Genug Bespaßungsmöglichkeiten: Auch, wenn einige dem Luftballon-Wettbewerb sicherlich eine Träne nachweinen werden. Der Brokser Markt wartet zum Glück mit reichlich Unterhaltungsprogramm auf. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Der Luftballon-Wettbewerb für Kinder auf dem Brokser Heiratsmarkt ist Geschichte – im doppelten Sinne. Denn nicht nur ist er seit Jahren fester Bestandteil Broksens "fünfter Jahreszeit". Vielmehr ist er es ab sofort nicht mehr. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann begründet diesen Schritt mit sinkenden Teilnehmerzahlen. Der Brokser Markt wird dennoch eine Alternative parat haben.

Es war ein festes Ritual am Eröffnungstag des Brokser Marktes: Kinder schrieben ihren Namen auf ein Kärtchen, hängten es an einen Luftballon und ließen alles in die Lüfte entschweben. Die Finder der heliumgefüllten "Postboten" gaben die Kärtchen bei der Samtgemeindeverwaltung ab und lieferten damit die Daten für die eigentliche Verlosung. Gewonnen hat nämlich der, dessen Luftballon den weitesten Weg zurückgelegt hat.

Auch Marktmeister Ralf Rohlfing ist sich bewusst, dass der Wettbewerb schon älter ist, als der eine oder andere Mitbürger. "Wahrscheinlich habe ich da schon welche starten lassen", blickt er zurück und schmunzelt. Die Attraktion hat damals gut und gerne 1000 Zwerge angelockt. Doch die Zeiten ändern sich nun einmal und so wurde vor ein paar Jahren die Altersgrenze von 14 auf zwölf Jahren heruntergesetzt. "Früher haben die 14-Jährigen noch mitgemacht. Heute sagen sie sich eher, dass sie abends noch zum Feiern ins Zelt gehen", sagt Rohlfing. Ein weiterer ausschlaggebender Punkt war der Vorsatz, einen Beitrag zur Plastikvermeidung beizutragen. Dies sei schließlich ein deutschland- und europaweites Thema. "Und wenn wir ein Stück dazu beitragen können, kann das ja nur positiv sein", bestätigt Ralf Rohlfing.

Aber wie soll die neue Attraktion denn nun aussehen? Das weiß Lisa Müller von der Samtgemeindeverwaltung. Statt Karten mit Luftballons auf den Weg zu schicken, wird am 24. August, um 14 Uhr am Sportplatz eine Losbox aufgestellt. Bis 14.45 Uhr haben Kinder bis zwölf Jahre die Möglichkeit, eine Karte mit ihren Daten einzuwerfen. Die Ziehung soll nach dem Brokser Markt hinter den Kulissen vollzogen werden. So soll genug Zeit bleiben, die eingeworfenen Karten zu prüfen und etwaige Doppelteilnahmen auszufiltern. "Die Gewinnvergabe soll Ende September stattfinden, pünktlich vor den Ferien", stellt Lisa Müller in Aussicht.

Also Karte eingeworfen und das wars? Ganz und gar nicht. Das ganze Prozedere um die Verlosung soll ab sofort nämlich zum aktiven Mitgestalten anregen. Unter anderem wird laut Lisa Müller wieder DJ Toddy zugegen sein und für Kinderanimation sorgen. "Er war im letzten Jahr schon dabei und kam super an", versichert Müller. Neben Musik modelliert er mit Kindern Luftballons. Damit dann doch wenigstens etwas in die Luft emporsteigt, wird der Bremer Seifenblasen-Künstler Guido Salge die Kinder mit seinem Talent verblüffen. "Der Künstler wird sein gesamtes Equipment für die Kinder zur Verfügung stellen. Die Kinder können also selber schauen, ob auch sie XXL-Seifenblasen hinbekommen oder das nur der Künstler kann", motiviert Müller zum Experimentieren.

Daneben wird vom Landkreis Diepholz das Spielmobil gechartert. Auf dem Sportplatz selber sollen diverse Spielstationen aufgebaut werden und zum Spielen animieren. "Es waren sonst immer rund 350 Kinder beim Luftballon-Wettbewerb. Darum haben wir mehrere Spielstationen aufgebaut, damit sich das alles verteilt", begründet Lisa Müller. Insgeheim hoffe sie aber auf noch mehr Kinder – der Sportplatz sei schließlich groß genug. Betreut wird alles von Auszubildenden des Rathauses und Michael Wegner vom Jugendhaus.

Die Tombola wird wieder mit Unterstützung von Getränke Ahlers, in Person von Verkaufsleiter Heiko Merz ausgeführt. Der Zusammenarbeit ist es auch zu verdanken, dass erneut Familienkarten für das Klimahaus, den Zoo am Meer und weitere Familienausflugs-Ziele in den Lostopf geworfen werden.