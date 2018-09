Bitte stillhalten: Sissi Zängerle (l.) und Silke Bollhorst bereiten schon einmal die ersten Wunschpunkte für die Sams-Verkleidung vor. (Albrecht)

Syke. „Am Sonntag scheint die Sonne, am Montag kommt Herr Mohn, am Dienstag hab ich Dienst. Das wisst ihr sicher schon.“ Na, bei wem klingelt es schon jetzt? Richtig, es geht um das Sams von Paul Maar. Die Abenteuer des kleinen Rotschopfs mit den Wunschpunkten sorgten schon früher für ein breites Lächeln auf Kindergesichtern. Und auch heute noch ist das Interesse ungebrochen. Das hat auch das Bremer Tourneetheater erkannt und geht erstmals mit einem Sams-Theaterstück auf Tour. Die Adaption des Buches „Ein Sams zu viel“ feiert am 18. November im beschaulichen Syke Premiere.

Seit 14 Jahren ist das Bremer Tourneetheater unterwegs und widmet sich vorrangig Komödien und Dramen. Damals gegründet von den Schauspielern Ullrich Matthaeus und Hermes Schmid, ging der Staffelstab jüngst an die Schauspielerinnen Sissi Zängerle und Silke Bollhorst, die zusammen mit Bernd Lanzke die Leitung übernamen. „Es war Zeit für ein eigenes ,Baby'“, begründet Zängerle. Es wurden neue Schwerpunkte gesetzt und neue Stücke in das Repertoire aufgenommen – darunter auch das Sams. Schon immer eine Vision von Sissi Zängerle, wie sie verrät. Der Grund überrascht jedoch. „Wir haben eine Kollegin, die meiner Meinung nach unbedingt mal das Sams spielen muss“, erklärt sie und lacht. Spätestens, wenn die Besucher das Stück besuchen, würden sie auch verstehen, warum. Ebenso klare Vorstellungen hatten die Verantwortlichen, wo sie auftreten möchten. Erste Wahl: Syke. Aber warum? „Weil das ein tolles Theater ist und die ganze Infrastruktur einfach funktioniert. Und weil wir einfach Lust darauf haben“, erzählt Silke Bollhorst ohne langes Überlegen.

Wie der Titel des Theaterstücks verrät, werden Besucher es bei "Ein Sams zu viel" mit gleich zwei der knuffigen Wunsch-Erfüller zu tun bekommen. Denn nach einem Streit zwischen Herrn Taschenbier (Claus Franke) und Frau Rotkohl (Sissi Zängerle) über die semi-optimale Erziehung des Sams (Tinka Klindtwort) wünscht sich der Rotschopf vor sich hinmurmelnd, dass Frau Rotkohl einfach mal ihr eigenes Sams bekommt. So würde sie schon merken, welche Herausforderungen das mit sich bringe. Da auf die Wunschpunkte des Taucheranzug-Trägers Verlass ist, sitzt kurz danach tatsächlich ein zweites Sams (Silke Bollhorst) unter dem Küchentisch von Frau Rotkohl. Das führt nicht nur zu allerlei Chaos, sondern auch zu Eifersüchteleien bei dem originalen Sams. Dieses lässt sich nämlich kurzerhand einiges einfallen, um seinen Doppelgänger flott wieder loszuwerden. "Wir haben nach einem Stück gesucht, indem es ein spannendes Grundthema gibt", sagt Sissi Zängerle. "Bei dem Stück geht es um das Thema Eifersucht, was bei der jungen Zielgruppe durchaus wichtig sein kann.

Silke Bollhorst ist seit mehr als 25 Jahren als Schauspielerin tätig und könnte Theater-Gängern aus ernsthafteren Stücken wie dem Wirtschaftsdrama „Top Dogs“ bekannt sein. Ihrer ansteckenden Neugier und der unbändigen Spiellust ist es wahrscheinlich zu verdanken, dass sie in der Lage ist, einen Spagat von „Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner“ zu „Das Sams“ zu machen. Und selbstverständlich ihrer Liebe zum Sams. „Ich habe früher alle Bücher gelesen“, gibt sie freimütig zu, in Erinnerungen schwelgend. Auch Sissi Zängerle war und ist in den Rotschopf vernarrt. Sie liebt nach eigenen Worten das „Wilde und Unkonventionelle und dass ein Wesen im Taucheranzug alles durcheinander bringt und auf den Kopf stellt“, bringt sie ihre Faszination zum Ausdruck. Nach Zängerles Ausbildung zur klassischen Theaterschauspielerin in Berlin folgten klassischer Gesangsunterricht, Sprechseminare und Camera-Acting. Aktuell ist sie mitunter Teil des Bremer Krimitheaters.

Obwohl Zängerle und Bollhorst sich sonst dem „Erwachsenen-Theater“ widmen, seien die Vorführungen für die Lütten in keinster Weise anspruchsloser. Im Gegenteil. „Das muss noch viel spannender, spritziger und direkter sein. Kinder sind das strengste Publikum überhaupt und lassen einen sehr genau spüren, ob ihnen das Gezeigte gefällt“, weiß Sissi Zängerle. Doch gerade dieses benötigte Extra an Aufrichtigkeit und Authentizität auf der Bühne sei es, was die Schauspielerin mit in die Krimivorführungen nimmt. Für die Regie zeichnet sich übrigens Bernd Lanzke verantwortlich. „Zu ihm muss man wissen, dass er gelernter Balletmeister ist. Das heißt, wir müssen auch tanzen“, schiebt Silke Bollhorst nach und verdreht lachend die Augen. Die Tanzausbildung machte Lanzke an der Palucca-Schule in Dresden, an dessen Abschluss sich eine mehr als 20-jährige Karriere als Tänzer und Choreograph anschloss. Über das Musical und seine Tätigkeit als Dozent kam Bernd Lanzke zum Schauspiel. Bei „Ein Sams zu viel“ nimmt er zum ersten Mal auf dem Regiestuhl Platz.

Karten gibt es ab sofort für acht und zehn Euro (Kinder/Erwachsene) bei der Stadt Syke sowie allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Während die Familienvorstellungen am 18. und 25. November um 15 Uhr beginnen, starten die Schulveranstaltungen vom 19. bis 23. November bereits um 9.30 Uhr. Kathrin Wilken merkt aber auch an: „Natürlich können Eltern und Großeltern mit ihren Kindern auch unter der Woche ins Theater kommen.“