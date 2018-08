Bei dem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 330 wurde unter anderem dieser Kombi heftig beschädigt. (Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen)

Bruchhausen-Vilsen. Beim Zusammenstoß zweier Autos in Gehlbergen sind drei Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin übersah am Montag gegen 12.10 Uhr beim Abbiegen auf die Landesstraße 330 einen PKW, der Richtung Hoya einen Wagen überholte. Als der Überholende dem Auto der Frau ausweichen wollte, touchierte er einen Lastwagen, der vor ihm fuhr. Die Verletzten wurden nach Informationen der Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen in das Krankenhaus in Nienburg gebracht. Während der Bergungsarbeiten war die Landesstraße für eine Stunde gesperrt. An dem Einsatz waren insgesamt 18 Feuerwehrleute, ein Notarzt, zwei Rettungswagenbesatzungen und Beamte des Polizeikommissariats Syke beteiligt.