Stolz wie Oskar: Maximilian Giebeler (Mitte) landete im Informatik-Bereich des Dr.-Hans-Riegel-Preises auf Platz zwei. (FR)

Twistringen. Teilnahmerekord beim Dr.-Hans-Riegel-Preis: 121 eingereichte Arbeiten, thematisch von „Mikroplastik im Ökosystem Nordsee“ bis hin zu „Industrie 4.0, Green IT" reichend, wetteiferten um die 6000 Euro Preisgeld, nachhaltigen Förderangeboten in Form von kostenlosen Seminaren und Konferenzen. Unter den Top-Drei war diesmal auch ein junger Mann aus Twistringen: Maximilian Giebeler vom Hildegard-von-Bingen-Gymnasium belegte im Fach Informatik mit dem Thema „Industrie 4.0, Green IT – Digitale Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ Platz zwei.

Zum achten Mal wurden die nach dem Haribo-Mitinhaber Hans Riegel benannten Fachpreise an der Universität Oldenburg vergeben. Die Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und die Dr.-Hans-Riegel-Stiftung besonders gute vorwissenschaftliche Arbeiten von Schülern aus Niedersachsen ausgezeichnet. Das geschah in den Fächern Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik. Eine Experten-Jury der Universität Oldenburg bewertete die Arbeiten nach wissenschaftlichen Kriterien, wobei besonders kreative Themenstellungen sowie ein deutlich erkennbarer praktischer Eigenanteil wichtige Einflussgrößen der Prämierung waren. Studiendekanin Verena Pietzner lobte die hohe Qualität und Originalität der eingereichten Arbeiten.

Die Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise sind in jedem Fach dotiert mit je 600 Euro für den ersten Platz, 400 Euro für Rang zwei und 200 Euro für Position drei. Zudem erhalten die Schulen der Erstplatzierten einen Sachpreis in Höhe von rund 250 Euro als Anerkennung für die Betreuung der Schülerarbeiten.