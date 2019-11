Der Dekanats-Chor Twistringen wird das Oratoriumskonzert in der St.-Anna-Kirche mitgestalten. (Udo Meissner)

Twistringen. „Das wird ganz toll“, ist sich Johannes Schäfer sicher. Grund für die Freude des Regionalkantors der Twistringer St.-Anna-Gemeinde: Das Oratorium mit drei Werken des italienischen Komponisten Giacomo Carissimi an diesem Sonntag, 24. November, ab 19 Uhr in der St.-Anna-Kirche steht vor der Tür.

„Carissimi hat die herrliche Operntechnik von Claudio Monteverdi in die Kirchenmusik übernommen“, schwärmt Schäfer. Dies war zur Zeit des 17. Jahrhunderts eigentlich verpönt, verlieh Carissimi dadurch der Kirchenmusik jedoch eine gewisse Tragik und Dramatik. Das Oratorium war geboren. Diese opernartigen Musikwerke sind es nun, die am kommenden Sonntag Einzug in die St.-Anna-Kirche halten. Der Regionalkantor verspricht: „Wir werden drei von Carissimis Oratorien spielen, die sich biblischen Geschichten widmen.“

So steht zunächst das Jonas-Oratorium auf dem Programm. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht der Prophet Jonas. Dieser widersetzt sich Gottes Befehl, die Menschen der Stadt Ninive zu überzeugen, dass es nur einen Gott gibt. Daher besteigt Jonas ein Schiff, das in die entgegengesetzte Richtung fährt. Das Schiff gerät jedoch in einen Sturm und dessen Besatzung sieht in Jonas den Schuldigen für das Unglück. Sie werfen den Propheten ins Wasser, der dort von einem Wal verschluckt wird. Drei Tage vergehen, in denen Jonas im Bauch des Meerestieres betet. Schließlich spuckt ihn der Wal wieder aus. Wohlbehalten an Land wiederholt Gott seinen Befehl an Jonas, der ihn diesmal ausführt.

Früher Latein

Das zweite Oratorium an diesem Abend ist „König Salomons Urteil“. Es behandelt den Rechtsspruch des Königs Salomons im Streit zwischen zwei Frauen, die beide behaupten, die Mutter desselben Neugeborenen zu sein. Es gibt keine Zeugen, die eine Entscheidung erleichtern. Daher weist er an, das Kind mit dem Schwert zu teilen, sodass jede Frau eine Hälfte bekomme. Da zeigt sich jedoch die wahre Mutter, die verzichtet, damit das Kind am Leben bleibt.

Das Oratorium Belsazar beschreibt die Erzählung um den babylonischen König Belsazar, wie sie in der Bibel im Buch Daniel überliefert wird. Belsazar frevelt gegen den Gott der Israeliten. Daraufhin schreibt eine Geisterhand die geheimnisvolle Inschrift, das „Menetekel“, an die Wand des Saales, die den Untergang des Reiches und den Tod Belsazars durch die Perser voraussagt. Noch in jener Nacht erfüllt sich die Prophezeiung.

Die ursprünglichen Kompositionen wurden auf Latein verfasst. Um dem Publikum die Texte jedoch verständlicher zu machen, hat sich Johann Schäfer selbst daran gesetzt und die Strophen ins Deutsche übersetzt. „So werden viele Besucher die Geschichten vermutlich aus ihrem Religionsunterricht wiedererkennen“, ist sich der Kantor sicher.

Für einen stimm- und musikgewaltigen Abend sorgt der Twistringer Dekanats-Chor, das Hamburger Barockorchester und die bühnenerfahrenen Sänger Veronika Winter (Bremen), Ulrich Cordes (Köln), Matthias Gerchen (Hannover) und die Twistringerin Beate Gehrken. „Es sind hochkarätige Sänger und der Chor ist bis in die Haarspitzen motiviert“, betont Schäfer. Die Moderation des Konzerts übernimmt der ehemalige WDR-Redakteur Kurt Gerhardt, der auch Hintergrundwissen über die Kompositionen parat hält.

Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro (ermäßigt zehn Euro) in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Syke und Twistringen, im Rathaus Twistringen und bei Borchers Reisen, Große Straße 8 in Twistringen. An der Abendkasse sind die Tickets für jeweils zwei Euro mehr erhältlich.