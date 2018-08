Asendorf. Da hat wohl schon jemand Vorbereitung für den kommenden Winter getroffen: In der Zeit vom 10. August, 17 Uhr, bis zum 11. August, 9.30 Uhr, stahlen Unbekannte einen Motor sowie das Getriebe einer Holzschnitzelheizung und einige Werkzeuge aus einer verschlossenen Halle an der Alte Heerstraße in Asendorf. Das teilte jetzt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen bei der Dienststelle in Bruchhausen-Vilsen (Telefon 0 42 52 / 93 85 10) oder dem Kommissariat in Syke (0 42 42 / 96 90) zu melden.