon 0 42 41 / 80 29 10) oder beim Polizeikommissariat in Syke (0 42 42 / 96 90) entgegengenommen.