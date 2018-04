Bitte Platz nehmen: Einzig die roten Stühle sind von Katja Bischoff zurückgeblieben. Doch schon bald soll neues Leben einkehren. (Janina Rahn)

Twistringen. Die Stadt Twistringen sucht eine Nachfolge für Katja Bischoff. Die Kulturbeauftragte hat nach neun Jahren um eine Auflösung ihres Vertrages gebeten und ist seit vergangener Woche nicht mehr für die Verwaltung tätig. Und die Zeit drängt. Das Kulturprogramm für die erste Jahreshälfte steht zwar schon, doch die ist ja auch schon fast wieder um. Was die Nachfolger mitbringen sollten, warum überhaupt vom Plural die Rede ist und was für Aufgaben anstehen, verrät Martin Schütte.

Es herrscht Stille in Katja Bischoffs ehemaligem Büro im ersten Stock des Twuster Rathauses. Statt Akten und Mappen macht es sich eine Topf-Pflanze auf dem Schreibtisch gemütlich. Einzig die knallroten Stühle, die die Kulturbeauftragte quasi als „Corporate Design“ zu den Flyern angeschafft hatte, bleiben als markantes Erbe. Ein leerer Platz, auf dem die nun gesuchte Nachfolge nur allzu gerne Platz nehmen darf. „Am liebsten schon gestern“, gibt Martin Schütte zu und lacht. Katja Bischoff hat ihre Karriere in Twistringen beendet, um eine Vollzeitstelle in der Bremer Staatsbibliothek anzutreten. In Brenndorf war Katja Bischoffs Posten bisher mit einer halben Stelle besetzt gewesen. Der plötzliche Abgang beruht laut Martin Schütte auf gegenseitigem Einverständnis: „Wir konnten ihr keinen Vollzeitarbeitsplatz bieten, wollten aber auch nicht auf die Einhaltung der Kündigungsfrist bestehen, wodurch sie womöglich ihren Platz verlieren würde. Das hätten wir moralisch nicht machen können und wollten ihr auch keine Steine in den Weg legen.“

Steinig dürften dafür die ersten Meter der Nachfolge sein – oder eher Nass. Denn durch Katja Bischoffs verfrühten Abgang ist eine geordnete Übergabe und Einarbeitung nicht möglich. „Es wird also ein Sprung ins kalte Nass“, stellt Martin Schütte in Aussicht. Der Entschluss zur Umstellung auf einen ehrenamtlichen Posten sei dem Sparzwang in der Verwaltung geschuldet, schwirrte aber auch schon länger in den Köpfen der Verwaltung. „Wir wollten schon zur Unterstützung von Katja Bischoff Ehrenamtliche ins Boot holen.“ Die Arbeit sei nämlich grundsätzlich da. Ein bisschen in die Tasche greifen muss die Verwaltung vermutlich dennoch. Denn zwei rote Stühle reichen bestenfalls nicht aus. Wenn es nach Martin Schütte geht, hat Twistringen nämlich bald ein Kultur-Team, ähnlich dem langjährigen Trio aus Bassum. Damit soll der Gefahr entgangen werden, bei einem Abgang des Ehrenamtlers wieder komplett von vorne zu beginnen. Zudem gilt der Grundsatz: je mehr Köpfe, desto mehr Ideen. Aus welchen Bereichen sich das Team zusammensetzt, ist hingegen völlig freigestellt. Der Netzwerker ist ebenso willkommen, wie der neu hinzugezogene, der sich für die Gesellschaft und Kultur Twistringens interessiert.

Durch die Einbeziehung des Ehrenamtes erhofft sich Martin Schütte zudem eine andere Art der Vernetzung aller Vereine im Bezug auf die Kulturarbeit. Die gab es vorher zwar auch schon. Aber an der terminlichen Abstimmung von Vereinsveranstaltungen könne noch gefeilt werden. Ebenso an der Bandbreite der Angebote. Dahingehend seien auch alle Altersklassen eingeladen, sich zu melden. „Ältere Menschen haben tagsüber mehr Zeit, jüngere treffen dafür vielleicht mehr den Geschmack ihrer Altersgruppe“, schätzt Martin Schütte. Rückhalt soll ein Mitarbeiter aus dem Rathaus bieten. „Ich stelle mir da einen Ansprechpartner vor, der beim Erstellen von Flyern hilft und für Budget-Absprachen zur Verfügung steht“, sagt Schütte. Voraussetzung für eine Einstellung ist allen voran das Interesse an der Kultur und an Neuem. Dazu sollte man ausdauernd sein und nicht sofort den Kopf in den Sand stecken. „Auch Veranstaltungen, die erst mal kaum Resonanz finden, sind wichtig, um Twistringern etwas Neues zu bieten“, findet Martin Schütte. Ok, fassen wir mal zusammen: Die Interessierten sollen unentgeltlich das kulturelle Profil der Stadt werden und prägen, investieren dafür einige Stunden und starten kalt in ihren neuen Posten. Wie kann man den erschwerten Griff zum Telefon denn da noch schmackhaft machen? Neben den bekannten Floskeln, dass die „Ehre des Amtes“ auf einen wartet, führt Martin Schütte ein völlig neues Erleben der Stadt ins Feld: „Man kann eine neue Art der Kultur schaffen und etwas bewegen.“ Durch die Suche nach einem Team soll aus der „Arbeit“ zudem ein Hobby werden. „Interessierte erleben die Gemeinschaft in der Gruppe und knüpfen neue Kontakte“, ergänzt der Beamte.

Blut geleckt? Dann ab zum Telefon. Martin Schütte ist unter der Nummer 0 42 43 / 41 31 16 erreichbar.