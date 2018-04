Höllisch gut: Dominique Horwitz und seine siebenköpfige Band heizten im Syker Theater ein. (Jonas Kako)

Syke. Zwei Stunden hat Dominique Horwitz in einer One-Man-Show am Dienstagabend einen musikalisch wilden Höllenritt im fast ausverkauften Syker Theater in Szene gesetzt. Bravorufe und stehende Ovationen waren die Belohnung für seine sieben Musiker und ihn.

In weißen Overalls, mit Elvisfrisur und Sonnenbrille eröffnete die Band die Show mit einer ersten funkigen Hymne für den Teufel. Der erschien im feuerroten Frack mit Zylinder und entfaltete sofort seine magische Bühnenpräsenz. „Wenn ich ins Spiel komme, wird es smooth, sinnlich und harmonisch, beginnt die Reise ins Verwegene", lautete sein lasziv hingehauchtes Versprechen. Wer wollte sich nicht verführen lassen von diesem eleganten Tänzer und Sänger mit seiner ausdrucksstarken pantomimischen Körpersprache?

Musikalische Zitate, bekannte Lieder aus Carl Maria von Webers "Der Freischütz" wurden von den Musikern ebenso brillant dargeboten wie Nummern aus "The Black Rider" von Tom Waits – und das quasi übergangslos. Wow-Rufe aus dem Publikum begleiteten immer wieder Lieder wie „Durch die Wälder, durch die Auen“ oder das wie ein Seufzer gesungene „Ring Of Fire“ von Jonny Cash. Dazwischen die Rückkehr zur Liebesgeschichte von Agatha und Max, die sich erst erfüllen kann, wenn Max mit einem Probeschuss sein Können beweist.

Spaß hatten die Zuhörer auch an den eindeutig zweideutigen Wortspielen: Tja, wenn die Latte mal zu hoch liege, dann brauche man eben ein wenig Hilfe. Am Ende stelle sich nicht die Frage, ob man seine Seele verkaufe, sondern wann, wozu und für wieviel? Sprach's und machte als Teufel kurz den Abgang, um als Max wieder zu erscheinen. „Und ob die Wolken sie verhüllen", sang Horwitz mit wunderbarer Stimme. Und als ob der Kontakt zum Publikum nicht schon eng genug war, wurde er noch enger, als sich der Teufel auf den Weg zur ersten Reihe machte, um Britta und Bernd kennenzulernen, bevor er die Macht des Satans erneut auf die Bühne brachte.

„Musik ist mein Elixier“ – das war die Ankündigung für ein weiteres Stück aus „The Black Rider“: „I Shot The Moon“. 1990 im Thalia-Theater uraufgeführt, mit Horwitz in der Rolle des Belzebub, als Teufelsverkörperung, hat die Musik eines Tom Waits bis heute nichts an Kraft eingebüßt. Mit der Ballade „November“, einem weiteren Stück daraus, und einem neuen Kostüm, schwarz mit Hirschgeweih, verabschiedeten sich Musiker und Sänger in die Pause und wurden geradezu euphorisch vom Publikum gelobt.

Und auch der zweite Teil wartete mit neuen Überraschungen auf, wurde aber vorerst mit einem funkigen Auftakt von den Musikern aufgemacht, bevor auch der faszinierende Hauptdarsteller, dieses Mal im feuerroten Anzug und mit Melone, wieder die Bühne betrat, um einen echten Klassiker zu singen: „Give Me The Night“ von George Benson. „Gib mir die Nacht“, beschwor er regelrecht die Zuhörer. An Agatha und Max aus dem "Freischütz" zu denken, sei ihm zu langweilig geworden, "nun ja, einmal kehrt er noch zurück zum Liebesschwur, aber das war's dann auch". Die Romantik aus der Oper hätte vermutlich auch nicht zu seinen letzten beiden Kostümen gepasst: ein feuerrotes Kostüm und ganz am Ende nur noch die Kostümjacke zu Netzstrümpfen und hohen roten Pumps, vom Publikum mit wohlwollenden Pfiffen bedacht.

Am Ende des Abends siegte eben nicht die romantische Liebe, sondern, wie sollte es auch sein, bei einer derart teuflischen Präsenz: der Teufel durch seinen charismatischen Darsteller Dominique Horwitz. Der verabschiedete sich mit dem Titelstück „Me And The Devil“ und gab als Zugabe noch „The Black Rider“.