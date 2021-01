Hingehört: Kathrin Ehrhardt überprüft den Herzschlag ihres tierischen Patienten. (Vasil Dinev)

Syke. Wenn das Pferd gesund ist, dann ist auch der Reiter glücklich. Und damit sie gesund bleiben oder wieder werden, kommen Kathrin Ehrhardt und ihre drei Kolleginnen zum Einsatz; jedenfalls in der hiesigen Region rund um Syke. Die Tierärztinnen sind alle vier spezialisiert auf genau diese Sorte Tier: „Wir behandeln ausschließlich Pferde und damit haben wir 24/7 gut zu tun“, sagt Ehrhardt. Das bedeutet, sie sind 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche einsatzbereit – bieten also auch einen Notdienst an Wochenenden und Feiertagen.

Unter Ehrhardts Namen firmiert die Praxis in Sörhausen seit 13 Jahren. „Vorher war ich in Bremen schon fünf Jahre angestellt tätig, aber mit meinem Ziel Selbstständigkeit musste ich sehen, wo es passt“, erklärt die energische Frau. „Mein Vater ist Statistiker, er hat sich die Mühe gemacht, südlich von Bremen Pferde zu zählen und befunden, dass es sich hier lohnen könnte, eine Pferdepraxis zu eröffnen.“ Damit traf er ins Schwarze, denn diese Spezialisierung ist gerade in dieser Gegend gut nachgefragt.

Kathrin Ehrhardt (Zweite von rechts) und ihre Kolleginnen Katharina Dickersbach (von links), Lotte Wienbeck und Christina Köppe halten sich 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche bereit, um auch Notfälle behandeln zu können. Schon früh wollte Ehrhardt den Kontakt zu den Pferden. (Vasil Dinev)

Dass es ihr Traumberuf ist, war ihr schon immer klar. „Ich wollte schon sehr jung Kontakt zu Menschen und diesen wundervollen Tieren haben – da erlebt man jeden Tag eine Überraschung, auch bei meinen drei eigenen“, lächelt sie. Daher machte sie nach dem Abi zunächst eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten in einer Pferdeklinik, und sattelte später das entsprechende Studium an der Tierärztlichen Hochschule Hannover drauf. Im Lauf der Zeit spezialisierte sie sich auf Zahnheilkunde, auf Orthopädie inklusive Radiologie und Sonografie sowie Chiropraktik und Akupunktur; ein Extra ist ihr Zertifikat als Pferde-Ergonom nach „Saddle fit 4 life“ (dabei geht es um Anatomie, Physiologie und Biomechanik von Mensch und Tier im Bezug zum Sattel).

Einmal lächeln bitte: Ob die Beißer der Pferde in Ordnung sind, wird natürlich auch geprüft. (Vasil Dinev)

Nach und nach erweiterte sie ihre Praxis um drei Kolleginnen, von denen zwei in Vollzeit arbeiten. Alle sind sich einig darin, dass sie schon immer ihre Leidenschaft für Pferde gepflegt und sich immer mehr auf bestimmte Erkrankungen und Heilmethoden spezialisiert haben. Zunächst kam Christina Köppe, die vor ihrem Studium der Tiermedizin in Berlin zunächst Pferdewirtin gelernt hatte. Mittlerweile ist sie Fachfrau für Fütterungsberatung und Rationsberechnung, für Augenheilkunde, Atemwegserkrankungen inklusive Inhalationstherapie sowie Stoffwechselerkrankungen.

Vor vier Jahren schoss sich Lotte Wienbeck dem Team an. Auch sie war früher Pferdewirtin und staatlich geprüfte Besamungswartin für Pferde; darauf folgte ein entsprechendes Studium. Ihr Spezialgebiet sind Zahnbehandlungen inklusive Extraktion und Gynäkologie. Zum Schluss vor drei Jahren kam Katharina Dickersbach dazu mit ihren Studien-Abschlüssen in Berlin und ihrem besonderen Fachwissen in Sachen Orthopädie inklusive Radiologie und Sonografie, mit Chiropraktik nach IVCA (ein Zusammenschluss praktizierender Tierärzte, die ihre Zusatzausbildung zum Veterinärpraktiker abgeschlossen haben) sowie funktioneller Mobilisation nach Stammer-Kinetics (eingesetzt zur Beschreibung, Analyse, Therapie und Optimierung der Bewegungsabläufe des Pferdes). Die Chiropraktik ist eine manuelle Behandlungsmethode, die eingesetzt wird bei einer gestörten Funktion der Wirbelsäule, die Auswirkung auf das Nervensystem und den Gesamtorganismus des Tieres hat.

„Wir decken das gesamte Spektrum ab, was man ambulant machen kann – mit dem Schwerpunkt Zahnbehandlung, Phytotherapie und Akupunktur.“ Und damit sind die vier Veterinärinnen – nur ab und zu von einer Bürokraft unterstützt – täglich zwischen 8 und 18 Uhr vollauf beschäftigt, immer unterwegs zum nächsten Patienten.