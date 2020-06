Mit dem Smartphone in der Natur: Die Organisatoren der digitalen Spaziergänge durch Bassum und Neubruchhausen testen die Routen schon mal im Duft-Kräuter-Nasch-Garten im Stiftspark. Das Angebot ist eine Kooperation zwischen der Stadt, den Gästeführern, dem Tierpark Petermoor und Medienpädagogin Brigitta Wortmann. (Braunschädel)

Bassum. Die Sonne scheint, das Wetter ist traumhaft und man hat den Rest des Tages nichts mehr vor. Warum eigentlich nicht einfach raus in die Natur? In den Reisegarten, zur Freudenburg, nach Neubruchhausen oder in den Tierpark Petermoor? Die Ziele liegen in Bassum wie auf einem Silbertablett serviert. Und es wird noch besser: In Kooperation mit den Gästeführern, dem Tierpark und Medienpädagogin Brigitta Wortmann hat die Stadt „Digitale Spaziergänge“ entwickelt. Per Smartphone geht es durch die Lindenstadt. „Wir schlagen die Brücke zwischen analog und digital“, freut sich Susanne Vogelberg von der Stadtverwaltung. Natur und Infos sozusagen.

Denn die Spaziergänger müssen schon ihre Beine bewegen und unterwegs sein. Zwar steht alles Wichtige auf ihrem Handy, die Strecke wird aber dennoch per Rad oder zu Fuß zurückgelegt. Drei Spaziergänge sind bereits online und können abgelaufen/abgefahren werden: Bei „Kultur trifft Natur“ beschäftigen sich die Teilnehmer etwa mit der Stiftskirche, dem Reisegarten oder der Freudenburg („Bei ‚Kultur trifft Natur‘ haben wir uns am kulturhistorischen Pfad orientiert“). In Neubruchhausen führt die Route „Geschichte und Geschichten“ zum Scheunenviertel, zur Alten Oberförsterei und der Wassermühle. Dass die Runde mit dem Titel „Tiere im Park“ im Petermoor abgelaufen werden kann, erschließt sich von selbst. Der Inhalt für die Routen kam dabei von den Freiwilligen. „Bei der Erstellung hat man sich gefragt, was auffällt oder was eben nicht“, erzählt Anni Wöhler-Pajenkamp über die Vorbereitungen zu den Touren, bei denen auch Geräusche zum Einsatz kommen. So zwitschern selbst im Winter die Vögel im Reisegarten – „Actionbound“ macht es möglich.

Mithilfe der kostenlosen App laden sich die Teilnehmer die Strecken auf ihr Handy (einfach bei „Bound finden“ „Bassum“ eintippen oder einen QR-Code scannen) und schon geht‘s los. Die Route (Bound genannt) gibt die Strecke vor, die man einfach ablaufen kann. An bestimmten Stationen sind dann Aufgaben zu erledigen: ein Foto vom Spielplatz hochladen, ein Rätsel lösen oder ein paar Fragen beantworten. „Das Schöne ist, dass es nicht nur Infos gibt, sondern man spielerische Möglichkeiten hat“, nennt Medienpädagogin Brigitta Wortmann den Vorteil gegenüber rein analogen Spaziergängen. Die vorbereiteten Touren bieten auch Hintergrundinfos zu einzelnen Gebäuden (wie dem Verließ an der Freudenburg), sodass man dabei beim Sonntagsspaziergang auch gleichzeitig noch etwas lernt. Die Eschenhäuserin erstellt seit knapp drei Jahren immer wieder verschiedene Routen mit der App, vor einem Jahr fand zunächst ein Info-Abend zum Thema statt, später dann zwei Workshop-Wochenenden. Dass es erst jetzt zur Freischaltung gekommen ist, tut der Vorfreude keinen Abbruch. „Erst kam der Herbst dazwischen, dann ist ist man ja eh weniger draußen. Im Frühjahr war es dann Corona. Aber jetzt ist es doch die perfekte Zeit“, findet Wortmann. Immerhin kann man die Routen allein, zu zweit, in Gruppen oder mit der Familie absolvieren. Und selbst, wenn man nicht so viel Zeit hat, kann man einfach später weitermachen. Flexibilität lautet das Zauberwort.

Eine Sache betonen alle Beteiligten aber: Die digitalen Spaziergänge sollen keine Konkurrenz zu den herkömmlichen Gästeführungen werden – vielmehr eine Ergänzung. „Wir haben ein sehr engagiertes Gästeführer-Team, das auch offen für neue Formate ist. Ein großer Teil des Inputs kam vom Team“, erzählt Vogelberg. Durch die Bounds haben Bassumer und natürlich auch Touristen die Möglichkeit, mehr über die Lindenstadt zu erfahren. Oder einfach einen entspannten Spaziergang mit ein paar Infos zu unternehmen. „Ohne Termin, ohne Zeitdruck kann man sich Bassum näherbringen“, findet Christine Franzke, Vorsitzende des Bassumer Kultur- und Heimatvereins.

Da das Angebot unabhängig von den Führungen existiere, sei das für Touristen zusätzlich attraktiv. Wortmann findet: „Dank der Fotos, die man dabei macht, sammelt man gleich schöne Erinnerungen.“