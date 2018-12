Twistringen. Gleich drei Mal sind die Einsatzkräfte der Twistringer Feuerwehr am Wochenende im Einsatz gewesen. Wie Pressesprecher Jens Meyer mitteilt, wurde die Hilfe der Lebensretter am Freitag erstmals benötigt. „Gegen 15 Uhr wurde der Sprungretter der Feuerwehr Twistringen zu einer Amtshilfe der Polizei in Bassum alarmiert“, berichtet Meyer. Weiter ging es am Sonnabend um 17 Uhr, als die Einsatzkräfte von der Polizei zu einem Einsatz an der Hohen Straße gerufen wurden. Beide Fälle hatten die Beamten aber schnell im Griff, sodass die Feuerwehr jeweils nicht mehr ausrücken brauchte.

Zu Werke gehen musste der Löschzug Ost der Twuster Wehr jedoch am Sonntag. Um 1.22 Uhr ertönten die Sirenen. Bewohner eines Einfamilienhauses meldeten, dass sie an der Neuen Straße Gasgeruch wahrnahmen. Fünf Fahrzeuge mit rund 30 Kräften sowie Rettungswagen, Polizei und Gasversorger rückten aus. „Von der Feuerwehr ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Messgerät in das Haus“, sagt Jens Meyer. Hier sei nichts festgestellt worden. Auch der Geruch sei von den Einsatzkräften nicht wahrnehmbar gewesen. Die EWE war rund eine Stunde nach der Alarmierung vor Ort und konnte das Ergebnis der Feuerwehr bestätigen. Gegen 02.45 Uhr war der Einsatz für die Brandbekämpfer beendet.